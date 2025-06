Love on Trial-Revisión de primer vistazo

No es ningún secreto que las jóvenes estrellas de la música pop japonesa se mantienen con estándares extremadamente altos, tanto por los fanáticos como de sus etiquetas. Los miembros de la próxima banda de J-Pop Happy Fanfare son muy conscientes de lo que se espera de ellos, los perforados constantemente por el personal serio y serio que se interpone a un lado durante sus actuaciones y firmas de los fanáticos y les dice todo lo que están haciendo mal. Cada momento de su tiempo se explica, y sus días son largos: se espera que asistan a los ensayos antes de los espectáculos y la transmisión en vivo a sus fanáticos después de que lleguen a casa. Es una gran presión de poner en cualquier persona, y mucho menos a un grupo de mujeres jóvenes, y las restricciones también se extienden a sus vidas privadas. Las chicas están prohibidas contractualmente de tener novios a pesar de ser sexualizados por sus legiones de fanáticos en su mayoría masculinos, y tienen muy poco tiempo libre. Mai (ex Idol Saito Kyoko) es el miembro más popular del grupo, pero hay una dura competencia de los compañeros de banda, y como le gusta recordarles, la clasificación puede cambiar en cualquier momento.

Cada vez más desilusionada con su vida restrictiva, Mai está eufórica cuando se encuentra con una vieja compañera de clase, que trabaja como artista callejera. Kei (Yuki Kura) comparte las inclinaciones artísticas de Mai, pero se molesta literal y figurativamente libre (vive en su camioneta). A medida que la pareja se convierte en amigos firmes, también comienzan a enamorarse, al mismo tiempo, feliz fanfarria enfrenta una reacción violenta cuando se descubre la relación secreta de otro miembro de la banda con un popular transmisión en vivo. Esto no solo enoja su etiqueta, el incidente envía a sus fanáticos a una vorágine e incluso amenaza la seguridad de las niñas. Se vuelve cada vez más claro para Mai que solo son de nosotros en la etiqueta como producto, en lugar de como personas.

Obtenga más pequeñas mentiras blancas

Si bien el título del drama de Fukada sugiere que el enfoque de la película será el caso judicial entre Mai y su sello que se deriva de su relación con Kei, la mayoría de la película en realidad se centra en el período previo a este momento, rastreando cuidadosamente a las chicas mientras navegan por su primer gusto de Stardom Pop. Los ángulos anchos nos mantienen a la misma distancia que los fanáticos, pero también crean un sentido de voyeurismo mientras nos demoramos durante los momentos privados. La decisión de centrarse en una banda al comienzo de su estrellato podría hacerlos un poco más identificables, y resaltar que no solo las estrellas en la parte superior de su juego están sujetas a contratos estrictos, sino que de alguna manera reduce la tensión, ya que no está claro cuánto perderá Mai al alejarse de una carrera que no parece tan casada en primer lugar.

Ciertamente es una premisa intrigante para una película, y la actuación de Kyoko es comprensiva y encantadora, pero Amor en el juicio Los seres queridos junto con todo el drama de un gentil paseo en bote, nunca se ponen en marcha, y la falta de desarrollo brindada a los personajes secundarios reduce la oposición del estudio de Mai a los villanos de dibujos animados. También parece que la relación de Mai y Kei queda en segundo plano una vez que finalmente se reúnen, pero sin mucha exploración de cómo el caso judicial de Mai los impacta más allá de las repentinas preocupaciones financieras. Es una historia con mucho potencial, pero esta iteración nunca trae el drama en la forma en que JPOP está estrellas saben cómo hacerlo.