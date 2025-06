La revisión de los campamentos: retrato inspirador de la acción colectiva

Sin embargo, hay esperanza: el periodista de Gazán, Bisan Owda, se encuentra entre los jefes parlantes, dado el espacio apropiado en los momentos de cierre de la película para reflexionar sobre el despertar global ondulante sobre la libertad para el pueblo palestino; Sobre la importancia del sentimiento, independientemente de cómo gradualmente, que no están solos.

La película no tiene signos de ser un trabajo apresurado. Pero si los directores se hubieran sentado por más tiempo, la característica de apenas 80 minutos probablemente se habría expandido en gran medida gracias a los desarrollos aún injudicados. Entre los eventos establecidos en los anuncios antes de los créditos finales está que en marzo de 2025, los agentes de ICE, que actúan bajo las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional y no presentan ninguna orden, secuestraron a Mahmoud Khalil de su casa de Nueva York, lo que lo colocó en procedimientos de deportación inmediatos a pesar de que Khalil es un residente permanente de los Estados Unidos sin cargos criminales.

Este fascinante documental rastrea a los organizadores de Columbia mientras se sienten en el centro de atención durante su lucha por la desinversión, enfrentan la presión del Congreso, el abuso de contra-protestadores sionistas y, finalmente, una violenta represión policial, aunque no antes de que hayan ayudado a alentar una ola de más campamentos en otras universidades. Presentar un documento mucho más aclaratorio y empático de las actividades y la justificación de los manifestantes pacíficos de lo que se permitió durante la tormenta de fuego de los medios que siguió, Los campamentos resulta esencial como exposición sobre la distorsión salvaje de los mensajes y la traición de los valores promovidos de las instituciones.

The Post the Campments Review – Inspiring Retrato of Collective Action apareció por primera vez en la revista Huck.