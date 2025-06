Cómo entrenar a su dragón Primeras reseñas: “Asombroso, sincero, una experiencia cinematográfica épica”

Siguiendo los éxitos de los remakes de Disney de sus clásicos animados, DreamWorks se ha adaptado Cómo entrenar a tu dragón en acción en vivo, y las primeras revisiones se inclinan positivas con respecto a su fidelidad al original. La nueva película está nuevamente dirigida por Httyd La franquicia Helmer Dean DeBois, y conserva el guión de la primera película Beat for Beat, para bien o para mal. Los fanáticos de la versión animada deberían deleitarse en ver este mundo y sus personajes se vuelven más reales, mientras que el elenco está siendo defendido por dar nueva vida a la historia familiar.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Cómo entrenar a tu dragón:

Cómo entrenar a tu dragón Honra el encanto del original. – Lovia Gyarkye, The Hollywood Reporter

Esto no es tanto una nueva versión, ya que es un relanzamiento que honra al original mientras le da a los nuevos corredores la oportunidad de llevar a los cielos. – Tara McNamara, Media de sentido común

Si bien esta versión puede no ser tan fuerte como la original, conserva con qué audiencias familiares se conectan más. – MN Miller, Fandomwire

DeBlois tiene la buena previsión para hacer ajustes sutiles en las actuaciones y la ejecución de sus actores que cambian significativamente el tono y la emoción, sesgándose hacia una versión más dramática y ricamente sombría del material fuente. – Mike Manalo, Geeks of Color

Por supuesto que no. Sin embargo, aquí hay suficiente para amar, con suficiente magia para entretener a toda la familia. – MN Miller, Fandomwire

No es una nueva versión esencial, pero al menos no es ofensivo.

– Lovia Gyarkye, The Hollywood Reporter