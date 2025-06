Wes Anderson: 'Esperas lo correcto ...

Como muchas de tus películas, El esquema fenicio Cuenta con muchos bellas artes, y me gustó que muestres todas las pinturas en los créditos finales. ¿Cómo decide el arte que usa en su trabajo?

Bueno, generalmente estamos haciendo cosas para una película y puede haber algunas inspiraciones. Tuvimos a estos hermanos Forger rusos que trabajaron El hotel Grand Budapeste hicieron un trabajo maravilloso, e hicieron un klimt para nosotros. También han hecho otras fotos para nosotros: algunas pinturas cubistas que teníamos en el Henry Sugar Películas que hicimos, y me hicieron un Kandinsky que tengo en casa, todas estas falsificaciones. Y son maravillosas falsificaciones; Los envejecen y son geniales.

En el caso de esta película, tuve la idea de que me gustaría usar lo real que nunca hace en una película porque, si dice: ‘Vamos a usar un Renoir’, bueno, significa que hay un grupo de personas que vienen con esa pintura, y hay reglas, y no puede obtener una luz demasiado cercana a un Renoir, y la temperatura del depósito y el nivel de polvo en la habitación tiene que mantenerse, por lo que se convierte en un obstáculo. Y, por supuesto, la gente realmente no quiere darte su Renoir. Pero nuestro amigo Jasper Sharp, que es un curador, realizamos el proceso y encontramos piezas que no estaban muy lejos, que no estábamos transportando por todo el mundo, por lo que tomamos prestadas cosas, y teníamos un equipo de diferentes seguridad y diferentes personas que los cuidaban, y estaba bien. Se necesita un poco de esfuerzo, tiene un poco de costo, pero fue una gran cosa porque podías sentirlo en el set. Estas piezas nunca aparecieron, llegaron con algo de fanfarria y con un poco de advertencia. “Todos, aquí están lo real.

Los actores lo sintieron. Estaban en presencia de estas piezas reales, y Zsa-Zsa es un coleccionista. Le gusta poseer cosas. Es un poseedor. Por ejemplo, le da a su hija este rosario, y decidimos: “Bueno, usemos diamantes reales, esmeraldas reales, rubíes reales”. Fuimos a Cartier, e hicieron esta pieza para nosotros, y la poseían, pero nos lo prestaron. Cada vez que Liesel sostiene esto en su mano, sostiene por muchos miles de euros de diamantes y rubíes. Mia tardó un tiempo en sentirse cómodo, porque a veces se rompía y tenía que ser reparado, pero fue interesante y divertido hacerlo de esa manera, y creo que se ven mejor.

Como alguien que es tan particular sobre las relaciones de aspecto y los formatos de películas en sus películas, tengo curiosidad por saber si hay algún formato de película con el que le interesaría trabajar. Vistavision está teniendo un renacimiento en este momento …

Bueno, quería disparar en Vistavision.

¡Oh, de ninguna manera!

Al final no lo hicimos al final porque la logística parecía derrotarnos. En cierto punto, solo estábamos tratando de hacer que un cierto presupuesto funcione, pero Vistavision fue mi primera opción. Lo que realmente estoy planeando hacer y solo estoy haciendo algunas pruebas en este momento para determinar es … Entonces, filmeo en una película. Esta película se roda en una película de 35 milímetros, pero como saben, el 99% de las proyecciones teatrales en un cine son un DCP, y el DCP es casi como si estuvieras proyectando lo negativo. Cuando hace una impresión, hay grano en la impresión. Entonces tienes el grano de lo negativo y tienes el grano de la impresión, y no es tan agudo como el DCP. El DCP es tan agudo como el negativo original. He visto mis películas como DCP contra la impresión de película de 35 milímetros, y la impresión es … tiene la calidad de la película, y la impresión de la película es diferente. Tiene lo mágico de ser una impresión de película, pero no tiene el detalle del DCP. Entonces, lo que voy a tratar de hacer aquí es hacer impresiones de 70 milímetros de nuestra negativa de 35 milímetros, lo que se ha convertido en un DCP 4K, y ver cómo es eso porque creo que eso podría ser una especie de combinación que no se ha hecho y que podría producir una muy buena impresión de películas. Es una respuesta a lo que solo dijo, que en realidad no es una respuesta a su pregunta.

¡No, no, respondiste a la pregunta! Es fascinante escucharlo, y es interesante dado cuántas películas filmadas en digital se transfieren a impresiones hoy en día.

