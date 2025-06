¿Cara o cruz? -Revisión de primer aspecto

Apertura con un diario andador, dañado por el agua y el fuego y que contiene los escritos de una mano desconocida, ¿Cara o cruz? Será “toda una historia”, como se prometió en la narración de voz en off de John C. Reilly como Buffalo Cody, Bison Hunter y Indian Wars Veteran convirtió a las historias de giras de un famoso “Wild West Show” con ridiculizaciones, Ropin ‘, Shootin’ y Too Good to-Fact Check sobre cómo se ganó el oeste.

La película se abre en Italia, donde Buffalo Bill realiza su concurso de conquista para una audiencia de nobleza de la era de la unificación. Abriendo en la relación en blanco y negro y academia, como un clásico Hollywood Western, el violento Wild West Show es inicialmente bastante realista, o tan realista como un clásico Hollywood Western, antes de que Buffalo Bill salga de detrás del telón de fondo de la cortina, y la relación de aspecto se amplía y los cambios de película para cubrir. (La paleta conserva la saturación puntillista de los directores Alessio Rigo de Righi y la película anterior de Matteo Zoppis La historia del cangrejo del rey. Los blues celuloide son especialmente ricos y guapos, y algunos actores parecen haber sido elegidos para sus ojos). “Estados Unidos es la tierra de la libertad”, dice Buffalo Bill antes de imitar el asesinato de sus coprotagonistas nativos; En la posterior conferencia de recepción y prensa, expresa su admiración por ellos, pero no hablan.

Obtenga más pequeñas mentiras blancas

Inspirado en el programa, uno de los anfitriones italianos de Bill se jacta de sus propias habilidades de jinetes; Bill, sensing a good show, takes his bet and sets up a bronc-breaking exhibition, at which Santino (Alessandro Borghi), the nobleman’s best hired man and a particular favorite of his younger French wife Rosa (Nadia Tereszkiewicz), disobeys orders to throw the competition, and further catches the eye of the fair maiden — no wonder, as Borghi is a swarthy, piercing Tomas Tipo miliano.) Un vaquero es “puro de corazón”, dice Reilly en voz en off ya que Santino Bucks sobre un semental blanco, pero como en la historia de Lancelot y Guinevere, la tradición caballerosa y el amor cortesano se vuelven más complicado de lo previsto. Cuando Santino gana, humillando a Bill, su mentira lo confronta y acusa a su propia esposa de infidelidad; Ella lo dispara muerto con una Lady Derringer. Rosa y Santino huyen a caballo en una larga toma de seguimiento de izquierda a derecha, la cámara se dirige sin aliento para mantenerse al día mientras dos corren a través de la luz de anochecer friscalcial real de la hora mágica. (Más tarde, al final de la película, el mismo caballo viajará de derecha a izquierda, hacia la puesta de sol).

Con su chaqueta de cuero bordada con flecos y su perilla plateada, Reilly se asemeja a la Declaración de Fotografías de Buffalo, un showman con estrellas interpretado por, entre otros, Louis Calhern en el musical en el escenario. Annie consigue tu arma y Paul Newman en Robert Altman’s Buffalo Bill y los indios, o la lección de historia del toro sentadouna frambuesa cínica soplada en 1976, después de la derrota en Vietnam y en el apogeo del patriotismo de la era bicentenario. El personaje es un significativo sencillo estadounidense que se dobla fácilmente con fines revisionistas, al igual que el corsé que Rosa pronto arroja mientras ella y Santino se adelantan a los rastreadores en su rastro, y el rastro de una recompensa por su captura y su regreso seguro. Pero a pesar de esto, y a pesar de las tramas subtramas como la revuelta de los trabajadores contra un barón ferroviario asqueado, la película apenas está en la tradición izquierdista de los westerns de espagueti como Leone’s Érase una vez en el oeste. Como en La historia del cangrejo del reyuna búsqueda existencial en un contexto del colonialismo sudamericano que tomó una régimen político mucho más suave que, por ejemplo, Martel’s Zama o Gálvez’s Los colonosRigo de Righi y Zoppis, y su cowriter Carlo Salsa, están más interesados ​​en un buen hilo, y un metadiscurso sobre la narración de historias.

