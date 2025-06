Representación desafiante y centrado en la comunidad trans y la artesanía en Tite 2025

La primera edición del Trans Image / Trans Experience Festival (Tite) en Dublín muestra las multitudes contenidas en la comunidad trans, al tiempo que proporciona un sentido vital de seguridad en un momento de hostilidad social.

Smithfield Plaza de Dublín es una extensión amplia y adoquinada bordeada de cafés brillantes, letreros de color bloque y farolas altas y delgadas como flamencos de metal. La mayoría de los días parece un campus universitario en un sueño, pero el domingo del Festival inaugural de Image / Trans Experience (Tite), una mañana soleada a fines de abril, llegué para encontrar la plaza llena de caballos. Cada mes, un grupo compuesto principalmente por viajeros irlandeses llega para continuar con la tradición centenaria de las ferias de caballos de Smithfield, contra la voluntad de la Gardaí, los desarrolladores y los residentes. Las organizaciones benéficas locales de animales están preocupadas por el bienestar de los caballos en los adoquines, pero la ciudad dice que no tiene los fondos para reubicar la feria. Y los viajeros, que son excluidos por la fuerza de muchos trabajos, casas y servicios públicos en Irlanda, no están dispuestos a renunciar a otro elemento de su vida pública.

Fue un contexto apropiado para el primer festival de cine trans y no binario de Irlanda. Debajo de la plaza, en dos días y dos pantallas del cine Light House, la lucha para mantener la vida pública minorizada fue un tema constante de arte y conversación. Los panelistas discutieron continuamente la escasez de fondos del Consejo de las Artes para los cineastas trans y el estado de la atención médica trans irlandesa (BAD); La sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido sobre el “sexo biológico”, aprobó la semana anterior, y la cruzada anti-Trans de Trans en los Estados Unidos estaba en la mente de todos. Sin embargo, el estado de ánimo no era sombrío. Tener este enclave de transerca y película trans disponible, durante dos días y un bit en el mezzanino de la casa de luz, se sintió como un milagro. Los asistentes fueron abiertos, amigables, aliviados. La sensación de estar protegida del escrutinio hostil era palpable.

Cuando se le regaló un nuevo contexto, se le permite pensar más en lo que desea. Uno de los objetivos declarados de Tite era “cambiar el enfoque de la película trans de la representación a la artesanía”: el programa del festival estaba saturado de representación, forzando un cambio en la rúbrica. La figura de carga del personaje trans singular, y su carga para hablar ética y con precisión con la transversidad universal, fue reemplazada por una deslumbrante polifonía de personajes e imágenes trans. Se sintió extraño desplazarse Suaveuna brutal pero hermosa carta de amor a la infancia queer “, y vea cuántas personas estaban en desacuerdo con sus representaciones de la sexualidad adolescente y del crimen mezquino, preocupando que haga que las comunidades queer se vieran” se vean mal “. Esa mentalidad de escasez parecía que venía de algún lugar a un millón de millas de distancia.

En cambio, Tite logró crear una sensación de intensa abundancia en circunstancias restrictivas, desde los coloridos puestos de zine y arte en la sala de espera hasta la gran amplitud del programa (40 pantalones cortos, 8 características, 13 países). Era, sin duda, difícil encontrar mucho tiempo para descomprimir o procesar dentro del horario apretado del festival, que a veces salía apenas cinco minutos entre las proyecciones. Me uní a un grupo que intentaba atrapar los 11 espectáculos, pero aproveché a las nueve, saltando con tristeza un décimo para dividir las pizzas artesanales a la vuelta de la esquina con una mesa de cineastas y voluntarios. (No para validar los estereotipos, pero todas las mejores cosas que comí en Dublín implicaron una combinación de papa y pan. La pizza de papa-pancetta en Bonobo no fue la excepción).

El festival no estaba encerrando para todos, pero fue para mí. No vi los museos o castillos; Solo vi el río Liffey, que divide el centro de la ciudad como un alambre a través del pan, al salir y entrar. Dublín, para mí, era un borrón de adoquines y caras grises, algo amigable pero mantenido fuera de alcance, tal vez encajado para una ciudad incautada por una crisis de vivienda viciosa. Pero no me arrepiento de dar a la ciudad para tratar de ver todo; Para alguien como yo, que no ha visto mucho cine trans más allá de la astilla que llega al lanzamiento amplio, Tite fue esencialmente un curso accidental en ‘The Scene’. También fue un programa de relleno de baja calidad notablemente de alta calidad, independientemente del estado de la carrera temprana de muchos de sus cineastas.