Bueno, la idea es que solo disparas en 65 de la antigua forma, 65 milímetros e imprimes en 70, pero tal vez usar el intermedio digital en 4K podría igualar algo así … pero de todos modos, supongo que ya veremos. Probablemente no lograré el mismo efecto, pero será otra cosa en el medio.

Y siempre descubres algo al hacer estos experimentos. A veces, las cosas que terminas creando no son lo que querías crear, pero de todos modos son geniales.

Sí. Esperas el accidente correcto.

¡Qué forma tan encantadora de ponerlo! Hablando de padres e hijas, su hija tiene un pequeño papel en esta película, y tenía curiosidad por saber si esta era su idea o su idea.

Creo que prácticamente la hija de todos los cineastas que ha estado en una de sus películas, fue idea de la hija. [laughs] Era reacio a poner a mi hija en una película. Pero me alegro de haberla puesto porque amo lo que hizo.

Oh, I ¡Me encantó lo que ella hizo! Ella entendió completamente su papel.

Ella fue muy atenta al respecto y muy enfocada, y fue una gran experiencia para ella, pero ya sabes, no creo que todos necesiten saber que eso es eso, pero supongo que cualquiera que esté interesado lo resaltará rápidamente. Sin embargo, le encantaba hacerlo. Diré que ella quiere hacerlo de nuevo.

El esquema fenicio está arraigado en la idea del legado, ya sea legado familiar o legado artístico, y lo que dejamos atrás, y lo que queda al mundo más amplio cuando morimos. No para sonar terriblemente morboso, pero tengo curiosidad, ¿es algo en lo que terminas pensando mucho?

Déjame pensar … diré esto: nunca he hecho una película en la que me sentiría cómodo diciendo: “Oh, ese fue un error”. Solo hice las películas que realmente quería hacer: mis propias películas. Si a alguien le gusta uno y odia a otro, todavía son parte de mi familia, y solo tengo que vivir con lo que sean todos, cómo son. Siempre he tratado de tratarlos como un trabajo de trabajo hasta cierto punto, e incluso ahora estamos haciendo algo con la colección de criterios, están liberando mis primeras 10 películas como una caja. Estamos haciendo algo similar con las bandas sonoras, y tenemos los libros sobre las películas, etc. Entonces es algo de lo que soy consciente y tengo estado consciente de. Quiero que estas películas se sienten juntas como un set.

Después del evento de mi muerte, realmente no sé si realmente tiene mucho sentido, pero sí lo pienso en relación con mi hija. Ella será la responsable de estas cosas y quiero que todo esté en orden para ella. Y siento que el trabajo de tanta gente, el mío y todos mis colaboradores, y hay muchos colaboradores y muchos artesanos de tantos tipos, todos estos actores, mis co-escritores y directores de fotografía y diseñadores de producción y pintores y escultores y fabricantes de títeres, todo este trabajo está contenido en estas películas. Siento que es en parte mi trabajo cuidarlos.

Esto se relaciona con la exposición que está sucediendo en el Cinémathèque Français en este momento y eso será en Londres más adelante en el año en el Museo del Diseño, y asegurándose de que este trabajo no se pierda en el tiempo como tanto arte increíble y tanta historia cinematográfica.

Sabes, la exposición no era algo que quería hacer particularmente porque sabía que iba a llevar algún tiempo. ¡Es demasiado problema! Pero he estado guardando todas estas cosas todos estos años. He estado almacenando todos estos accesorios e imágenes y todas estas títeres, y de vez en cuando alguien querría mostrarles. Seguí diciendo: ‘Necesito ser mayor para esto’, pero cuando el Cinémathèque quería hacerlo, decidimos que era hora. El cinémathèque para mí es algo que es importante para apoyar, y el hecho de que querían hacer esto, resultó ser una forma de que todo organizara todo para que sea algo continuo, por lo que irá a Londres, y luego tiene otros destinos después de eso. ¡Estaba temiendo el proceso porque solo quiero trabajar en mis películas! Pero luego, en el curso, trabajando con muchas personas que conozco bien, y luego Cinémathèque y el Museo del Diseño, resultó ser una buena experiencia. Estuve allí ayer, de hecho, porque tenía una tarea oficial que hacer, y había todos estos niños y estudiantes allí, mirando a nuestros títeres … había algo gratificante al respecto.