Entonces, cuando Rosa y Santino escapan de los cazadores que llegan a incluir a Buffalo Bill, la narración de Reilly, que incluye títulos de capítulos como “secuestrado” y “al rescate”, establece un tono simulado y legendario, y más bien malinterpretado la historia, siguiendo los carteles buscados en acreditar a Santino con la matanza incitada, y hacer que Rosa fuera como un rehenes en lugar de un perpetrador. Buffalo Bill’s florid and unreliable prose resembles, to use his own phrase, one of the “dime-store novel” that printed the legend of the emerging West, enlarging its heroes and sanding off its brutality — like the books of Ned Buntline, whose stories created the Buffalo Bill persona, and inspired screen Western novelists like WW Beauchamp (Saul Rubinek), whose illusions are shattered in Sin descongeladoo de hecho eli efectivo Los reales Tenenbaums. Curiosamente, aunque Reilly narra en primera persona, el escritor real del guión de voz en off es el compañero y fiel de Buffalo Bill, Amanuenuensis Johnny, que se muestra a lo largo de la película que está garabateando en el cuaderno de la apertura.

A medida que el clima Rosa y Santino se encuentran con revolucionarios y bandidos, experimentando jailbreaks y tiroteos, la codicia y la traición, es Santino el tema de las baladas de fuera de la ley, que lo acreditan como un golpe contra la oligarquía, reescribiendo el papel de Rosa ser más pasivo en el servicio de la miopía política. Cuando Santino comienza a cantar y embellece aún más su leyenda, la apropiación de la historia de Rosa se convierte en un punto dolorido.

Tomando la iconografía de una historia de aventura cónica con un toque ligero, Rigo de Righi y Zoppis no siempre se frotan lo suficiente contra el grano del arquetipo para generar chispas reales. La película se hunde en el medio, y muchos de sus ajustes a la fórmula, particularmente con respecto a la recuperación de Rosa de su agencia, son de memoria o simplemente cursi, a pesar de la creciente estrella de la estrella Tereszkiewicz, Moxie rosado. Pero igualmente hay maravillas aquí en la línea del realismo mágico de las fingeras sucias que es el modo más gratificante del cine italiano contemporáneo, como en Alice Rohrwacher’s Feliz como lazzaro y Pietro Marcello’s Escarlata. El director de fotografía Simone d’Arcangelo, quien también filmó Cangrejo reyenciende a los animales maravillosamente, con focos sutiles, por lo que se destacan como a la vez terrosos y etéreos, como en Noche del cazadory Rigo de Righi y Zoppis conservan su ojo para caras campesinas talladas. (Cangrejo reyEl Gabriele Silli, con su barba de hombre salvaje, y un aura de niebla vitalidad, recibe la entrada de una estrella).

Y sobre todo está John C. Reilly, que interpreta a Buffalo Bill con un golpe de mago, como Reed Rothchild en Noches de boogiedándole una ingeniosa, una confianza satisfecha de Bluffer y la astucia de un emprendedor. Ayuda enormemente en la misión de los cineastas de poner al oeste en las citas aéreas, a jugar y comentar sobre el género, en particular sus manifestaciones europeas aún más exotizantes, como las novelas de Karl May, el Ned Buntline de Alemania. Es una actuación masivamente carismática a la par con cualquier otra cosa en la carrera de Reilly, y le da sustancia All-American a esta inteligente traducción italiana.

Para seguir celebrando el oficio del cine, tenemos que confiar en el apoyo de nuestros miembros. Únase a Club Lwlies hoy y reciba acceso a una serie de beneficios.