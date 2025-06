La revisión del banquete de boda: un deleite inesperado

El primer director de cine explícitamente gay Andrew Ahn alguna vez fue Ang Lee’s El banquete de boda. Un drama de comedia sobre un hombre gay taiwanés-estadounidense que se enfrenta a un matrimonio de lavanda, se convirtió en la película más rentable en la taquilla de los Estados Unidos en 1993 durante el apogeo de la crisis del SIDA. Ahn tenía ocho años en ese momento, la cinta tomó prestada de una tienda de alquiler de video de su madre que no estaba al tanto de su material extraño.

Treinta años años después de lo que sería una experiencia formativa, Ahn se ha asociado con James Schamus, el coguionista de la película original, para una nueva versión que conserva el encanto y el pathos en las espadas, al tiempo que ilustra cuánto ha cambiado para las personas LGBTQ en las décadas intermedias.

La actualización más fundamental es ampliar la narración para incluir una pareja de lesbianas. Angela (Kelly Marie-Tran) y su compañera Lee (Lily Gladstone) no pueden permitirse pasar por una ronda final de FIV, mientras que Min (Han Gi-Chan, un verdadero descubrimiento) necesita una tarjeta verde para evitar ser enviado de regreso a Corea para heredar el imperio comercial de su familia. El novio de compromiso de Min, Chris (Bowen Yang), no le pondrá un anillo, por lo que se incubará un plan para que Min para casarse con Angela se está intercambiando por pagar la FIV, solo por la abuela de Min, Ja-Young (una justo inexpresivo, Youn Yuh-Jung) para aparecer en su puertas de Seattle para forzar a una boda tradicional coreana tras la no tan feliz pareja.

La configuración es clásica Hollywood Avance y Ahn y Schamus se divierten con algunas de las secuencias más ridículas. Un montaje del cuarteto luchando contra “deshacer” su casa de Seattle es un homenaje predecible pero divertido para la película original que guiña cariñosamente a su audiencia gay con vislumbres de DVD de Retrato de una dama en llamas y Ciertas mujeres siendo desterrado. Anh también disfruta en la pompa y el absurdo de la ceremonia de la boda en sí, y Min le dice a Angela con aprobación que se parece a Padmé Amidala en su atuendo de boda coreano.

Pero donde El banquete de boda Realmente brilla está en sus personajes, no solo en sus dos emparejamientos románticos que se sienten profundamente reales, sino también en subvertir nuestras expectativas de sus relaciones intergeneracionales. Joan Chen ofrece una actuación cómica estelar como la madre de Angela, un aliado extravagante demasiado celoso que jadea “¿mi hija, casándose con un hombre?!” Con verdadero horror, mientras que Ja-young no es tonto, al instante viendo a través del compromiso falso de Angela y Min y realmente ayudándolos con el engaño.

Haciendo El banquete de boda Relevante después de la legalización del matrimonio homosexual suena como un recado de un tonto. Pero en lugar de confiar en una narración de presentación, audaz en 1993 pero algo cansado hoy, y se enfoca sabiamente en las complejidades de las relaciones extrañas a largo plazo y presenta estructuras familiares alternativas con calidez, humor y conmoción, con solo unas pocas maquinaciones de trama torpes en el camino.

