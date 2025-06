Adam’s Sake-Revisión de primer vistazo

Cuando conocemos por primera vez al pequeño Moppet Adam (Jules Delsart) está acostado en una cama de hospital con un tubo de alimentación por la nariz. A su lado está su madre Rebecca (Anamaria Vartolomei) y la enfermera principal Lucy (Léa Drucker) que tienen los mejores intereses del niño en el corazón, ¿verdad? El personal del hospital no está tan seguro. A pesar de la insistencia de Rebecca de que Adam tiene algún tipo de condición estomacal que hace que una dieta regular no sea inviable, Adam está desnutrida con huesos quebradizos. Rebecca no le alimentará una dieta adecuada; Si Rebecca no está presente, Adam no comerá en absoluto. Lucy se encuentra en una posición imposible, tratando de actuar con el mejor interés de su joven paciente mientras el personal del hospital respira por su cuello y la madre soltera se vuelve cada vez más desesperada.

El Stark Realism Wandel demostró en su desgarrador debut Patio de juegos Se muestra nuevamente, con muchas cámaras de mano que rastrean a Lucy mientras zumba por los pasillos del hospital, tratando no solo a Adam sino a sus otros pacientes jóvenes, muchos de los cuales están en situaciones igualmente peligrosas. Fans del drama médico 2025 de HBO Max El pitt Podría reconocer la ansiedad en tiempo real del cambio de Lucy, ya que trata de brindar atención bajo una increíble presión burocrática y recursos estirados dentro del sistema de salud. Léa Drucker, un pilar de Cannes y una presencia de pantalla confiable y confiable, aporta una sensación de equilibrio y competencia a su papel, incluso dadas las terribles circunstancias, mientras que Acontecimiento La ruptura Anamaria Vartolomei es comprensiva ya que la madre patea contra un sistema restrictivo.

Wandel evita respuestas fáciles – El bien de Adam Es decididamente retener los hechos, nunca revela si Rebecca está actuando en los mejores intereses de su hijo o que sufre una condición psicológica. Esta es una fortaleza, ya que demuestra el matiz de su situación y, de hecho, muchos casos de la vida real para niños jóvenes en riesgo, donde no hay héroe o villano directo. Sin embargo, su ajuste de ejecución de 76 minutos nos deja un poco en la sacudida: hay la sensación de que falta una pieza vital del rompecabezas aquí, mientras que la relación tensa de Rebecca con su ex (padre de Adam) se desvía un poco hacia los clichés culturales sobre los padres ausentes.

Sin embargo, no se cuestiona la franqueza de Wandel, o su interés en acercarse a temas difíciles sin bailar a su alrededor. Como en Patio de juegos, Ella captura un rendimiento notable de su joven líder (aquí Jules Delsart) mientras habla de la verdad al poder sobre las fallas fundamentales dentro de los sistemas diseñados para proteger a los más vulnerables.