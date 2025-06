Regalos en el impedimento: Nina Conti y Shenoah Allen en la “luz del sol” | Entrevistas

Nina Conti es una ventríloca y comediante de la vida real. En su primera característica narrativa, interpreta a una mujer que pasa casi toda la película dentro del tipo de disfraz de mono que una mascota del equipo podría usar. También se parece mucho a los títeres que usa Conti en sus actuaciones en vivo. La coprisionadora de Conti, Shenoah Allen, interpreta a Roy, un hombre que es rescatado por Monkey (como se llama el personaje) después de un intento de suicidio, y que termina conduciendo por el desierto con mono, teniendo conversaciones y aventuras.

En una entrevista con Rogerebert.comConti y Shenoah discutieron improvisar para (y como) sus personajes y por qué las historias sobre viajes son tan significativas.

Ver esta película me hizo pensar en cómo una película es una forma de ventriloquismo, con personajes que dicen diálogo creado por guionistas.

Shenoah Allen: Vivimos en este mundo durante tanto tiempo, y desarrollamos muchas de las escenas y el guión a través de la improvisación juntos. Realmente llegamos a conocer a estos personajes, y comienzas a poder escuchar a los personajes de tu cabeza; O lo estás diciendo espontáneamente en tus pies o cuando estás escribiendo como personajes. Entonces, en cierto modo, no sé quién era el ventrílocuo: los personajes o los personajes.

Nina Conti: Sí, en cierto modo estábamos proporcionando voces para los personajes, o estaban haciendo el trabajo por nosotros. Creo que es el segundo.

Las conversaciones que los dos personajes habían parecido tan espontáneos, muchos riffs de un lado a otro, que se sintió improvisado. ¿Cómo evolucionó eso de lo que habías escrito?

NC: Desde el principio, Shenoah vendría a mi casa temprano en la mañana. Iramos a un café a la vuelta de la esquina llamado Chez Nous, que era el lugar donde ocurrió gran parte de la magia. Iría allí desde tal vez a veces como las 6 am temprano hasta el tipo de 9, y luego venía con algunas escenas. Y luego los leíamos y los tallamos. Los filmaríamos en mi computadora portátil. Estaría en un traje de mono completo. Realmente entramos en esta tierra de fantasía todos los días.

Siempre se sintió como un método para perfeccionar una escena sería hacerlo libremente, encontrar lo que se sintió real. Y eso continuó hasta el tiroteo. Aunque teníamos un guión. En la camioneta, nadie nos detendrá a ninguno de nosotros si salimos del guión. Solo vamos a seguirlo. Y fue un gran barómetro de verdad. Porque es difícil improvisar falso. Es como si de repente estuvieras caminando por la melaza.

Uno de los temas más duraderos para películas o de hecho cualquier historia es un viaje. ¿Por qué eso resuena tan poderosamente?

SA: Supongo que porque cuando estás en un viaje, siempre quieres saber qué hay alrededor de la próxima curva, lo cual es algo realmente complicado cuando se trata de escribir un guión. Con un viaje, tienes un destino. Durante tanto tiempo no lo hicimos; Era como, “Está bien, nos despertamos en el desierto, vamos a algún lado, no sabemos a dónde vamos”, y eso parecía estar bien para los personajes solo para vivir en tiempo presente de lo desconocido. Pero el viaje terminó necesitando ser un poco más claro para que la gente morara el anzuelo. Incluso si era abstracto como “Vamos al lago”, todavía proporcionó a Um esta estructura de historia antigua de la búsqueda.

Me encanta la forma en que a ambos personajes realmente no les queda nada más que la verdad el uno para el otro. No hay pretensiones. E inmediatamente se conectan. Eso crea tal intimidad en sus conversaciones. Se ponen directamente en ello. Y lo aprecian el uno en el otro.

NC: Tener esa boquilla [in the monkey mask] Todo el tiempo, esa barrera a la realidad, en realidad hace que diga la verdad. Siempre me parece una lucha ser yo mismo, y he tomado la ruta pintoresca a eso por este pequeño personaje. Te sientes mucho menos responsable cuando estás en el personaje, por lo que mi personaje está en el personaje, y los guantes están apagados. Esa es una metáfora realmente confusa: ¡la máscara está en marcha!

SA: Es realmente divertido cuando los personajes solo dicen lo que tiene en mente. Y eso también proporcionó muchos desafíos porque piensas: “Muy bien, acumulemos esto y la escena tendrá esta escalada natural que nos lleva de aquí para allá en la historia”. Pero cuando estás tratando con el mono que inmediatamente dice exactamente lo que esperamos al final de la escena como la primera línea de la escena, escribimos desde allí. En lugar de ir de A a B, Monkey comienza con B.

Hay un cambio muy significativo en un punto de la película donde literalmente estamos viendo, si no a través de los ojos de Monkey, a través de los agujeros de los ojos de Monkey.

NC: Parecía la forma de desaparecer completamente. Ella se ha quedado en él cada vez más. Su compromiso con el mono se ha vuelto algo supersticioso en ese momento, porque lo prefiere a sí misma. Pero luego ha pasado el punto de no retorno. Y también fue … una forma muy útil de disparar el accidente automovilístico con un presupuesto bajo.

Debe haber sido insoportablemente caliente en el traje de mono.

NC: Sí, y a veces era peligroso, estoy seguro. Era un obstáculo en sí mismo. Y tomar la cabeza para revisar las imágenes en un monitor siempre parecía, para una breve sesión, ya sabes, donde cada minuto contaba, siempre parecía que sería una pérdida de tiempo. En lugar de revisar el tiro, solo haríamos otro. Y así, lo que tenemos allí fue como más horas de rendimiento, por lo que estoy agradecido porque si nos detuviéramos, no habríamos hecho el divertido que llegó a continuación. Hubo regalos en el impedimento hasta el final.