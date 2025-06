Revisión más alta de los 2 más bajos-Primero

Vienes al Rey, es mejor que no te pierdas, pero desafortunadamente, Yung Felon (A $ AP Rocky), un aspirante a rapero y un secuestrador primerizo, que tenía la intención de secuestrar al hijo y heredero del magnate del hip-hop David King (Denzel Washington), accidentalmente agarró al niño del chauffeur. No importa, todavía quiere 17.5 millones de francos suizos: efectivo, sin marcar, en una mochila de marca Black Jordan, o el niño equivocado muere. La configuración de Akira Kurosawa Alto y bajoadaptada de la novela de Ed McBain ‘King’s Ransom’, ha sido actualizada para Spike Lee’s Más alto 2 más bajoubicado en la actual ciudad de Nueva York: su hijo, envejecido con un adolescente, es un influencer en ciernes cuyo mejor amigo es atrapado mientras compra un queso picado una bodega durante el campamento de baloncesto de Liu. El chofer es Jeffrey Wright, como un cinco porcentaje con antecedentes criminales y de Durag; Él y King regresan hasta el capó juntos, y comparten una relación fácil en la jerga de viejos. Esto le da más al CEO de arranque y con problemas de liquidez en el que pensar, ya que sopesan su obligación con el hijo de otro hombre contra el bienestar de su familia, las demandas de su negocio y el Tribunal de Opinión Pública, todo mientras lucha por hacer lo correcto. King ha estado en la portada de Time and Rolling Stone, según las fotos enmarcadas detrás de su escritorio, pero a pesar de tener múltiples basquiats y no tiene £ 15 millones de líquido, todo está vinculado en un esquema para comprar un interés controlador en su sello discográfico de un conglomerado sin alma.

En el rescate del rey y Alto y bajoDouglas King y Kingo Gondo (Toshiro Mifune) eran CEO de compañía de zapatos que no estaban dispuestos a comprometerse con la calidad; Aquí, el rey David, como se llama, es el fundador de una empresa de música como Roc-A-Fella, que una vez contó con “los mejores oídos en el negocio”, nadando río arriba para reclamar su sentido de arte. El fundador de 40 acres y un fundador de Mule Filmworks, también es un autor que se convirtió en una marca, y a juzgar por esta película, tiene tanta hambre como King es demostrar que todavía la tiene. Se pone en compañía de lo mejor de la cultura estadounidense negra con referencias a James Brown y Aretha Franklin, Sula por Toni Morrison e investidura del obispo Harold como el duque de Franconia por la artista presidencial de Obama Kehinde Wiley, mientras llena el elenco con estrellas jóvenes como Ice Spice y Princess Nokia; Ofrece un extenso panorama de Nueva York en el estilo vintage de Lee, lleno de un elenco de apoyo panétnico picante, gratos gratuitos a los Knicks y Rosie Pérez presentando un concierto de salsa del día puertorriqueño.

En Alto y bajoKurosawa literalizó la división de la clase abierta en la sociedad japonesa colocando la mansión de Kingo en una colina sobre el barrio pobre donde vive el secuestrador; Aquí, el esquema es tanto espacial como geográfico. Yung Felon mira a King en la terraza de su apartamento en una de las nuevas torres de lujo de gran altura en Dumbo, cerca del Puente Brooklyn, muy por encima de Fort Greene Park, donde Lee disparó su primera característica más desagradable, y millas literal y metafórica desde sus excavaciones en el South Bronx. Tanto la novela de McBain como la película de Kurosawa son estudios del capitalismo de la ley del junio del auge económico de la posguerra, que Lee actualiza para una edad más emprendedora con el constante golpeteo de las homilías de Grindset, aunque no sabemos mucho sobre el ascenso de King fuera del ghetto, podemos imaginarlo. Más alto a más bajo seguimiento Alto y bajo Al cambiar la novela, hacer que King finalmente acepte pagar el rescate después de muchos minutos de negación de todos los hombres y autojustificaciones desgarradoras. La guión de Alan Fox filtra este dilema moral a través de los tropos de los medios modernos, ya que King y sus asesores pesan un miedo a cancelar la cultura contra las realidades de la adoración de celebridades en la economía de atención sociales, pero la película no desarrolla muchos pensamientos originales sobre la naturaleza del estrellato moderno, nuestra admiración alternativa y sospechas de riqueza y privilegios, y actitudes sociales con el crimen. Los periódicos japoneses moralizantes cuyos editoriales favorables a la policía fueron el ruido de fondo de Alto y bajo están aquí reemplazados por un poco de un puñado de facsímiles de memes notablemente poco convincentes que los personajes se detienen en sus teléfonos y se muestran mutuamente.

El primer acto de su hogar de Alto y bajo es en gran medida una exposición, con la policía escuchando llamadas telefónicas como Kingo Struts y trastornos como un tigre enjaulado y lucha con su dilema. Este es un material fundamentalmente estático, una limitación que Kurosawa trascendió con el mayor bloqueo de pantalla panorámica de todos los tiempos. La puesta en escena de Lee es relativamente apresurada, plana y ansiosa (en comparación, ¿qué puesta en escena no sería? Pero aún así) … pero hace un trabajo dinámico cuando la acción deja el apartamento de King y se mueve hacia un tren 4 con destino al Bronx. Siempre ha sido un cineasta que se alimenta de la energía de la ciudad y su gente y hace un gran trabajo cacofono en el equivalente de la película de la actualización MTA de la película sobre el bullet-bullet-tranom de Kurosawa, llenando el automóvil con los fanáticos de los Yankees en el camino a un juego y contran un esquema de secuestro que involucra un chase con bandolas y electricas electricas. Después de que el rey de Washington afirma que el privilegio de una estrella de cine no se le otorga a Mifune y alcanza a los policías con su propia investigación sobre el secuestro, Lee regresa al 4 para un metro.surf escena de lucha. Esta es, simplemente, una de las grandes películas del metro de la ciudad de Nueva York, arriba con La conexión francesaa lo que hace referencia, aunque también hay un momento muy divertido en el que un $ AP Rocky salta un torniquete, seguido rápidamente por el doble de Denzel Washington.

Washington es demasiado viejo para esta parte, pero también es perfecto para ello. En trajes a medida y aretes blingy, es un perro alfa que intimidará a su propio hijo cuando se desafíe, pero también mostrar sus carillas cuando se alegra manejando la clase de inversores. Presumiblemente ha cenado con presidentes, pero los cambios en el código cuando se pone al teléfono con el secuestrador, cayendo en una pájara de pavo en una patois en la calle. A $ AP Rocky tiene una apatía distante de Mumble-Rapper y extrae notas de musicalidad y urgencia de Shakespeare de un Washington muy motivado en el primero de dos confrontaciones que hacen eco Alto y bajoLa escena de cierre inmortal, con Kingo y el secuestrador mirándose desde los lados opuestos de la ventana a prueba de balas de una prisión. Aquí, King y Yung Felon se encuentran por primera vez, mientras están separados por el vaso insonorizado de un estudio de grabación, y el productor y artista enfrentan con freestyles e ideas opuestas sobre la cultura y el individualismo, la paternidad negra y los valores generacionales. Es mucho más efectivo que la segunda escena de este tipo, un mero eco de Alto y bajo Eso es seguido por una coda cringy que celebra la excelencia negra. Pero tomas lo bueno con lo malo, lo más alto con el bajo, todo incluido en el precio de la entrada para un escaparate de la vitalidad sin disminución de Spike Lee.