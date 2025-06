Enzo-Revisión de primer aspecto | Pequeñas mentiras blancas

El contexto trágico detrás de esta película se ve agravado por el hecho de que es realmente maravilloso. El veterano director francés y el cantante Laurent de Palma de Palma d’Or, falleció durante la producción, y las riendas fueron asumidas por su amigo y colega Robin Campillo.

Simplemente especulando aquí, pero había vivido para completar la película, y entregó algo vagamente similar a lo que tenemos aquí, entonces se habría considerado uno de sus mejores logros cinematográficos, particularmente cuando se trata de su proyecto general de explorar las vidas de los jóvenes en ese espacio liminal entre la educación y el trabajo. En su claridad crujiente y limpia y su sutil manejo de emociones y relaciones complejas, Campillo ha tomado el testigo e ha realizado la película que el Cantet hubiera querido.

Para la mayoría de Enzosu personaje principal (interpretado con casi bressoniana de Eloy Pohu) sigue siendo una especie de enigma. Sus padres acomodados (Pierfrancesco Favino y Élodie Bouchez) se instalan en una villa de lujo con una vista oceánica de dinero, y Enzo debería seguir los pasos de su hermano mayor Victor a la universidad y más allá. Excepto por razones por las que nadie puede entender, Enzo no quiere nada más que ser un ladrillo honesto, pasar el rato en los sitios de trabajo y obtener ampollas gigantes en sus manos del injerto físico.

Inicialmente, la película se burla de sí misma como una sátira de clase, preguntando si es posible que un muchacho de clase media derecho renuncie a su estatus económico y social y adopte una existencia de clase trabajadora auténticamente. Su padre está mortificado, y Favino tiene un par de excelentes escenas en las que reflexiona sobre sus propias deficiencias como padre cuando se trata de la postura intratable de Enzo. La película amenaza en los puntos para sesgarse hacia las preocupaciones predominantemente masculinas y el vínculo entre padre e hijo, sin embargo, es Bouchez como la madre que puede extraer suavemente la neurosis de Enzo con su enfoque más maternal.

Lo que es más irritante para los padres es que Enzo no parece ser muy bueno como constructor, toquiendo tareas simples y humillando al jefe frente a los clientes. Sin embargo, es un gran artista con potencial masivo, pero no tiene interés en seguir ese talento. Entonces, la pregunta de por qué Enzo quiere esta vida para sí mismo tentadoramente colgada en gran parte de la primera mitad de la película, y se revela tiernamente en su segundo.

Declararía la película para decir qué es exactamente lo que está alimentando la determinación de Enzo, sin embargo, la historia cambia a un equipo más alto y desgarrador a medida que explora las emociones del tono más romántico. Al final, Enzo se reforma sutilmente como una historia de amor, aunque está interesada en ver cómo la atracción erótica puede ejercer una influencia intoxicante en nuestras elecciones prácticas de vida. El comportamiento antagonista de Enzo, se produce, nace de un lugar de inocencia y falta de experiencia.

La película se roda de una manera que no objetiva a los personajes o su clase, y no hay una partitura musical utilizada para guiar indebidamente nuestras emociones. A medida que las cosas llegan a su fin y Enzo comienza a tomar más decisiones con su corazón que con su cabeza, la película no explota la tragedia, sino que toma los caminos sinuosos y sorprendentes de los personajes a su paso suave y supremamente que afecta. Y la escena final me destrozó absolutamente.