Un hilo recurrente en el festival fue un interrogatorio trans de la presión de ser agradable, comprensivo, financiable. “Quería aprovechar la peor versión posible de mí mismo, sobre lo que me imagino que soy cuando estoy catastroso y tratar de tener empatía por esa persona”, señaló el director Liadán Roche en un Q&A. Varios otros directores y actores recogieron ese tema de explotar la catástrofización, tanto para el propósito de la comedia (como en la característica de comedia improvisada Película de perrossobre una pareja pasiva-agresiva y su alegría alegremente incompetente) y de horror (como en el horror de la vivienda corto Estancitoo el resbalador de violación de ruinamente sombrío Gloria, agujero). Perro moviE’s Bloo es un compañero de casa hilarantemente irritante, pero la película termina en una secuencia que es un himno sincero y cariñoso a su forma de vida nómada y no orientada a la mortal; Roche’s Short, Terraterotambién termina en un momento de paz por su personaje principal traumatizado, llegando más allá del daño que ha hecho y el mal arte que ha hecho.

Junto con esa exploración de la ‘experiencia trans’, el festival exhibió una gran cantidad de innovación formal sobre lo que constituye una ‘imagen trans’, desde batallas animadas hipersaturadas hasta el horror de posesión de parada, y sobre trabajar con recursos limitados. Los experimentos más convincentes en el programa incluidos Receptor verdaderoun trabajo cinematográfico pintado a mano que describí a un amigo como parecido a un ‘caleidoscopio enojado’, y Carretera de arrastreUna ‘película de ruta digital de bricolaje’ sobre el autostop de transfeminina que combina conversaciones de audio con representaciones 3D desorientadoras de carreteras, calles y estaciones de servicio. También hubo una especialidad notable en comedias de género de bajo presupuesto/bricolaje, como la casa favorita 7G: La lucha contra los teléfonos y característica de medianoche Spirit Wriserque incluye una persecución de automóviles que se sorprende y atractivamente, donde los autos obviamente no se mueven. (Spirit Wriser También presenta a Patti Harrison como una niñera homicidalmente incompetente y Kate Bornstein como Dios; Nunca he estado tan agradecido de que las personas trans tienden a conocerse).

Esperaba que Tite, en su priorización de películas transmitidas por trans y transparentes, dependiera potencialmente de la comida de América del Norte, pero fue agradable ver fuertes ofrendas de Noruega, Corea del Sur, Portugal, Alemania, Países Bajos e India. Potencialmente, el mejor corto en todo el programa fue Bonita Rajpurohit’s iykyk (Si sabe que lo sabe), una versión luminosa, fuera de lo común e insoportable de las citas trans-cis. Hay una escena en la que el personaje principal Kusum y su cita se están pintando con pintura corporal, y él hace un comentario fuera de color, y la cara de Kusum, en un enfoque apretado contra un borrón de la pared pálida, cambia. En el centro del marco se encuentra el frotis de neón de la pintura de los dedos en su mejilla, una sugerencia rápidamente fallida de intimidad y comprensión. Te rompe el corazón.

Sin embargo, el festival también fue definido por su sabor local y comunitario, y por las colaboraciones de cineastas trans, actores y tripulación en el Reino Unido e Irlanda se unieron en respuesta a su deslegitimización en la industria en general. A pesar de sentirse como un enclave/refugio, el festival estaba inusualmente bien anclado en la comunidad local y sus necesidades, con presentaciones previas a la película de la Red de Orgullo Asiático Queer de Irlanda y de Catu, la unión de inquilinos preeminentes de Irlanda. Reconocer preocupaciones trans en torno a la vivienda, la atención médica y el apoyo comunitario se integró en la estructura del festival. Tenía la sensación de que poder entregarte al cine, para el equipo de Tite, fue ayudado por tus necesidades corporales y sociales que sean reconocidas y mantenidas.

Creo que lo que más me conmovió, junto con las películas más íntimas de la lista, fue ver a los organizadores y voluntarios en el trabajo: se extendió en los sofás medio dormido cuando la medianoche del sábado llegó a su fin; discutiendo con entusiasmo la posible lista de premios en el café el domingo por la mañana; De pie alrededor un poco desconcertado al final del festival, claramente no había pensado con anticipación con lo que iban a hacer después. Después de que el cine cerró, me uní a otros cinco asistentes en un Airbnb con vista a la línea de tranvía, y hablamos, sin parar, hasta las 4:30 a.m. Varias personas ya han ofrecido organizar la fiesta posterior para el próximo año.