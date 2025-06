Valor sentimental-Revisión de primer vistazo

Nada reúne a una familia como un funeral, y al final de Nora (Renate Reinsve) y la madre de Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), su padre separado Gustav (Stellan Skarsgård) camina por la puerta como si nada haya cambiado. Su reaparición en la vivida de sus hijas amenaza con perturbar la paz tentativa que ambos tienen, particularmente para Nora, una actriz volcina que sufre una crisis de confianza. Para empeorar las cosas, el cineasta de larga data tiene un nuevo proyecto en mente, y le gustaría que su hija mayor protagonice, a pesar de la incredulidad de Nora a regreso de su padre como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto.

La segunda colaboración de Joachim Trier con Renate Reinsve tiene un acto difícil de seguir en La peor persona del mundoque hizo una estrella de su musa y lo llevó a la atención global a través de un lanzamiento estrellado a través de Neon y Mubi. Regresa a la dinámica interpersonal fundamentada que ocupa su cine, y en Valor sentimentalLa apertura conmovedora, la narración recuerda un ensayo que Nora escribió como niño desde la perspectiva de su hogar familiar, reflexionando sobre su historia y la desintegración de su familia. En un trierismo irónico, el narrador revela que Nora redescubrió el ensayo mientras buscaba una pieza para leer para su audición escolar de drama, “pero eligió el monólogo de Nina de ‘The Seagull’ en su lugar”.

Nora, Nina: las similitudes son más profundas que el nombre, ambas actrices con una melancolía generalizada, aunque Nora no parece compartir el deseo de fama de Nina a cualquier costo. Cuando la conocemos como adulta, en realidad está intentando huir del teatro en el que debe actuar, acosada por un ataque de ansiedad, a la frustración del personal que tiene que grabarla en su disfraz cuando lo arranca en pánico. No podría ser más diferente de Rachel Kemp (Elle Fanning), la famosa estrella de cine estadounidense que se conecta con su padre en un festival de cine y termina tomando el papel en su película que Nora no quería. Rachel es joven y chispa, hambrienta y estudiosa. Para ella, la actuación es el arte de resolver misterios; Para Nora, parece más vital, lo que le permite convertirse en otra persona. En su día a día lucha continuamente una tristeza de la que no puede encontrar la raíz; Se dibuja un paralelo entre Nora y su abuela paterna, quien murió por suicidio 15 años después de ser liberado de un campo de prisioneros para actividades antinazi, y cuya ausencia tuvo un profundo impacto en el padre de Nora.

Valor sentimental Se mueve en momentos, y el diálogo de Trier y coguionista Eskil Vogt es tan agudo y rápido como siempre (una mordaza sobre los dvds Gustav regalos que su nieto de nueve años por su cumpleaños trajo la casa en la proyección de la prensa de Cannes), pero la película no está La peor persona del mundo o Oslo 31 de agosto, que cubrió un terreno similar con más profundidad emocional. Si bien la representación del fuerte vínculo entre Nora y Agnes se formó en el difícil matrimonio de sus padres es conmovedor, la conclusión de la historia parece firmada desde el principio, y opera a la misma presentación emocional, reteniendo información hasta el punto de que parece que los personajes se están manteniendo deliberadamente a una distancia frustrante. Pero Skarsgård es lo mejor que ha sido en años como padre fundamentalmente incapaz de articularse de ninguna manera que no sea su trabajo, y ajeno a por qué sus hijas sienten tanta frustración con él durante toda una vida de distancia, y hay una gran sabiduría en Valor sentimental Observación del Golfo entre quiénes son nuestros padres y quiénes deseamos que fueran.

