Destino final: Bloodlines Review: una absurda, ...

Han pasado 25 años desde que Fly 180 salió del aeropuerto JFK con destino a París y avanzó rápidamente por encima del horizonte de Nueva York. Mientras tanto, innumerables almas desafortunadas han perecido a manos del Destino final franquicia de innumerables formas creativas. Los registros, los ascensores, los desagües de la piscina y las camas de bronceado son solo algunos de los improbables culpables de algunas de las muertes en pantalla más memorables en la serie de la muerte de New Line Cinema, que recibió una entrega por última vez en 2014. Pero las almas enfermas que aman ver la muerte en el trabajo finalmente pueden revocarse: está de regreso y más ardiente que nunca.

Zach Lipovsky y Adam Stein sirven como codirectores, un dúo hasta ahora mejor conocido por su trabajo del thriller independiente de 2018 Monstruos y, er, la acción en vivo Kim posible película. Pero se unen Guy Busick y Lori Evans Taylor en las tareas de guiones, y Busick había tenido una mano en numerosos recientes golpes de terror, incluidos Listo o noel 2022 Gritar reiniciar y la ruptura de invasión de la casa vampiros del año pasado Abigail. Pero a pesar de todas las pequeñas cantidades desconocidas en juego con Línea de sangrehabía una bandera verde desde el principio: el regreso de la franquicia Totem Tony Todd, quien tristemente falleció en 2024 por cáncer, después de que la producción había envuelto.

Todd regresa como William Bludworth, el forense de barítono que tiene una historia histórica con la muerte, una de las pocas personas dentro del Destino final Universo que entiende las reglas del juego enfermo y retorcido. Su papel aquí es pequeño, pero trae consigo una sensación de conmoción, sobre todo porque parece un tributo apropiado a un ícono de terror (y decididamente más de lo que la academia le dio durante los Oscar en Memorium de este año).

Pero de lo viejo a lo nuevo: Línea de sangre Se abre en un restaurante altísimo en 1968, cuando una pareja joven intenta anotar una mesa. Si sabes algo sobre Destino finales que la escena de apertura de la película siempre se desenredará en el caos sangriento, y ese es el caso aquí. (No hay premios por adivinar cómo un restaurante con un piso de vidrio sobre una torre delgada de la aguja podría ser un escenario principal para un poco de carnicería).

Atrolamos al presente, mientras el estudiante universitario Stefani Reyes (Kaitlyn Santa Juana) despierta gritando desde una pesadilla recurrente. Profundamente perturbada por sus sueños sangrientos hiperrealistas, se propone descubrir una historia familiar trágica, junto con su hermano menor Charlie (Teo Briones) y los primos Erik (Richard Harmon), Julia (Anna Lore) y Bobby (Owen Patrick Joyner).

No golpeemos alrededor del monte. Si has visto alguno (o todo) del Destino final Películas, probablemente sepan que siguen una cierta fórmula. El placer perverso que proviene de estas películas se basa en su familiaridad. La muerte siempre viene, cuando simplemente no sé cómo o cuándo. Como el Destino final Las películas se han acumulado como muchos cuerpos, al igual que la calidad de la máquina Rube Goldberg de sus ejecuciones. Aquí incluso un humilde soplador de hojas se convierte en un presagio de la fatalidad.

No hay esperanza de Destino final: líneas de sangre Convertir cualquier franquicia Agnóstics: esta es una parte de gran tamaño de lo que los fanáticos han llegado a conocer y amar. Sin embargo, de alguna manera, donde el servicio de los fanáticos generalmente se considera negativo, aquí se siente cariñoso y satisfactorio. No hay intento de maravilla de girar Destino final En varias subdensas, y el humor permanece tan enfermo y retorcido como siempre. La actuación también es cuerda en el mejor de los casos (aparte de los destacados Todd y Richard Harmon, como el artista sardónico del tatuaje Erik), pero incluso eso parece funcionar en el contexto de este deleite Schlocky. Sin embargo, tenga en cuenta: es posible que nunca vuelva a mirar una máquina de resonancia magnética de la misma manera.

