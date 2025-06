Ballerina Primera revisión: “Una adición digna a la [John Wick] Universo”

La última entrega del John Wick La franquicia es otro espectáculo lleno de acción. Noble Bailarinala spin-off está protagonizada por la actriz nominada al Oscar Ana de Armas como bailarina y asesina que busca venganza por el asesinato de su padre. Keanu Reeves también aparece en la película, que abre el 6 de junio. Las primeras reseñas de Bailarina estar de acuerdo en que John Wick Los fanáticos disfrutarán de esta adición, aunque tal vez no tanto como las películas en la serie principal.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Bailarina:

Si bien no puede alcanzar las alturas de las entradas de la línea principal, Bailarina es una adición digna al universo, una que mata absolutamente. – David González, el carrete cinematográfico

Si bien no rompe el techo establecido por las películas de Wick, es muy bueno. – Kate Sánchez, pero ¿por qué aunque? Una comunidad geek

Esta es una fuerte adición al John Wick Mundo … la mejor película de acción pura del año. – Emmanuel Noisette, The Movie Blog

Todas las cosas que el público esperan de la franquicia se exhiben en este spin -off. – David Ehrlich, Indiewire

[The filmmakers] Devalúe la franquicia con su producto poco creativo y adoquinado. – Courtney Howard, fresca ficción

En general, Bailarina No se acerca a los estándares imposiblemente altos establecidos por sus predecesores, pero la acción en esa segunda mitad es tan buena que gana un asiento en la mesa alta. – Shakyl Lambert, cgmagazine

La acción es asombrosa y nunca se detiene … cada pelea es crujiente, bien coreografiada y lo suficientemente fundamentada como para parecer real. Las acrobacias relacionadas con el arma eran especialmente divertidas de ver. – Emmanuel Noisette, The Movie Blog

En el clímax de la película, [Eve] Entra en el primer duelo que he visto peleado con tiradores de llamas, un cañón de gas monstruo de infierno versus otro. – Owen Gleiberman, variedad

[It has] Una de las mejores secuencias de lanzallamas que he visto en la película.

– Kate Sánchez, pero ¿por qué aunque? Una comunidad geek