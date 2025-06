Inside tgirlsonfilm: un archivo para el futuro de ...

Pero, ¿hay algo que hacer para evitar que ciertas tendencias se vuelvan comunes? Ella piensa por un momento antes de decir “una manera de salir de eso es dar dinero a Kickstarters para proyectos dirigidos por trans”. Es un punto válido considerando el número de proyectos que se pasa por alto por los organismos de financiación institucionales debido a que no marcan las casillas correctas.

Hudson menciona el desinfectado de la transercanza, por ejemplo, cuando los personajes “son inexplicablemente realmente fuertes en cada situación y tienen el regreso perfecto para cualquier argumento o tienen todo hecho y se ven hermosos”. Le pregunto a Hudson por qué piensa que este es el caso, y ella responde con humor “Oh, Dios, es tan difícil, todos los días me despierto y me pregunto ‘¿por qué no estoy sirviendo coño?!” Pero agrega que podría ser “un remanente de los intentos bien intencionados de 2010 de rectificar 100 años de imágenes transfóbicas, pero con Emilia Pérez premonitosa una atmósfera política diferente en términos de cómo la mirada de la CEI usa nuestra relevancia cultural “.

La programación de Tgirlsonfilm ha incluido la de Jane Schoenbrun Vi el brillo de la televisiónLouise Weard’s Película de castraciónMervyn Nelson’s Algunos de mis mejores amigos son …Theda Hammel’s Posiciones de estrésDoris Wishman’s Déjame morir a una mujer Y muchos más. ¿Pero hay algo en particular que busca cuando se programa? “Muchas de mis cosas provienen de querer historias más complicadas y comprender que el progreso no es lineal”, explica Hudson “pero creo que puedes ver en la ola de las películas dirigidas por la mujer trans que tenemos en los últimos dos años … ha visto el ascenso de la transversidad antisanitizada y está muy en conversación con una conversación con una conversación [writers] Torrey Peters o el trabajo de Casey Plett “.

El éxito de una organización de programación como Tgirlsonfilm depende de cines y espacios independientes. El conjunto de habilidades de Hudson ha sido perfeccionada trabajando en festivales independientes liderados por uneer como el Festival de Cine de Fringe Queer y el Festival de Cine de Scottish Queer, y continuará proyectando eventos en espacios liderados por más pequeños también, como Fort London y las transmisiones en SuperStore, porque “es donde sea que esté orientado a la comunidad y que sea más o menos.

Mirando hacia el futuro, Hudson está internado en el Archivo de video de la comunidad de Londresprogramar una serie de proyecciones gratuitas en el Museo de la casa de Hoxton; Ella acaba de regresar de una proyección de Kristiene Clark’s Cambio de sexo: shock! ¡Horror! ¡Sonda! en el Festival Tite en Dublín y promete “Habrá más contenido transexual a medida que quiero continuar investigando y analizando el trabajo de imagen en movimiento a menudo no escrito como televisión, pornografía y películas caseras de archivo”. Teniendo en cuenta cuánto ha logrado en un corto período de tiempo, le pregunto qué la mantiene impulsada a continuar, responde sucintamente “Creo que es importante que los cineastas trans tengan una plataforma y un espacio para que el público transcéntrico se relaje, aprenda y conoce”.

La determinación de Hudson de proporcionar un espacio para las femmes trans se ha convertido en una misión integral para Tgirlsonfilm, aún más desde las recientes decisiones de la Corte Suprema transfóbica. A medida que los derechos humanos básicos de su público se borran y debaten violentamente, Hudson explica cómo le gustaría “alentar a más espacios de cine e instituciones de arte a defender a la comunidad trans, específicamente para las personas trans femme, ofreciendo oportunidades de empleo y espacios en los que se sienten seguros. No se trata solo de poner solo poner en marcha solo poner en cuenta. Demasiado wong foo una vez al año “.

Seguir Tgirlsonfilm en Instagram Para obtener información sobre todos sus próximos eventos.