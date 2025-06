Die, My Love-Revisión de primer vistazo

Si no lo ha vivido, es difícil de explicar, esa incomodidad que le hace querer hacer algo loco Certified-Capital-C Loony-Bin-Admission. Camine hacia el tráfico o arroje su cuerpo por las escaleras o corte su piel con una cuchilla de afeitar o morde uno de sus dedos como una zanahoria de bebé. Es como muchas cosas. Como insectos jugando a la casa debajo de tu piel. Como el zumbido de la televisión estática después de la programación, se detiene para pasar la noche. Como salir de tu maldita mente. Los tiempos solían ser que te llamarían histérico y te arrojarían a una institución indefinidamente; Tal vez pruebe la terapia electroconvulsiva o una lobotomía para que sea más agradable. (Bromeo mucho sobre las lobotomías con mis otros amigos mentalmente enfermos. Supongo que la idea de eliminar una parte de mi cerebro para hacerme un poco más fácil de manejar es bastante divertida, como esa vieja mordaza Wanda Sykes sobre el coño desmontable).

Así que aquí están Grace (Jennifer Lawrence) y Jackson (Robert Pattinson), trasplantes de Nueva York que asuman la ruina de la antigua casa de su tío después de que se disparó. Él es músico, ella es escritora. Están realmente, locamente, profundamente enamorados, y muy pronto el bebé hace tres: un pequeño poppet dulce y de mejillas regordetas que gorgita, llora y balbucea y hace todas las cosas que hacen los bebés. Jackson vuelve a trabajar, luego trae a casa un perro que ladra constantemente y se enoja en el piso. Grace juega con el bebé y baila en ropa interior y se masturba y bebe por botellas de Budweiser en el calor de verano. Y Grace sale de su maldita mente.

La novela de Ariana Harwicz ‘Die, My Love’ es un asalto de corriente de conciencia a los sentidos; Una mujer sin nombre vive con su esposo y su bebé y los suegros en una granja rural francesa, y conserva una comprensión tenue de la realidad. Sus pensamientos son violentos, trágicos y animales: fantasea con un vecino con una moto, sobre las criaturas en el bosque, por matar y ser asesinado. Es fácil entender por qué una cineasta como Lynne Ramsay podría estar interesada en adaptar un texto a la voluntad, como trágica y compleja y salvaje como ‘Die, My Love’. Y este guión filmable, coescrito con Enda Walsh y Alice Birch, no siempre funciona, ciertamente no con el mismo peso de Morvern Clarar o Nunca estuviste realmente aquífrenético y desarticulado con muchos zarcillos retorcidos y no mucho interés en explorar más de un puñado de ellos. (Lakeith Stanfield se pone de poca distancia como el misterioso vecino motociclista de Grace).

Pero el cine de Lynne Ramsay es el cine de los sentidos, crudos, delicados y vivos, como sostener una mariposa ahuecada entre las palmas y sentir que sus alas latían contra la piel. Jennifer Lawrence entiende por completo esto, inhibiendo la gracia con una falta total de tocador mientras se arrastra a cuatro patas, mientras destroza violentamente un baño pequeño, mientras intenta volver a la comuna con su cuerpo después de algo tan desestabilizante como traer a otra persona al mundo. Nunca ha sido mejor, vulnerable y terrible y totalmente impredecible, emparejada por el siempre convincente Robert Pattinson, utilizado como un hombre húmedo, sudoroso y semi-inútil completamente inadecuado para las necesidades de Grace. Pero una esposa clásica contra el esposo Meltdown à la Escenas de un matrimonio o Posesión sería demasiado tentador y familiar; el corazón de Morir, mi amor es esa gracia y jackson hacer amarse hacer QUIERES, SUBRIMADOS POR EL USO DE JOHN PRINE Y IRIS Dement’s Country Classic ‘a pesar de nosotros mismos’. Su romance es de empujar y tirar, un baile que no aprendes los pasos hacia la sensación en la geografía de tus huesos. Y a veces vas a donde el otro no puede seguir. El amor es su propio tipo de psicosis.

Mientras que mucho se hará de Morir, mi amorLa interpretación desgarradora de la enfermedad mental posnatal, una condición poco estudiada e incluso comprendida que hace que las brujas salgan de las mujeres, la experiencia que captura Ramsay en la historia de Grace no es exclusiva de aquellos que tienen hijos o están enfermos después de su nacimiento. La psicosis es mucho más grande, mucho más extraña y viciosa, y aunque Grace es una nueva madre, su enfermedad no se atribuye únicamente a la llegada de su hijo. Ella lo adora, incluso si ella lo mira como si fuera un extraterrestre. Y como entonces, si tu son Psicótico, ¿puedes divorciarte tu enfermedad de tu arte? El esposo de Grace, su suegra y sus vecinos bien intencionados siguen preguntando cómo va su escritura. Grace les dice que ha dejado de fumar. Es menos problemas que tratar de explicar la sangre es más fácil que la tinta.

Ramsay articula lo inarticulado, aquí a través de sus azules saturados, amarillos, marrones y verduras, los colores del dolor, la enfermedad y la pudrición … pero también una nueva vida, cielos de verano y esperanza. La relación de la academia es un homenaje a Repulsión y Rosemary’s Baby Eso da la sensación de ser encerrado (de subir por las paredes) y la cinematografía de Seamus McGarvey hace que la hermosa terrible y viceversa. Ramsay también contribuye con la música a la partitura ruidosa, desordenada e intencionalmente sin ataduras de la película, incluida la exquisita portada de ‘Love Will Trow Us Apart’ de Joy Division que se reproduce sobre los créditos de la película, pero Morir, mi amor no es un elogio. Es un fuego forestal, destructivo, enojado, más caliente que el infierno. Y cuando se quema, algo nuevo surge del suelo.

