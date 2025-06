New Wave-Revisión de primer vistazo

El homenaje de Richard Linklater a la filmación de Breathless de Jean-Luc Godard trae un pequeño y precioso nuevo a la historia de la nueva ola.

Es irónico que Richard Linklater haya elegido homenaje a una película tallada en nuevas técnicas espontáneas con una tan sumida en las artilugios que es imposible que respire. Ser justo, Jadeante es el nombre del juego en esta reconstrucción en blanco y negro de la creación de la primera película de Jean-Luc Godard.

El año es 1959 y el crítico de Cahiers Du Cinema JLG es consciente de que se encuentra entre los únicos de sus contemporáneos que no han hecho un largometraje. Claude Chabrol tiene. Éric Rohmer tiene. François Truffaut Los 400 golpes está a punto de estrenarse en Cannes. (Como Nouvelle Vague estrenado en Cannes, el público local gritó y gritó).

JLG quiere hacer una película no tradicional con emociones naturales y momentos esenciales, lo que significa que se niega a dar a los actores un guión completo y, más tarde, a los pioneros el corte de salto. Hay una resistencia histérica de su financiero a cada paso, mientras que su estrella de cine, Jean Seberg (Zoey Deutch), solo se le impide retirarse por su esposo gerente. Como sabemos, JLG era inquebrantablemente seguro y Linklater lo arma con un arsenal de Bon Mots que despliega para silenciar las objeciones. Guillaume Marbeck hace una suplantación entretenida del famoso autor, que luce permanentemente anteojos oscuros y un dron desprevenido de una voz.

Hay alondras limitadas que se encuentran en los elementos de procedimiento de ‘Reuniendo la banda’. Un enfoque impecable para introducir a todas las criaturas grandes y pequeñas pierde su encanto más rápido de lo que puedes decir “niña y un arma”. Recién salido de Otto Preminger’s Bonjour tristesseSeberg es famoso y escéptico. Boxer no probado, Jean-Paul Belmondo (Aubry Dullin) es fresco y el juego. MVP es Matthieu Penchinat como Dop Raoul Coutard. Cuando se le preguntó en referencia a una composición específica de tiro si ha visto el interludio de verano de Ingmar Bergman, responde con total sinceridad: “No, estaba en Vietnam”. Linklater es consciente de lo absurdo de hacer del cine su religión cuando hay un mundo de dolor por ahí, y sin embargo, en esta parroquia es una verdad que tenemos para ser evidente.

Este es un momento raro en el que el mundo más allá de la producción de Jadeante se reconoce y se destaca, no porque las películas sobre la realización de películas sean inherentemente limitadas (ver el maravilloso de Fassbinder Cuidado con una puta santa Y de hecho, lo siento por JLG – Truffaut’s Día por la noche). El problema de convertirlo en el eje aquí es que no lo harán esto? La tensión central es un punto discutible. No hay mucho juego porque el destino de Breathless es una conclusión inevitable. Así que el disfrute aquí se basa completamente en cuánto disfruta de recreaciones históricas.

Lleno de chistes de cine interior mientras, por otro lado, ofrece una clase de History 101 de Film 101, Linklater no ha funcionado a través de las contradicciones en su enfoque. Lanza provocaciones a los cinéfilos (¡los cortometrajes no cuentan como películas aparentemente!) Mientras realiza un esfuerzo condenado para cargar la empresa de tensión. Un combate de Souffle es un clásico canónico ungido como cambiar el curso del cine, un hecho que desencadena todo misterio de la posición de JLG dentro de esta historia como un advenedizo joven y no probado.

