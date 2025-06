The Plague-Revisión de primer vistazo

Destacarse cuando era adolescente es convertirse en un objetivo. La mentalidad de paquete que domina la mayoría de los entornos grupales para niños hace que la conformidad sea un imperativo de supervivencia; Ben (Everett Blunck) entiende esto como un trasplante reciente de Boston que asiste a la Academia de Polo Tom Lerner Polo por primera vez. Instantáneamente se da cuenta de que el Rambiente Jake (Kayo Martin) es el cabecilla en su pequeña cohorte de hombres, y el tranquilo Eli (Kenny Rasmussen) es el saco de boxeo designado. Debido a una condición de la piel, Jake y sus compinches han comenzado un rumor de que Eli tiene una plaga contagiosa y continuamente ostracanlo, sin embargo, Eli, al menos en la superficie, parece extrañamente desatado por su acoso escolar. ¿Es su aparente placidez un síntoma de su enfermedad? Jake y Co ciertamente lo creen, mientras que su entrenador bien intencionado (una actuación magistral de ineficaz de Joel Edgerton) sigue siendo relativamente ignorante a la dinámica interpersonal bárbara de sus jóvenes salas.

El debut de Charlie Polinger navega hábilmente las tensiones insoportables de Preteendom, pero La peste También captura algo menos explorado abiertamente en el cine: la dificultad de navegar al mundo como un individuo neurodivergente. La exclusión de Eli del grupo debido a su diferencia percibida es la parte más obvia de esta narrativa, pero la frustración de Jake por (y quizás la envidia de) la negativa de Eli a conformarse es clave para la frescura de la historia. Esto ilumina una parte raramente discutida de la experiencia neurodivergente, revelando la intersección compleja de las necesidades de soporte más bajas y más altas, sin embargo, esta especificidad no es exclusiva; Cualquiera que haya experimentado o haya observado el orden social de la infancia probablemente reconocerá algún elemento de La plaga, Particularmente dadas las actuaciones estelares que Polinger ha capturado de su joven elenco.

Tomando algunas señales de Julia Ducournau Crudo y Bo Burnham’s Octavo grado con un tono de Josephine Decker Madeline de Madeline En su diseño de sonido frenético y respirable, una paleta dominada por verduras, azules, marrones y grises crea una atmósfera claustrofóbica en la que una explosión pubescente nunca se siente muy lejos. Es una adición impresionante al canon de la mayoría de edad, una versión moderna de ‘Lord of the Flies’ que no tiene sus golpes. Si bien la falta de supervisión de adultos para estas preadolescentes salvajes puede levantar una ceja, Polinger posiciona a la audiencia directamente a nivel de los ojos, y como joven realmente puede parecer que estás totalmente solo rodeado de adultos supuestamente responsables. Sin embargo, Polinger también resiste la tentación de ofrecer mensajes trillados de apoyo o autoaceptación manifiesta; La conclusión de la película pica como el agua de la piscina clorada en el que el grupo pasa horas salpicando.

Es un debut auspicioso para Polinger, técnicamente ambicioso y ferozmente observador de las ansiedades adolescentes. Hundirse o nadar, las cicatrices de la infancia duran mucho más que cualquier escuela de verano.

