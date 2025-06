Lo siento, bebé-revisión de primer vistazo

Algo muy malo le pasó a Agnes. Se insinúa en el primer segmento de Lo siento, bebécuando su mejor amiga Lydie (Naomi Ackie) llega para una visita y le pregunta a Agnes (Eva Victor) si se siente cómoda teniendo la oficina de su antiguo profesor de inglés Preston Decker (Louis Cancelmi). Es bastante fácil inferir lo que Lydie quiere decir con esto, particularmente una vez que van a cenar en la casa de su ex compañera de clase Natasha (Kelly McCormack) y ella comenta sarcásticamente que Agnes siempre fue el “favorito de Decker”. Lydie cambia cortésmente el tema y le da a la pierna de Agnes un apretón tranquilizador.

Ha habido un diluvio de películas sobre agresión sexual a raíz de Metao, pero a pesar de toda la capital artística (con razón) a los sobrevivientes, Precious Little ha cambiado materialmente dentro de la cultura. A veces se siente como si hay más resentimiento que nunca hacia las víctimas por atreverse a hablar: es esta realidad que el debut como director de Eva Victor (que escribió y protagoniza) captura tan bien, en la que una mujer es agredida sexualmente por un hombre en una posición de confianza, y el ovino según el oquilado es el falta de consecuencia de las consecuencias. Nada en el mundo en grandes cambios; Todo lo hace en el suyo, revelado en orden no cronológico, con un capítulo para cada año después del asalto. Cuando ella va a ver a un médico (masculino) después de su asalto, él la castiga por no ir a la sala de emergencias inmediatamente después. Parece completamente indiferente al incidente traumático que Agnes ha experimentado; Todos los Agnes y Lydie pueden hacer en respuesta es la risa.

Obtenga más pequeñas mentiras blancas

¿Qué más puede hacer Agnes? El autor ya ha entregado su aviso en la universidad, y la escuela afirma que no pueden abrir un caso en su contra como resultado. Agnes no quiere presionar los cargos contra él porque tiene un hijo, y si el personal médico y su escuela la tratan como un inconveniente, ¿quién puede decir que la policía sería diferente? Entonces Agnes internaliza su dolor. En el transcurso de los próximos cuatro años, vive su vida en el mismo apartamento que compartió con Lydie durante la escuela de posgrado, y enseña en la misma universidad a la que solía asistir. Hay un sentido tácito de que Agnes no puede moverse del lugar; Ella lo persigue, incapaz de encontrar el cierre porque nadie, excepto Lydie, entiende o reconoce lo que le sucedió.

Es la banalidad de soportar una agresión sexual que Víctor captura tan bien en su película; Cómo el trauma perdura en el cuerpo, incluso cuando sigues insistiendo a todos (incluido tú) que estás bien. Cuando Agnes comienza un romance tentativo con su dulce vecina Gavin (Lucas Hedges), no sabe responder a su afecto; Cuando tiene un ataque de pánico en su automóvil, un dueño de sándwiches de brusco (John Carroll Lynch) la entrena y luego le hace algo de comida. Estos pequeños momentos de bondad, así como la hermosa amistad entre Agnes y Lydie, son brillantes como manchas de oro en el fondo de un turbio lecho del río, lo que demuestra que todavía hay algo bueno en el mundo a pesar de lo que le sucedió. Bien que también existe en el gato de Agnes, Olga, a quien encuentra en la calle como un gatito días después de su asalto, incluso si finalmente tiene que sacrificar un ratón que queda en su cama.

Este asesinato sorprendentemente violento de la misericordia se siente como un momento extrañamente catártico para Agnes, que simboliza a miles de personas que nunca reciben justicia después de ser agredidos, y refleja los extraños ritmos de Lo siento, bebé – Una película que no pretende tener todas las respuestas, pero ciertamente entiende la carga de la vergüenza que se da a los sobrevivientes de agresión sexual, y cómo navegar al mundo después de la agresión se siente como caminar por la niebla densa, cegando la mano para guiarte hacia el otro lado.