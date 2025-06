Personas inocentes sacadas de sus hogares y encarceladas bajo falsas pretensiones. Métodos de interrogatorio impulsados ​​por el terror empleados para asegurar confesiones falsas. Las celdas de cárcel de cubierta de suciedad que no serían aptos para el viejo sabueso apestoso de su abuela, y mucho menos un premio académico. Punte de barrido e instantáneo para cualquiera que no remolque la línea del partido. No, no en Estados Unidos en 2025, sino en Rusia en 1937 en el apogeo de las voraces y radicales purgas de Stalin, su intento de cauterizar lo que consideraba la herida de oposición.

El nuevo drama paranoico del cineasta ucraniano Sergei Loznitsa está adaptado de una novela por Georgy Demidov, un físico ruso que se vio obligado a trabajar en un Gulag siberiano durante gran parte del reinado de Stalin. Sigue a un joven fiscal angelical llamado Kornyev (Aleksandr Kuznetsov) que responde a una nota que recibe en un trozo de cartón plegado y escrito en sangre que contiene una súplica de ayuda de un hombre que una vez lo dio conferencias en la universidad.

Creyendo sinceramente que su estatus ligeramente elevado le permitirá caminar entre las gotas de lluvia de la siempre vigilante policía secreta, toma su sombrero, abrigo y maletín y se las arregla para hablar en la celda de su antiguo cargo de Stepniak (Aleksandr Filippenko), en su última pierna de las palizas y humilaciones. Loznitsa prolonga el viaje desde la entrada a la célula, ya que Kornyev es mirando de arriba a abajo por varios guardias y supervisores, muchos de los cuales parecen bastante divertidos con su moxie de cara calva.

Mientras tanto, Kornyev nunca levanta la voz o hace algo que pueda considerarse abiertamente desafiante, por lo que finalmente ha otorgado su visita. Y, sin embargo, está claro desde el apagado que es poco probable que salga de esta situación con su justicia sensación de moralidad que se le permite operar en espacios públicos. Él cree sinceramente que la pluma es más poderosa que la espada, y eso está muy bien hasta que alguien te ataca con una espada masiva.

La película desaliñada de Loznitsa comprende tres piezas íntimas basadas en escenas de diálogo extendidas y de litera poéticamente alfabetizada. Entre estos momentos, vemos tomas de Kornyev esperando y a menudo dormitando. Lucha con paciencia contra este enemigo invisible, sin embargo, su ingenuidad es muy visible cuando se trata de creer por un segundo que podría tener éxito en su bienesansey bien intencionado contra la estructura de poder que lo abarca todo.

Dos fiscales ofrecen una crítica bastante estándar del superstate burocrático en el que siempre hay alguien algunos pasos por delante listo para pisotearlo bajo su talón de arranque. Filmada en la relación opresivamente cuadrada 1.37: 1 de aspecto, la película está bellamente enmarcada, bloqueada y editada, con el editor Danielius Kokanauskis en particular localizando una serie de ritmos hipnóticos, similares al péndulo en las secuencias de conversación extendidas.

Sin embargo, tan serio y profético como la película puede ser políticamente, se siente demasiado como una variación pintoresca en una historia que se ha contado muchas veces antes (¡no menos importante por el propio Loznitsa!), ¡Es probable que sean heredados bajo el cliché timático de “Kafkaesque”. Es un trabajo sumamente bien hecho cuya función y mensaje nunca logran trascender el prosaico. Aún así, en los tiempos extraños que estamos viviendo actualmente, tal vez valga la pena sonar esa sirena necesaria una vez más para la suerte.

