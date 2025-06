Revisión del tornado: se esfuerza demasiado para ser ...

Se ha deslizado una década completa desde el lanzamiento de la función de debut de John MacLean, The Frisky Meta Western Oeste lentoque, si nada más, presentó a un operador inteligente anhelando ensuciarse a sus guantes en el mundo del género. Su retorno tardío a la escritura y la dirección retiene una pizca de excentricidad y una afición por doblar y reutilizar la convención como si fuera un poco de origami, pero esto lamentablemente se siente mucho más como una primera película en mal estado que Oeste lento Hice mucho atrás cuando.

Basándose en las sagas de Sergio Leone de Sergio Leone, así como en los Juegos de Ajedrez Psicológico de Akira Kurosawa, Tornado Sigue a un dúo japonés de padre-hija que se extiende por los vinos confundidos de la Escocia rural a fines del siglo XVIII y ejerce su oficio como artistas de un espectáculo de títeres temático de samurai. Ella, llamada Tornado (Kōki), está aburrida con su suerte, mientras que él (Takehiro Hira) abraza la husaje nobleza de esta profesión artesanal.

No pasa mucho tiempo antes de que un tesoro de matones cubiertos de mugre y cubiertos de mugre, cada uno de los cuales se realicen con su propia arma de la firma, la persigue a través del paisaje, porque se abalanzó en la oportunidad dividida para aliviarlos de dos capturas de monedas de oro, el empuje de una empresa criminal y en la ruta para ser divididas entre ellos. La pandilla está dirigida por Sugarman de Tim Roth, quien es básicamente Tim Roth fue Tim Roth, un malhechor de siglo XVIII inclinado poéticamente, que está en desacuerdo con su hijo, Little Sugar (Jack Lowden), que no quiere nada más que obtener uno en su pop abusivo y sus amigos. ¿Tal vez este manejo que involucra tornado podría ser el momento adecuado para meter el cuchillo?

Puede ver a qué apunta MacLean aquí, pero parece que ha seleccionado cuidadosamente algunos ingredientes modestos, y en lugar de combinarlos para inventar un plato sutil y gourmet, tenemos algunos sabores fuertes que realmente no funcionan en concierto. La mecánica de atracción/persecución es decente, pero es demasiado esquemático, y los giros son a menudo dispositivos de trama sigilosos en lugar de formas en el drama.

En el frente de la atmósfera, a la película le va mucho mejor, con la cinematografía de Robbie Ryan sacando una neblina otoñal del paisaje espartano, y algunos pequeños adornos de diseño de producción folklórica de Elizabeth El-Kadhi. Parte de la historia toma un campamento de jugadores viajeros, y el diseño del alojamiento móvil y la señalización pintada es una alegría. Es una pena que estos elementos tengan tan poco que agregar a la historia.

El verdadero problema aquí es un guión que favorece las proclamaciones batéticas sobre cualquier deseo real de meterse bajo las pieles de los personajes. Tornado misma como la luchadora heroína es trágicamente unidimensional, y la única tensión real en la película deriva de la irregular relación padre-hijo entre Roth y Lowden. E incluso eso llega a una cabeza de una manera anticlimática e ilógica.

Es loable que MacLean quiera respirar nueva vida en material “B” descarado, pero desafortunadamente los toques idiosincrásicos han usurpado en lugar de reforzar lo que debería ser un marco noir sólido y tradicional, y nos queda una película que solo deja una impresión superficial y poco sentido.

