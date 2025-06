László Nemes: 'Quería recrear la experiencia ...

Los premios de la Academia pueden ser una fiesta deslumbrante con un enfoque arbitrario para repartir a los Oscar, pero, dentro del circo, hay momentos de gravitas. László Nemes es la encarnación de la gravedad. Su debut, hijo de Saul, es una inmersión implacable en la búsqueda de un prisionero judío cuyo trabajo, en 1944, es despejar las cámaras de gas de Auschwitz de los muertos.

Los cuerpos, fuera de foco, desnudos y apilados, están en la visión periférica de Saul. Esto crea dolor y empatía por un personaje que busca repetición, a pesar del horror de pesadilla por todas partes. Ver a los nemes con su cara de bebé y su discurso sin mierda que colecciona la brillante mejor película extranjera Gong es un presagio positivo para el futuro de este impresionantemente serio húngaro de 39 años.

LWLIES: ¿Cómo recreaste las condiciones de los campos de exterminio?

NEMES: La película tiene lugar en uno de los crematorios de Auschwitz, por lo que encontramos la ubicación y el edificio correctos. Tenía todos los niveles del crematorio, desde el ático hasta el nivel de los hornos hasta los niveles inferiores: la sala de desnudos subterráneos y la cámara de gas, fuera de la corte del crematorio y el exterior. Todo estaba en un solo lugar para que pudieras tener una experiencia continua filmando entre un nivel y el siguiente.

¿Y todas las pilas de cuerpos que ves en el fondo?

No voy a comentar sobre eso. Este es el secreto del taller. Sé cómo lo hicimos, pero tiene que seguir siendo algo sagrado cuando estamos hablando de los muertos. No quiero revelar demasiado sobre eso.

¿Qué piensas sobre la independencia creativa? ¿Te esfuerzas por ello? Si es así, ¿cómo?

Es aterrador lo poco que se nos permite, como cineastas, tener nuestros propios mundos creados debido a las personas que desean adivinar el mercado pero que en realidad no saben más sobre el mercado que nosotros. Intentan decir que deberíamos hacer esta película para que parezca otra película, que ya tuvo éxito. Pero el cine se trata de tomar riesgos. Si un cineasta no toma riesgos, entonces el cine está muriendo. Puedes ver cómo una especie de mentalidad muy estática se ha apoderado de la película europea y el cine mundial.

Entonces, ¿cómo lo hiciste?

Simplemente apeda a su ambición, luego espere hasta que tenga suerte y espere que el proyecto no muera dentro de usted. Creo que tuve suerte. Cuando estaba cerca de no darme cuenta, en realidad no hacer que esta película sucediera, el Fondo de Cine Húngaro era la única organización dispuesta a apoyar esta película. Si no hubieran hecho esto, hubiera sido imposible hacer esta película.

¿Te acercaste a llorar o lloraste en algún momento?

No. Dentro, sí, todavía lo estoy.

¿Qué tan cerca está la película terminada con la visión que tuvo antes de llegar?

Sesenta por ciento. Solo pienso en el 40 por ciento desaparecido. Nunca pienso en el 60 por ciento que hice pasar.

¿Cuál fue tu ambición completa?

Tenerlo igual pero mejor.

¿Habría sido un cambio técnico?

No, no técnico. Soy el único que sabe, pero solo me frustra. Realmente no es un cambio emocional, no es el enfoque. Es más el alcance de ello.

¿Y eso todavía te persigue?

Por supuesto, por eso no puedo ver la película, pero creo que en dos años será más fácil para mí verla.

¿Hiciste a Hijo de Saul porque era un problema con el que estabas obsesionado?

Sí.

¿Hacer que esta película haya cambiado la naturaleza de su obsesión?

Sí, hace que sea un poco más fácil vivir con la idea de … Traté de comunicar algo de lo que tenía una intuición, la experiencia de ser un humano en medio de la máquina de exterminio, algo que no se ha comunicado en el cine, la experiencia visceral de la misma. No es el punto de vista externo, no el punto de vista de supervivencia, sino algo inmerso en la realidad de un ser humano con las limitaciones, la imposibilidad de saber lo que va a suceder. Quería que la imaginación de la audiencia recreara la experiencia del campamento.

¿Siempre lo hiciste … porque leí que algunos de los miembros de tu familia …

La gente fue asesinada en mi familia. No era inusual que los judíos fueran asesinados. Pero es una experiencia muy traumática y creo que se transmite de generación en generación, de manera casi genética. Quería hacer una película al respecto porque las personas tienden a considerar el campo de concentración como algo remoto e abstracto o histórico, que realmente no tiene lugar aquí y ahora. O de una manera muy excesiva. Quería que fuera más difícil para otras personas hacer películas en el campamento porque es muy fácil ir allí, pero debería ser muy difícil ir allí. Tienes que tener la responsabilidad como cineasta para ir allí y hablar de ello. Quería traer el presente de él, aquí y ahora, y no este punto de vista remoto.

¿Tu familia ha visto la película?

Mi madre, mi tía, algunas personas. Hice esto para las personas que murieron en mi familia que no tienen rastro de su existencia aparte de algunas fotos. Muchas personas murieron de manera terrible e intentaron borrar incluso el hecho de que existían ni siquiera dispersando sus cenizas. Hay algo muy … la destrucción de la gente es algo muy … estoy muy obsesionado con eso.

¿Qué sigue para ti?

Tengo un proyecto que tiene lugar antes de la Primera Guerra Mundial; Es la historia de una mujer joven en Budapest.

¿Has escrito el guión?

Tenemos un guión, pero se está reescribiendo y ya estamos trabajando en la preparación de la película.

¿Esto simboliza que te estás moviendo de …

Sí, tengo que dejar el tema. No quiero vivir en un crematorio para siempre.

Hijo de Saul se lanzará el 29 de abril.