Rescatar una película sobre ángeles del propio Diablo: Kevin Smith en “Dogma” | Entrevistas

Para Kevin Smith, hacer “dogma” fue la última expresión de su propia religiosidad menguante, filtrada a través del humor detallado, irreverente y crudo que lo convirtió en uno de los cineastas más venerados del boom independiente de los 90. El núcleo del guión es anterior a su debut en microbudget “empleados”, después de haber comenzado como un guión llamado “Dios” que le permitió expresar sus dudas como un católico marcador que creció en Nueva Jersey. Pero en 1998, después de hacer olas en Sundance con “empleados”, golpeando con su fallida comedia de estudio “Mallrats”, y rebotando con la drama de la relación de Miramax “Chasing Amy”, Smith finalmente tuvo el caché, y el presupuesto, para abordar las sujetas principales.

Todavía hay chistes de Dick and Fart, un monstruo de caca bíblico llamado Golgotha ​​y, por supuesto, su confiable coro griego, Jay (Jason Mewes, honestamente nunca mejor) y Silent Bob (Smith). George Carlin interpreta a un cardenal irreverente que busca animar el catolicismo con un Sigil sonriente y alentador llamado “Buddy Christ”, y Chris Rock, con un toque adecuadamente de Mel Brooks-ian, interpreta al apóstol Secret Black 13th, Rufus.

Pero lo que encanta sobre el “dogma”, incluso veinticinco años después, es su sinceridad relativa al lidiar con cuestiones de creencia religiosa en un mundo posmoderno cada vez más hastiado, centrándose en un último scion hastiado y reacio (Linda Fiorentino) encargado de evitar que existan un par de ángeles caídos (Ben Affleck y Matt Damon, recién salido de su “buen voluntad”. Contradictor del dogma católico.

Se necesitó un nivel de fe casi religioso para creer que el “dogma” tendría éxito; De hecho, al lanzarse, la película fue plagado de retrasos y protestas por su supuesta blasfemia. Y desde hace un tiempo, había sido la rara película de Smith que no estaba disponible para transmitir o comprar en cualquier lugar, ya que Harvey y Bob Weinstein sostuvieron personalmente los derechos y les habían dejado lagar sin renovar. Sin embargo, en un evento acorde con un milagro, Smith logró recuperar los derechos de “dogma”, lo restauró en 4K con la ayuda del director de fotografía Robert Yeoman, y lo lanzará en los cines para su 25 aniversario el 5 de junio.

Smith se sentó con Rogerebert.com Días después de su proyección en el Festival de Cine de Cannes 2025 para hablar sobre la influencia de Ebert en él como fanático del cine y cineasta, así como el largo camino hacia la recuperación del “dogma” de las cenizas de la reputación de Harvey Weinstein.

Esta entrevista ha sido editada por longitud y claridad..

Es un placer hablar con usted específicamente para rogererebert.com; Sé que Roger fue un devoto de su trabajo desde los primeros vale. Me encantaría saber más sobre su relación con Roger en su trabajo, especialmente en la época de “dogma”.

Tienes que recordar que ese era el estándar de oro en el día. Por supuesto, tenías a Pauline Kael, más tarde Janet Maslin, antes de que Vincent Canby y cosas así. Pero Roger Ebert y Gene Siskel, crecí viendo en PBS cuando fueron “vistas previas”, mucho antes de que se convirtiera en “Siskel y Ebert en las películas”. No había Internet en aquel entonces, niños. Entonces, si desea interactuar con clips de películas, esperaría ver una reseña sobre las noticias nocturnas o tal vez las noticias de la red.

Pero Siskel y Ebert eran confiables, hombre; Tendrían dos clips de películas por revisión. Y si estuvo de acuerdo con su revisión o no, eso también fue parte de la diversión. Porque, de manera tipo Proto-Internet, tú dices “,”¿Qué? ¡Esos tipos no saben de qué se vierte hablando!“Creó equipos al instante. Pero debes verlos dispuestos sobre la película, que en los años 70 y 80 era raro. Hoy en día, subes a LetterBoxd o en un sitio de chat o una sección de comentarios que no tiene nada que ver con la película y entra en una conversación cinematográfica. El mundo es bastante bonito y es bastante bonito, particularmente en Internet. Pero no es así.

