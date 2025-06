Eleanor the Great-Revisión de primer vistazo

Cuando la mejor amiga de Eleanor (June Squibb) de 94 años de 70 años y su compañera de cuarto Bessie (Rita Zohar) fallan, decide que es hora de un cambio y regresa a su natal de Nueva York. En un intento por sacarla de la casa y socializar, su hija Lisa alienta a Eleanor a asistir a clases en su Centro Comunitario Judío local, donde accidentalmente se sienta en un grupo para sobrevivientes del Holocausto. Cuando le piden que comparta su historia, Eleanor (que no es un sobreviviente del Holocausto) se asigna a la historia de Bessie, nacida en Polonia. Se acerca a la estudiante de periodismo Nina (Erin Kelliman), quien quiere perfilarla para un proyecto de clase: el caos sigue.

El problema con la premisa del debut como director de Scarlett Johansson, Eleanor el Grande, es que la historia en última instancia solo puede terminar de una manera. Desde el segundo, Eleanor le dice que su mentira sabemos que será descubierta (porque este es un drama de comedia suave), por lo que se debe al guión de Tory Kamen proporcionar suficiente entretenimiento para que el viaje a este destino inevitable no se sienta como un trabajo. Lamentablemente la escritura en Eleanor el Grande es menos que estelar, con un personaje pintado en trazos anchos (la hija y nieto desinteresados ​​de Eleanor; el padre adicto al trabajo de Nina) y el pequeño y precioso hecho para dar nueva vida a la narrativa de peces fuera del agua. June Squibb de June confiable hace todo lo posible, pero Eleanor no es un personaje muy interesante, en parte porque realmente no aprendemos mucho sobre ella más allá de su dolor con respecto a la muerte de su amiga Bessie. Del mismo modo, Kelliman hace todo lo posible para inyectar personalidad en Nina, pero hay muy poco para mantener nuestro interés, y Johansson no se demuestra una directora de actuaciones particularmente talentosa. De hecho, a medida que avanza la película, parece que Eleanor tiene cada vez menos personalidad, ahuecada de la vieja y sarcástica y puntiaguda Biddy que conocemos al comienzo de la película.

Obtenga más pequeñas mentiras blancas

De manera similar, decepcionante es la apariencia de Eleanor el Grande, Lo cual no es por falta de talento. El Dop Hélène Louvart de Alice Rohrwacher y Claire Denis filmó la película, pero tiene toda la personalidad de un anuncio de la Junta de Turismo de Nueva York, y la puntuación de Dustin O’Halloran está igualmente desprovista de personalidad. Las imágenes dentro de la película son demasiado generales y familiares: no hay nada nuevo sobre lo que Johansson está intentando en su debut como director, lo que lleva a uno a preguntarse por qué se molestó en hacerlo. No es una película desastrosa, de hecho, es bastante inofensivo. Pero esta brillante amabilidad refleja una falta crucial de ambición, y eso parece más atroz que dar un gran swing. En un año de Cannes que también trajo debut como director de los Estados Unidos de Kristen Stewart y Harris Dickinson, es seguro decir que Johansson, mientras que el actor más experimentado del grupo, logra menos con su salto para el cine.

