Este debe ser el lugar: un raro este ...

Qinghan Chen

Este año, Queer East presenta una postura más desafiante al público. Lo sentí en los primeros tres minutos de Takeshi Kitano’s Kubila película de apertura del festival. Cuando un cadáver sin cabeza apareció repentinamente en la pantalla, me cubrí los ojos y casi grité en voz alta. En las siguientes dos horas, las cabezas se cortaron con el destello de cuchillas; Las escenas homoeróticas fueron dobladas en la intriga política. Cerré los ojos más de una vez, retirándome en la oscuridad, anclándome emocionalmente. Cuando una cabeza desfigurada fue pateada fuera de la pantalla, la película terminó. Entendí completamente de lo que el curador Yi Wang había bromeado en su introducción inicial: si te sientes incómodo, por favor, cierre los ojos.

En el cine, nunca sé si cada momento de pasar me sorprenderá o aturde. Las imágenes en movimiento se derraman como una cascada, una metáfora de uso en exceso para el deseo extraño, pero todavía son lo suficientemente potentes como para romper mis límites. Pero puedo elegir cerrar los ojos. Con este acto, mi atención se aleja de las imágenes en la pantalla y gira hacia adentro, hacia mi propio cuerpo. Como resultado, me pongo más consciente de mi existencia. Parece que mis ojos están construyendo un refugio temporal, protegiendo mi percepción y me otorgan un respiro. Cuando estoy listo, puedo abrir los ojos y volver a ese fugaz espacio entre mí y la pantalla. Quizás podría descubrir nuevas interacciones entre películas y espacio.

Experimenté un accidente perfecto después de viajar una hora y media para llegar al Centro Comunitario ESEA, donde el programa de cortometraje Contador fue retenido. La sala de proyección es un espacio estrecho con una claraboya, cubierta por un trozo de tela negra. Debido al horario de verano británico, la persistente luz del día interrumpió las imágenes en la pantalla, haciéndolas borrosas y erráticas. Sin embargo, esta imperfección creó una sensación única para mí.