Eddington-Revisión de primer aspecto | Pequeñas mentiras blancas

Al frente: no soy el refuerzo Ari Aster más grande del mundo. Incluso podría decir que era un poco lo-ostásico sobre sus trabajos excesivamente comprometidos e insistentes que, si nada más, está coloreado por el hecho de que el éxito de su debut en 2018, hereditario, le ha permitido trabajar libremente de las constantes tradicionales de la máquina Hollywood.

Con Eddington, se siente un poco como si estuviera hirviendo su propia correa en un poquito después del clúster pseudo-freudio agresivamente que era el Beau de 2023, pero este nuevo se presenta como si el cineasta esté intentando una vez más forzar una litania de buenas ideas, ideas sólidas y algunas ideas malas en un frasco que no tienen espacio para adaptarse a ellos.

Obtenga más pequeñas mentiras blancas

América ya estaba de alguna manera en el camino de la conducción automática para el año 2020, con el presidente Donald Trump ya que ya se ha presentado sobre la conveniente capacidad de los medios electrónicos para oscurecer la naturaleza de la verdad de sentido común. En el somnoliento municipio de Eddington, Nuevo México, el sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) se niega a emplear sus poderes exigidos por el estado para imponer el uso de máscara durante los primeros días de la pandemia Covid-19, al ver la pandemia global que despertó a millones de vidas como el problema de otra persona. Nadie lo tiene en Eddington, ¿tal vez no existe?

Mientras tanto, el alcalde titular de Eddington, Ted García (Pedro Pascal), exige que Cross haya dejado de lado sus creencias personales inútiles y promueva la seguridad pública durante este momento sin precedentes. Aunque puede ser responsable de los videos de campaña lisos y manipuladores y parece un candidato político intelectualmente confiable y empático, García, transpira, es simplemente un peón para el partido más amplio, pero también para los intereses tecnológicos sombríos que desean abrir una granja de servidores de recursos en su territorio.

Cuando Cross decide que su libertad personal ha sido contaminada hasta el punto de indignación, decide por capricho para ejecutar una campaña de base contra García, optando por preparar su seguimiento en línea ciegamente receptivo con calumnias y mordazas en lugar de jugar con las reglas. Mientras tanto, su suegra viuda Dawn (Deirdre O’Connell) ha ido a Qanon con su voraz ingestión y loro de conspiraciones en línea, mientras que su esposa Louise (Emma Stone) está en un JaG anti-Paedofile con la ayuda de la buttrina de Austin Butler.

Esta es la configuración básica de la película, y a través de una admirablemente liviana pie de 2 horas y 15 minutos, traza el proceso incremental (pero quizás inevitable) de degradación estadounidense a través de su lista de objetivos de vacas sagradas. Estos van desde fervientes campeones de la 2da Enmienda, pequeños defensores del gobierno y supremacistas blancos sombreados hasta manifestantes BLM, tipos de complejos salvadores blancos e incluso Antifa, quienes en este mundo son retratados como una unidad de comando de élite y bien financiada publicada por un avión privado para derribar objetivos irritantes específicos. Con las travesuras en espiral e ideológicamente impulsadas por Joe que ahora reciben cobertura nacional, corta debidamente la ira de los ejecutores antifa.

Eddington es una película profundamente cínica para tiempos profundamente cínicos, y si buscas encontrar un héroe para apoyar en este fresco jodido, entonces debes seguir caminando. Quizás lo más cerca que llegamos a un locus para la empatía es el recién acuñado sargento policial Michael, que está atrapado entre trabajar para una amenaza racista, ignorante y egoísta, y su ex novia del Millennial Millennial que tiene en la parte delantera de las protestas de BLM y quiere que se una al oficial negro que reconoce la podredumbre en el sistema.

Esta película de encendido turbio es magníficamente filmada por el gran Darius Khondji y empacada en las branquias con huevos de Pascua como gags que enfatizan cómo la rotación cerebral colectiva que proviene de la publicación obsesiva casi ha alcanzado Defcon One. La película ciertamente es rara al ofrecer una representación auténtica de las redes sociales y sus capacidades nocivas, incluso si su insistencia en demostrar que no hay una moral justa que no se pueda liquidar rápidamente se vuelve un poco agotadora por el tramo del hogar. Phoenix, como siempre, se compromete a la broca y luego algo, y él mantiene su hat galón con DemaGogue de Tinpot anclado con suficiente encanto cuesta abajo para mantenerte dudando a sus motivos.

No diría que Ari Aster me ha ganado por completo con el buffet completo, Amuse Bouche, platos principales, dos desiertos, cigarros, digestifs y cuatros pequeños que es Eddington, pero la aguja está más cerca de cero para su próximo Madcap, todo y la cocina de la cocina que salen de los deslizamientos por el colmo.

Para seguir celebrando el oficio del cine, tenemos que confiar en el apoyo de nuestros miembros. Únase a Club Lwlies hoy y reciba acceso a una serie de beneficios.