Recuerdo haber recibido un Betamax en 1983 y grabar las reseñas. No fue tanto mantener las críticas como mantener los clips de las películas. Entonces Siskel y Ebert fueron una gran parte de mi infancia. Y cuando me convertí en cineasta, naturalmente, pensé: “¿Qué piensan? ¿Pulgares hacia arriba o pulgares hacia abajo?” Tanto Ebert como Siskel amaban los “empleados”, le dieron un pulgar hacia arriba. Eso comenzó muy bien mi carrera. Recuerdo que lo revisaron en el programa, y ​​mi mente se fundió después de años de verlos revisar las películas de otras personas, solo para escucharlo hablar sobre mí. Roger dijo: “En las películas, los trabajos son,” eres un policía “o” eres un rey “. Nunca ves a alguien solo trabajando en un trabajo, y en esta película, puedes ver eso ”.

Roger era no Un fanático de “Mallrats”. Lo odiaba y no le dio una buena revisión. Cuando estaba en el escenario en los Indie Spirit Awards en 1996, estaba presentando a Laura Dern. Antes de decir una palabra, entro y digo: “Hola hombre, mientras estoy aquí, solo quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme por ‘Mallrats’. No sé lo que estaba pensando “. Roger, en su revisión de “Chasing Amy”, escribió: “Kevin Smith hizo una película tan mala que se disculpó por ello. Pero este año ha vuelto con el increíble ‘Chasing Amy'”. Escribió una maravillosa reseña de esa película, y lo hizo por “Dogma”. “Dogma”, estaba a bordo. Él dijo: “Mira, es posible que necesite un catecismo para comprender la mayor parte de esta película”. Pero tener que hablar sobre mi trabajo fue tremendo.

Trabajé con, o más bien, con él en un momento: cuando se enfermaba, tenían personas que se completaban en el programa, así que tuve que sentarme con [Richard] Roeper y revisión en el estilo que había crecido viendo hacer a Roger y Gene. De todas las cosas que he llegado a hacer en mi carrera, ese fue uno de esos ajetreos laterales que me dejó asombrado. Voy a conocer a Eborsisk, ¿sabes? De “Willow”.

Roger era una gran figura en mi vida, y estaba desanimado como todos cuando pasó demasiado temprano. Porque me dio mucha alegría. No hizo las películas, pero fue un conducto para las primeras discusiones de películas en las que podía entrar a través de la corriente principal. Podrías verlo con tu familia, tus padres, tu hermano o hermana, y entrar en conversaciones sobre si tenía razón o mal. Es lo que hacemos casi todos los días en Internet ahora, pero no necesitabas la interconectividad con todos los demás.

A diferencia de los Kaels y los Canbys del día, Roger también fue un crítico de clase trabajadora; Si alguna vez hubo un crítico convencional que pudiera disfrutar de Dick y Fart Chistes, fue el guionista de “Beyond the Valley of the Molls”.

Absolutamente, sin dudas. Es bueno que Roger no revisó The New York Times o The Washington Post. Podría haberlo hecho un poco más lleno. Pero el hecho de que era un niño de Chicago, sentiste que era identificable. También siempre pienso en su pasión controlada mientras estaba en el programa. Rara vez lo perdería; No “¡Jódete Gene!” Él diría: “¡Simplemente no entiendes lo que está haciendo! Simplemente no lo entiendes”. Era muy apasionado, pero medido en sus expresiones faciales.

Hablemos un poco sobre el “dogma”; Siento que fue un camino loco que volvió a ponerlo en sus manos de la propiedad de Harvey Weinstein. Cuéntame esa historia.

