Alpha-Revisión de primer aspecto | Pequeñas mentiras blancas

“No tengo miedo de morir”. El estribillo de Nick Cave y el “asiento de la misericordia” de las semillas de las malas parece codificado en el ADN de la tercera característica de Julia Ducournau, que ve al ganador de la Palma d’Or se aleja del horror del cuerpo y asombro de horror de Crudo y Titán en algo de alguna manera más triste y extraño. Así es como Alpha (Mélissa Boros), de 13 años, se cree, imprudente y angustiada en su forma adolescente, pateando contra la crianza de su madre (Goldshifteh Farahami) criando para beber y fumar y tener una aventura con su compañero de clase Adrien, incluso aunque ya tiene novia. Pero si Alpha es las guitarras que gritan y un gruñido desafiante de Cave’s Primera iteración de esta canciónsu tío Amin (Tahar Rahim) es la resignación desgarradora de La versión grabó un cuarto de siglo después. Sube la desintoxicación de la heroína mediana, se extendió en el piso de la habitación de Alpha, delgada, delgada, temblando y sudando a través de su ropa con marcas de pista en sus brazos. Alpha no lo reconoce; Ella lo amenaza con un cuchillo. Amin solo se ríe.

La puñalada de un juego de agujas diferentes Alfa iMOVIMIENTO NTO: Cuando el adolescente regresa de una fiesta en la casa con un tatuaje crudo de palo y poke de la letra A en su brazo (no es una letra escarlata pero no muy lejos), su madre está comprensiblemente enojada, pero más que eso, está asustada. Una enfermedad fatal transmitida por la sangre ha barrido a la sociedad, haciendo que los enfermos se vuelvan lentamente y dolorosamente a la piedra, y como uno de los pocos médicos dispuestos a tratar a los enfermos, lo ha sido testigo de primera mano. La falta de idea de Alpha envía a su madre a una cola. Amin ya ha contraído la enfermedad a través de su uso de drogas y ella no puede soportar perder a otro ser querido.

El virus no identificado es un sustituto obvio para el SIDA, percibido con el mismo asco silencioso por parte de los extraños. En la clase de inglés de Alpha, su maestra (Finnegan Oldfield) está sujeta a insultos homofóbicos de sus alumnos; Cuando Alpha más tarde lo ve en la sala de espera del hospital, acompañando a su pareja enferma, ella es la única persona que no retrocede. Pero la dolorosa transformación de los enfermos en reliquias de piedra es un giro curioso. Se convierten en monumentos de lo que los mató, no solo en la enfermedad sino también en el tratamiento de los enfermos: su ostracización y abandono. Aquí Ducournau posiciona a los muertos como mártires, tan dignos de un monumento como cualquier rey o general, un testimonio de la carga de la vergüenza que les dio la sociedad que le dio la culpa de SIDA a los pies de la comunidad LGBTQ+. La carga de la vergüenza que reverberó por generaciones y aún no se enseña en las escuelas, ya que nos deslizamos hacia atrás hacia el conservadurismo en nuestro presente y corremos el riesgo de no aprender nada del pasado.

En la escuela, los rumores se lloran de que Alpha ha contraído el virus y es intimidada en consecuencia: sigue siendo la cara pedregosa, pero sus feroces mecanismos de defensa solo pueden resistir durante tanto tiempo, especialmente cuando Adrien también se vuelve contra ella. Ella busca consuelo en la compañía de su tío, la única persona realmente dispuesta a ser honesta con ella. (La única persona que parece entenderla realmente. Es una actuación imponente de Pathos pero no piedad de Tahar Rahim, y la recién llegada Mélissa Boros, con sus ojos expresivos y sus fisicalidad animal salvaje, es una revelación como su aluminio. Aquí hay tanta soledad, de una adolescente, una madre soltera, una drogadictos y puntajes de los enfermos, empujados a los franjas y atado por su aislamiento.

Mientras tanto, la línea de tiempo se desliza entre el pasado y el presente, ya que la madre agotada de Alpha se vuelve como la suya, comprendiendo las viejas supersticiones. Su mente racional y científica está traumatizada por su propia experiencia y la enfermedad de Amin, así como por la nueva amenaza para su hija; Ella recuerda cómo su madre solía pensar que Amin estaba enferma con ‘el viento rojo’ y podía limpiarse con agua. En su dolor está dispuesta a creer en cualquier cosa que pueda darle un poco más con un ser querido.

Se ha convertido en una broma de cuántas películas parecen girar en torno al concepto vago de dolor en estos días, pero teniendo en cuenta que solo han pasado cinco años desde una pandemia global, es comprensible que el proceso colectivo de duelo continúe dominando el arte y la cultura. Mientras que Covid era en gran medida diferente de la pandemia del SIDA debido a la narrativa inherentemente homofóbica y clasista pedaleó durante los años 70 y 80 que llevaron a miles de muertes y retrasos en el avance de la atención médica, es difícil no ver las estatuas de piedra congeladas de Alfa Y piense en cómo nuestra relación colectiva con la muerte podría haber cambiado como resultado de lo que vivimos (entonces y ahora). Además, el dolor es una parte innegable de la experiencia humana: amar a alguien es eventualmente llorarlo. Es un acto inherentemente vulnerable, y Alfa es una película inherentemente vulnerable, sin momentos groseros o grandes showstoppers de terror para nosotros, o Ducournau, para escondernos. Alfa es tan espinoso como sus dos características anteriores, pero también hay algo solitario y anhelo aquí.

Pero si la muerte es parte de la vida, también lo es bailar. Besos. Reír. Correr. Sosteniendo a una mariquita en la palma de tu mano, gentil y asombrado, o discutiendo con alguien que te ama a tus huesos. Por toda su piedra fría Alfa no es una película fría y vibra con vida en la vía Crudo pulsado con deseo y Titán con furia al punto de vista blanco. El duelo es un proceso de dejar ir, pero también es un proceso de encontrar las partes de las personas que hemos perdido que eventualmente se convierten en parte de nosotros, de aprender a continuar incluso como no podemos olvidar.

