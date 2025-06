La leyenda de U2 Bono revela inspiración detrás de historias de rendición

Esta semana, en el podcast de la gira de premios, la editora de los Premios Rotten Tomatoes, Jacqueline Coley, se sienta con el líder de U2 y la leyenda del rock Bono para discutir la versión cinematográfica de su show de un solo hombre, Bono: Historias de rendiciónahora transmitiendo en Apple TV+. Bono intercambia el gran espectáculo de los conciertos de U2 por un escenario minimalista en este documental íntimo con solo cuatro sillas y narraciones crudas y personales.

Él reflexiona sobre su infancia, el profundo amor de su padre por la música y la desgarradora pérdida de su madre, ofreciendo a los fanáticos un vistazo sin filtrar en su vida. Sintonice mientras Bono se abre sobre arrojar la personalidad de Rockstar para conectarse con el público de una manera completamente nueva, y nos veremos en la próxima parada de la gira de premios.

Jacqueline Coley para Rotten Tomatoes: ¿Qué te hizo querer tomar ese programa de un solo hombre muy íntimo y ahora compartirlo con una audiencia mucho más grande de lo que era? Cuando lo hiciste por primera vez, ¿solo estabas en el escenario con solo esa audiencia?

Bono: Mission Creep y Apple (TV+) se ofrecieron a pagarlo. Y esto fue increíble porque pensé, oh, esto no puede ser. ¿Qué tan difícil puede ser? Estoy haciendo esta noche tras noche, puedo mostrar todas las personalidades diferentes, mi tipo de trastorno de personalidad múltiple, y ahora puedo capturarlo. Y fui, ‘Oh, bueno, eso estaría bien. No debería ser demasiado difícil ‘. (Risas) Pero ingrese al mundo del cine con el que estás tan familiarizado. Es una forma de arte diferente, es un formato diferente. Y ahora tenemos que encontrar una forma diferente de llegar a su intimidad cuando las personas están a un patio de distancia.

