Romería-Revisión de primer aspecto | Pequeñas mentiras blancas

En su oso dorado ganando AlcarrásCarla Simón se encuentra con una familia que se encuentra al borde de un cambio de vida monumental, que narra las minucias de sus vidas a medida que comienza a transformarse en algo extranjero. En Romería, este cambio se encuentra en el pasado, donde permaneció enterrado endeble hasta que las curiosas manos del joven puerto deportivo (Llúcia García) llegaron a llevarlo de regreso a la superficie.

La niña, criada por la familia de su madre después de quedarse huérfano a una edad temprana, acaba de cumplir 18 años y necesita rectificar su certificado de nacimiento para incluir a su padre biológico para que pueda calificar para una beca. Esta tarea burocrática ve su viaje solo desde el bullicioso Barcelona hacia Vigo, una pequeña ciudad anidada en la costa noroeste, donde de repente no solo ya no está sola solo, sino que está rodeada por docenas de miembros de la familia que no ha conocido o tiene muy poco recuerdo.

Romería significa peregrinación en español, y la película es una peregrinación tan literal en el regreso a casa de Marina en la larga tarea como lo es para la propia Simon. El drama semiautobiográfico se desarrolla en 2004, y ve a Marina tratar de darle sentido a este nuevo mundo expansivo de repente que la envuelve a través de la lente de baja calidad de una cámara digital. El director se acerca a los alabasteros de madera corruptos y se balancea delicadamente las campanas de viento, agarrando la textura y el sonido con la voracidad de aquellos que entienden las apuestas de los recuerdos desvaídos.

Al igual que en sus dos características anteriores, Simon está más interesado en capturar el intrincado tejido de relaciones familiares moldeadas por la intimidad del tiempo y repentinamente reelaborado por las manos difíciles e impredecibles de la vida. De manera similar a la Frida, de seis años, en el verano de 1993, Marina tiene que dar sentido a las cuerdas invisibles que conectan a las nuevas personas que inundan su vida, así como enhallar el entorno extranjero que las ha dado forma a que sean. Sin embargo, a diferencia de Frida, Marina está en la cúspide de la feminidad y, por lo tanto, está al tanto de las complejidades humanas más espinosas y más esquivas, y aquí es donde Romería encuentra su núcleo emocional de anclaje.

Esto se debe a que los dos padres de Marina han muerto jóvenes, y no de complicaciones de hepatitis como las afirmaciones del certificado de defunción de su padre. Los dos, que sufrieron adicción a la heroína, contrajeron el SIDA en el apogeo de la epidemia. Gran parte de Romería se cuenta a través de pasajes de los diarios de la madre de Marina desde 1983, las páginas a veces hicieron mapa, en otros laberinto. A medida que las palabras resuenan en la cabeza del adolescente, persistiendo en el aire de la película a través de una voz conmovedora, una realidad, largamente enterrada, comienza a ser más clara y clara.

El director español aborda el tabú aún presente del virus en un crescendo. Cuando algunos de los muchos primos de Marina tiran furtivamente algunas articulaciones en el inframundo laberíntico del bote familiar, se aseguran de aliviar las inquietudes de los demás al comentar que un poco de hierba no los convertirá en sus padres. Luego, los tíos y las tías reforman sobre los perdidos amigos y familiares, resuciando a los muertos a través del poder del recuerdo colectivo. Los jóvenes cayeron como moscas en los años 80, dicen, fue “accidentes, sobredosis o ayudas”.

Pero, a pesar de la muestra de confrontación cuando la película deja el reino del puerto y finalmente ingresa a la casa familiar y un breve flashback breve, algo desgrabado tonalmente, Romería es leal a su sentido de retención casi hasta el final. Es entonces, finalmente, que Simon llega al gran ápice de su viaje de autorreflexión, uno que contiene la impresionante claridad de las palabras cuidadosamente elegidas como conmovedor que abarca cómo se puede construir una base resistente para el futuro después de reparar con amor las grietas desagradables del pasado.

