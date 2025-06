La misteriosa mirada del flamenco-Primera mira ...

Al sorprender los créditos de apertura, el cobre hirviendo se vierte de una montaña gris como lava, una corriente lenta y poderosa que existe como una dicotomía: la luz que podía brilla sobre las tierras que se hace estéril. Esta secuencia fascinante es cómo nos presentan el debut de la función atmosférica de Diego Céspedes, La misteriosa mirada del flamencodonde el sexo también es una corriente poderosa y, en eso, una dicotomía propia.

Es 1982 en un pequeño pueblo minero en Chile, donde los hombres tienen dos opciones de entretenimiento: violencia o sexo. La mayoría de las veces, los dos se entrelazan, agravados por una sensación de vergüenza persistente asociada con los rincones aislados del mundo que alguna vez estuvieron despoblados y de repente se llenaron hasta el borde con trabajadores masculinos: las mujeres adultas son escasas. Allí viene el cabaret dirigido por Mama Boa, hogar de un grupo animado y encantador de travestis con habitaciones llenas de una rotación de cazadores hambrientos.

Al entrar en la casa de Mama Boa, todas sus hijas renacen, bautizadas con un nuevo nombre después de un animal. Boa otorga el nombre de Flamingo a una de sus chicas más hermosas, tomadas por sus piernas cada vez más largas y amables. Los flamencos, los pájaros sorprendentemente rosados, comienzan a perder el color en el período de anidación, las hormonas quitan su única característica singular. Pero Flamingo, el intérprete, es lo contrario: cuando Baby Lydia aparece en su puerta, inmediatamente entra en la maternidad, cada vez más singular, más llena. Flamingo es una madre, pero también un pájaro, y para los hombres en el pueblo, ella es una de la caza.

El drama laberíntico de Céspedes coquetea con el absurdismo en la construcción de una realidad donde las llagas oscuras que marcan la piel de los hombres que se cruzan con flamencos no son un virus que se come el cuerpo, sino la consecuencia malvada de una misteriosa plaga, transmitida a través de los ojos de los demás. Curiosamente, el director chileno también anesta su debut dentro de las líneas de un clásico occidental, los mineros diseñados como malos malos pateando en las crujientes puertas de madera de Mama Boa para causar estragos en busca de venganza, y una cura que saben que no vendrá.

Es un ejercicio cautivador para capturar un malestar social específico, más específicamente, cómo la epidemia del SIDA se sintió fuera de la bulliciosa metrópolis, donde las conversaciones sobre la rareza ocurrieron en foros aún más hostiles pero mucho más abiertos en comparación. Visto principalmente a través de los ojos de Lydia, de 12 años, mientras lidia con la maldición de su madre, este drama a menudo tierno no rehuye la brutalidad a la que los cuerpos queer a menudo están sujetos, sino que se rebelan contra la convierte en su centro gravitacional. A pesar de la sangre que mancha la suciedad y la piel por igual, este debut sincero se apresura a regresar a la compasión, los brazos que se sostienen entre sí con facilidad, risa que resuena en canteras poco profundas, belleza que se niega a atenuar bajo el peso de la ostracización.

En su ambición de tomar muchas cosas a la vez, tanto formal como temáticamente, La misteriosa mirada del flamenco se para como en las piernas de su pájaro titular, un poco tambaleante e inseguro. Pero su testina también hace que sea profundamente interesante ver. La impresionante cinematografía de Angello Faccini juega con profundidad para expandir pequeñas habitaciones abarrotadas como si los universos enteros y restringir la inmensidad del desierto para amplificar su ineludibilidad, y Céspedes poca estos espacios con una mezcla de actores profesionales y primeros a menos. Esta decisión asegurada permite no solo la crudeza requerida de una historia tan dolorosa de amor y familia encontrados, sino que también convierte este debut confiado en una exhibición para un talento fresco, ninguno más que su joven director prometedor.