Hace unos años, intenté recuperar esta película, porque en el pasado, cuando lo hicimos en 1998, estaba bajo los auspicios de Miramax, que era una compañía de Disney en ese momento. Una vez hecho, fue una polémica; La gente estaba molesta por eso a pesar de que nunca lo habían visto. Entonces Disney le dijo a Miramax: “Deshágase de esta película”. Apriete sus imbéciles, niños, aquí viene el nombre: Harvey Weinstein personalmente (supuestamente, supuestamente) compró la película y se distribuyó a través de una joven compañía canadiense en ese momento llamada Lionsgate, que no había hecho nada tan amplio en ese momento. Entonces Columbia TriSTar lo consiguió para el video casero y lo tuvo durante diez, quince años. Esas ofertas laparon, y comencé a que la gente me volara en línea, diciendo: “Ya no puedo comprar ‘dogma’ a menos que lo compre en eBay por 100 dólares. ¿Qué da?”

Dejé la compañía Weinstein en 2008 después de “Zack y Miri hacen un porno”, antes del décimo aniversario de “Dogma”. Entonces comencé a enviar correos electrónicos. Nada, silencio. No escuché nada durante nueve años. Entonces, un día recibo una llamada telefónica; Esto es después de que Weinstein Company está en la cima con “The Artist” y Shit. Podría darle una mierda una vieja película. Pero son como “Espera para Harvey Weinstein”. Él dice: “Kevin, es Harvey. Me acabo de dar cuenta de que tengo ‘dogma’ y no estamos haciendo nada con él. Probablemente podríamos hacer una secuela o una serie de transmisión ‘. Yo estaba como, “Sí, eso poder¡hombre!” Él dice que entraremos la próxima semana. Joder, hay un futuro para “Dogma”.

Tres días después, el New York Times pedazo Corre, y descubrimos quién era Harvey Fucking. Recuerdo que me sentí asustado porque pensé: “Ese tipo me simplemente me llamó”. Entonces hablé con [producer] Jonathan Gordon, que no había estado allí en años, y le dijo que Harvey me había llamado y habló sobre hacer una secuela de “dogma”. Jon dice: “Kevin. Nunca iba a hacer una secuela de ‘dogma’. Solo estaba llamando para ver si eras una de las fuentes del New York Times pedazo. El hecho de que respondiste al teléfono le dijo que no lo eras “. ‘Dogma’ era solo una forma de conversar conmigo.

¿En términos de las cosas atroces que Harvey Weinstein ha hecho? Ni siquiera en la lista. Pero estaba fuera de mis manos. Nunca iba a tener esta película de vuelta.

Entonces esta mujer, Alessandra Williams, que creció en el mismo cuello del bosque que yo en el centro de la camiseta, me vio contar esa historia y pensó: “Alguien debería ayudarlo”. Literalmente se involucró e hizo lo que no pude. Traté de volver a comprar la película tres veces y no recibí respuesta a nadie. Ella compró un tramo de películas de Harvey, porque supongo que está en la corte nuevamente ahora enfrentando nuevos cargos; Necesitaba fondos de defensa legal, por lo que vendió lo que poseía personalmente. Hubo un par de películas de karate, “Dogma”, la primera película de Larry Clark, “Kids” y “Fahrenheit 9/11”, la película de Michael Moore. Ella compró todas esas películas, vendió el resto y se aferró a “Dogma”. Ella vino a mí y me preguntó: “¿Qué quieres hacer con él?”

Ahora lo estamos lanzando en 2,000 pantallas el 5 de junio. Va a estar en más pantallas que cuando salió la película en 1999. Ahora somos una película de verano. Traté de hacer que todo esto sucediera durante años, y no pude. Alessandra lo logró. Fue absolutamente increíble. Qué manifestante tan increíble. Ella rescató mi película sobre los ángeles del mismo Diablo.

Te dejaré con una última pregunta: ¿Cómo piensas? [George Carlin’s] El cardenal Glick lo habría hecho en el cónclave?

Sabes, las posibilidades del cardenal Glick durante el “cónclave” no habrían sido altas. Después de haber visto la película, no puedo verlo bien en esta multitud. Parecen muy cargados. Él era un visionario, ¿sabes? Un vendedor. Él es el tipo detrás del chico, en todo caso. Supongo que él era el tipo presionando para el primer Papa de los Estados Unidos. ¿Cómo no votamos en esa dirección?

Y ahora tenemos un Papa de Chicago.

¡Exactamente!