El horror duradero de besarme mortal

Respiración pesada, pies descalzos que corren sobre el asfalto y una desesperación tan intensa que hace que una mujer se pusiera frente a un vehículo que se acerca a las 50 mph. Noir de 1955 de Robert Aldrich Bésame mortal Comienza donde muchas otras películas encontrarían su clímax emocional y narrativo: la fugitiva del hospital psiquiátrico Christina (Cloris Leachman) corre por un camino que intenta imprudentemente marcar a los automovilistas que intentan evadir a los perseguidores invisibles. Aunque finalmente encuentra refugio en el auto deportivo del ojo privado Mike Hammer (Ralph Meeker) esto hace poco para aliviar la tensión. A medida que los créditos se extienden sobre su viaje nocturno, la cámara mira sobre sus hombros desde el asiento trasero, los sollozos aterrorizados de Christina se mezclan ominosamente con la melodía Nat King Cole que se extiende sobre la radio del automóvil. Cuando la pareja es más tarde emboscada por un grupo de gángsters, la endeble ilusión de seguridad finalmente se derrumba y el martillo Roughneck se despierta brevemente de la inconsciencia solo para presenciar que Christina es brutalmente torturada hasta la muerte.

La obertura de alambres en vivo de Aldrich no solo prepara el escenario tonal pero temáticamente, filosófica y políticamente también. Hammer, habiendo sobrevivido al intento de los matones en su vida, decide investigar la muerte de Christina, sintiendo que debe haber “algo grande” conectado con el crimen. Su presentimiento demuestra ser correcto, por supuesto, y termina envuelto en la búsqueda de una misteriosa caja que supuestamente está conectada al Proyecto Manhattan. La conexión del caso con el infame programa de investigación militar no es una coincidencia; el mundo de Bésame mortal Es uno que existe a la sombra de las armas nucleares y la representación de la película de la película no es de optimismo de posguerra, sino más bien uno en el que la prueba de la Trinidad y los bombardeos posteriores de Hiroshima y Nagasaki formaron un evento político, moral y cultural desestabilizador.

De hecho, los zarcillos de Little Boy y Fat Man han entrado en todas las esferas de la vida estadounidense y el guionista de narración de rompecabezas Ai Bezzerides utiliza en esta adaptación suelta de la novela criminal de Mickey Spillane de 1952 del mismo nombre (dar o tomar un coma) no es como un escaparate de la vida de la vida. referido como la edad de oro del capitalismo. La película entra tan profundamente en su propia lógica sombría, paranoica e histérica que sale del otro lado con una verdad más profunda y más extática: no solo hay una parte inferior en la fachada cuidadosamente cuidada de la América de los años cincuenta, sino que esa parte inferior también burbujea incómodamente cerca de la superficie. Más que eso, constituye una parte integral de la estructura social que habita debajo.

Es una tensión que vendrá a impregnar las décadas siguientes de cine de género (y adyacente del género). Tobe Hooper dejará que Post-Manson, el asesino en serie y la América de la Guerra de la Guerra de Vietnam se suelten en un grupo de niños hippie relajados en su hito de terror de 1974 La masacre de la sierra de la cadena de Texas; Ese mismo año, Roman Polanski creó su propia visión infernal de Los Ángeles con barrio chino. Casi una década después, Videodromo Vio a David Cronenberg transponer la paranoia nuclear a la edad de la información de la floreciente al anidar conspiraciones dentro de conspiraciones incluso más grandes y más elaboradas. Famoso, la película más desagradable de David Lynch, 1997 Autopista perdidatomó señales visuales directas de la coda infernal de Aldrich para su propio final de la casa en la casa en la que la culpa machista de Fred Madison (Bill Pullman) se convierte en el vacío que distorsiona la realidad en el centro de la película.