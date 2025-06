Predator: Killer of Killers Primera revisión: “El sueño de cada fanático de los depredadores se hace realidad”

Para todos los que esperan la próxima acción en vivo Depredador Película Este otoño, Hulu acaba de lanzar una película de antología animada llamada Predator: asesino de asesinosy las primeras revisiones dicen que es otra parte imperdible de la franquicia. Dirigido por Dan Trachtenberg, quien entregó la entrega anterior, Presaesta sorpresa de transmisión tiene grandes secuencias de acción sangrientas más el desarrollo de más profundidad y personaje de lo que cabría esperar de este tipo de contenido complementario.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Predator: asesino de asesinos:

Asesino de asesinos No pretende ser una entrada del tamaño de un éxito de taquilla en una serie que siempre ha luchado por encontrar la escala correcta para sí misma, pero se niega aún más firmemente a ser el tipo de basura desechable que hemos sido condicionados a esperar de spin-offs, rentas, secuelas y similares. – David Ehrlich, Indiewire

Hay muchos huevos de Pascua en forma de devoluciones de llamada a películas anteriores, así como sugerencias sobre futuras entregas, que deberían generar la charla de redes sociales deseadas. – Frank Scheck, The Hollywood Reporter

[It appeals] Para los fanáticos acérrimos con huevos de Pascua (mantiene los ojos bien abiertos por una pistola en el acto final y una mirada franquicia primero en algo que los fanáticos se han estado muriendo para ver desde 1987). – Amy West, Total Film

Para un proyecto que podría no haber sentido nada pero Servicio de fanáticos, aprecié que Rutare y Trachtenberg guarden la única alusión explícita de su película al resto del Depredador franquicia hasta los créditos finales. – David Ehrlich, Indiewire

Lleno de ideas frescas que nunca has visto en una película de Predator antes …[they’re] Capaz de empujar el sobre de ciencia ficción y ofrecer imágenes frescas. – Amy West, Total Film

Esta película se mantiene fiel al material fuente, pero nos da algo que no sabíamos que necesitábamos. – Allison Rose, FlickDirect

El guionista Micho Robert Rutare, que trabaja desde una historia ideada con Trachtenberg, une las cosas de una manera extremadamente inteligente y satisfactoria que no se revelará aquí, pero que hace que la película sea más que la suma de sus partes. – Frank Scheck, The Hollywood Reporter

Las tres secciones se unen, pero no estropearemos cómo. – Amy West, Total Film

El guión de Micho Robert Rutare está tan preocupado por explorar los rituales culturales de cada personaje, las presiones del legado y cómo la violencia puede ser tan destructiva mentalmente como físicamente. Hace que sea difícil no compararlo con algo como Godzilla menos uno, que escondió temas igualmente sofisticados dentro de una gran película de monstruos lagarto. – Amy West, Total Film

Todo está generoso, el enfoque ilustrado pero en 3D para la animación claramente influenciado por artistas como Arcane, aunque no siempre tan coherente como es de esperar. – John Nugent, revista Empire

Cada entrega se ve igualmente genial … su estética no puede evitar evocar a los gustos de Netflix’s Arcano y el Espíritu de araña Películas con su colorido estilo pintoresco. Parece que algunas secuencias han sido sacadas de un videojuego. – Amy West, Total Film

La animación requiere un poco de acostumbrado, con sus imágenes exageradas de estilo de videojuego, pero sirve bien al material. – Frank Scheck, The Hollywood Reporter

Admito que no soy un gran admirador de la técnica similar a la “acuarela” utilizada en la animación, ya que desdibuja las líneas, haciendo que la imagen quizás no sea tan aguda y limpia como podría ser. – Allison Rose, FlickDirect

Puede ser animado, pero el thriller de acción de ciencia ficción de Hulu Predator: asesino de asesinos No es para los niños. – Russ Simmons, KKFI-FM (Kansas City)

La película obtiene fácilmente su calificación R con grandes cantidades de violencia horrible y sangre sangrienta que bien debería sacrificar las tendencias sedientas de los espectadores. – Frank Scheck, The Hollywood Reporter

Predator: asesino de asesinos Proporciona la acción sin parar que anhelan los fanáticos acérrimos. – Frank Scheck, The Hollywood Reporter

[It features] Una de las secuencias de acción más memorables de toda la serie. – Mark Dujsik, Mark revisa películas

El único problema con esto es que no puedes evitar imaginar cuánto más espectacular se vería en la acción en vivo. – Catherine Bray, Guardián

Demuestra que los depredadores pueden ser efectivos en cualquier época. Las posibilidades de cruce parecen infinitas: prepárate para Predator vs. The Karate Kid.

– Frank Scheck, The Hollywood Reporter