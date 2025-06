Splitsville-Revisión de primer aspecto | Pequeñas mentiras blancas

El curso del verdadero amor nunca funcionó sin problemas, y para el amable pero despistado Carey (Kyle Marvin) se encuentra en un despertar grosero. Su esposa de 13 meses, a quien conoció en un concierto para cantantes de roca blanda The Fray, acaba de anunciar que quiere divorciarse. Ashley (Adria Arjona) es una entrenadora de vida de espíritu libre, y simplemente no puede ver un futuro con Carey, a pesar de su clara adoración de ella. Busca consuelo de sus amigos ricos Paul (Michael Angelo Covino) y Julie (Dakota Johnson), quienes revelan el secreto de su propia relación aparentemente armoniosa: un matrimonio abierto. Paul y Julie teorizan que al eliminar la vergüenza asociada con el engaño, no se dan ninguna razón para romper. Al principio, Carey se sorprende, pero rápidamente llega a la idea. Después de todo, parece estar trabajando para Paul y Julie. Bien…?!

Marvin y Covino son mejores amigos de la vida real (que también escribieron y protagonizaron en 2019 La subida Juntos) para que su química en pantalla sea natural y encantadora, pero los amigos rápidamente llegan a los golpes cuando Carey se mezcla en el matrimonio de Pablo, y una escena de lucha ridícula entre los dos en el espléndido Lago House de Paul es un punto culminante temprano de la película. Hay menos química entre los actores y sus esposas en pantalla, a pesar de que Arjona y Johnson son comediantes bastante convincentes. Nunca está realmente claro lo que estas hermosas y inteligentes mujeres ven en Carey y Paul, particularmente en este último, que repetidamente demuestra que es, en el mejor de los casos, una responsabilidad, en el peor de un psicópata, que se encoge de hombros como entrañable por sus amigos y esposa, al igual que el comportamiento de su niño desgarrador Russ que sigue robando consigo con agua y se pone en problemas en la escuela.

Es una especie de comedia romántica altamente machista que se hace pasar por una progresiva al mostrar a dos mujeres modernas sexualmente liberadas, pero en realidad nunca tenemos mucha idea de sus personajes más allá del hecho de que su búsqueda de otras parejas se deriva de una falta de satisfacción en lugar de, solo queriendo vivir sus vidas. A pesar de su supuesta premisa progresiva sobre la forma en que pueden funcionar las relaciones modernas, Splitsville De hecho, es bastante tradicional por su conclusión, lo que hace que la mayor parte de la trama sea una pérdida de tiempo. Es una película que no es sin momentos ocasionales de chispa, y pasa muy felizmente, pero Splitsville Parece continuamente la intención de socavarse, y en el proceso se vuelve totalmente olvidable.