Urchin-Revisión de primer aspecto | Pequeñas mentiras blancas

Es fácil sentirse invisible en una ciudad de 8.8 millones de personas, aún más si usted es uno de los 12,000 durmientes estimados de Londres. Mike (Frank Dillane) parece tomarlo principalmente en su paso; Ha descubierto el mejor lugar para ocultar sus escasas posesiones (detrás de dos contenedores comerciales) y solo parece ligeramente irritado cuando se despierta de su lugar en el pavimento por un predicador de la calle demasiado celoso con un sistema de PA. Pero para las legiones de viajeros que se mueven rápidamente en el este de Londres, bien podría ser un fantasma. Incluso cuando Mike recibe un pequeño gesto de amabilidad de un extraño, desesperado y desconfiado como es, su instinto es hacer algo profundamente cruel en respuesta. Así que pone en marcha la trama de Harris Dickinson Pilluelouna tragedia contemporánea que se basa en personajes como Mike Leigh’s Desnudo y Agnés Varda’s Vagabundo En su penetrante observación de la vida moderna en los franjas.

Dillane (también brillantemente desagradable a finales de este año en la cosecha de Athina Rachel Tsangari) es un descubrimiento notable, totalmente en el corazón del guión y la lente de Dickinson. Sus ojos de perro cachorro y cortes de pelo peludos proyectan una cierta suavidad; Es juvenil y encantador en ataques y ráfagas, claramente inteligente y carismática de la calle, pero derribó suficientes veces que volver a subir es un poco más difícil cada vez. La obvia vulnerabilidad de Mike en yuxtaposición con sus estallidos violentos ocasionales evoca el boletín de De Niro con una pizca de Kesmientras que la decisión de Dickinson de darnos solo unos pocos detalles sobre las circunstancias que han llevado a la peligrosa existencia de Mike fomenta la empatía sin excepción. No hay una verdadera necesidad de saber Cómo o por qué Mike llegó aquí; Los detalles son en gran parte irrelevantes a su situación. Sin embargo, la renuencia de Mike a enfrentar su pasado (y sus deficiencias personales) apenas ayuda; Una y otra vez, es Mike quien se tropieza justo como el suelo es seguro. Su tendencia a glasear sobre su propia tristeza o frustración con una sonrisa plácida solo es efectiva durante tanto tiempo.

Si una historia sobre un joven no sintonizado que intenta abrirse camino a través del paisaje del infierno de la capital moderna no suena muy soleada, es cierto que hay algo profundamente melancólico sobre la existencia que Mike apenas está haciendo, y su aislamiento es palpable y crudo. Pero Dickinson, una fuerza cómica talentosa en la pantalla por derecho propio, también encuentra ligereza allí, y una combinación de diálogo agudo y una excelente entrega de Dillane et al (incluido el propio Dickinson como el compañero de Mike, Nathan) mantiene a la audiencia alerta. Pilluelo nunca es implacablemente sombrío, incluso si encuentra suficientes momentos sombríos de que las comparaciones de Leigh están bien ganadas. Tampoco es esta una película de “problema” de postura, mirando a los durmientes de Londres con una palmada patrocinadora en el hombro. Hay una comprensión clara de las fuerzas que llevan a las personas a la adicción y la falta de vivienda, y cómo sin la infraestructura y el apoyo adecuados, la fuerza de voluntad no puede mantener la recuperación sola. Dickinson brinda más ternura a su protagonista de lo que Londres está dispuesto a hacerlo, pero también está claro que no es ángel de Mike (ni debería tener que ganar nuestra empatía). En cambio, está familiarizado en su especificidad, emblemática de miles se desliza a través de las grietas, ya que las del poder muestran cada vez más desprecio por los más vulnerables.

En cuanto a Harris Dickinson, es solo un poco irritante ver cuán sangriento es en todo lo que se le da la mente, aquí al escribir, dirigir, producir (a través de su compañía de producción DeDisio con Archie Pearch) y apoyar las tareas de los actores, pero refutando hábilmente cualquier acusación de proyectos de vanidad a virtud de la creación de una característica de debut fenomenalmente impresionante.

