Ta taquilla de fin de semana: la racha ganadora de Disney continúa con Lilo y Stitch

El “mundo” de John Wick no fue rival para la casa del ratón este fin de semana. Las películas calificadas de “R” han tenido un buen par de meses, pero las familias no están dejando de lado su acción en vivo Puntada. Al menos no hasta la próxima semana con su dragón de acción en vivo. Los números para Bailarina son decepcionantes por una variedad de razones. Quizás Lionsgate debería haber confiado más en los críticos de quienes retrasaron las reacciones y, en su lugar, terminó con un camino posiblemente más cercano al año pasado Furiosa.

Rey de la cosecha: Lilo y puntada Toma el primer lugar para el tercer fin de semana

Por segunda vez este año, Disney se ha mantenido en el primer puesto en la taquilla durante tres semanas consecutivas. Lo hicieron a principios de este año con Capitán América: Brave New World y a fines del año pasado con Moana 2. Esta semana fue Lilo y puntadaEl turno, con $ 32.5 millones en su tercer fin de semana, lo que eleva su total de 17 días a $ 335.8 millones. ¿Qué tan cerca puede llegar a eclipsar? Una película de Minecraft (¿Qué finalmente cayó del top diez después de 10 semanas?) Veamos nuevamente el Doctor Strange Números de secuela. Tenía $ 342.7 millones después de un tercer fin de semana de $ 32.3 millones y terminó con $ 411.3 millones. Puntada es probable que tenga mejores gotas que Extraño Y dependiendo de dónde vaya contra Toothless la próxima semana, aún podría tener la oportunidad de convertirse en la liberación doméstica más recompensada del año por el momento. También continúa viajando en el tren hacia mil millones con $ 772 millones a nivel mundial.

Tales del Top 10: Len Wiseman’s Bailarina Tierras en el #2

Después de un retraso y meses de reashoots en BailarinaLionsgate fue un poco incompleto en sus perspectivas de revisión y alentó a la prensa a mantener cualquier negatividad para sus críticas escritas. Agradre esas reacciones positivas a voluntad, pero tal vez espere un poco para obtener más reacciones de pensamiento. La verdad es que ese ha sido el enfoque tácito del enfoque de doble embargo durante años. Lionsgate lo dijo en voz alta. Pero resulta que las revisiones han sido bastante decentes. El 76% no está en el rango del 86-94% del John Wick Películas, pero no están mal dados el estigma de los retrasos, el reorganización y la revisión. Parece que en su mayoría funcionó para muchos críticos.

En cuanto al público en general, gastaron $ 25 millones en Bailarina este fin de semana. Que está debajo John Wick: Capítulo 2 ($ 30.4 millones) Cuando el público se apoderaba de sus placeres. El año pasado, Furiosa: una saga Mad Max abrió a solo $ 26.3 millones y terminó con solo $ 66 millones nacionales. Antes de que las personas equivocadas comiencen a adjuntar vistas sobre el reemplazo de un hombre en una franquicia conocida con una mujer, recuerde que 2016’s Gáfanos recaudado casi tanto como cualquiera de las secuelas y Ocean’s 8 superado a ambos OnceSeclels. En 2008, Angelina Jolie interpretó a una asesina femenina en Buscado y la adaptación de cómics con calificación de “R” se abrió a más de $ 50 millones y ganó más de $ 134 millones. Dos años después Sal abrió a $ 36 millones y recaudó más de $ 118 millones.

Jugar a la mitad de Lionsgate, deberían saber que dos de cada tres películas para abrir entre $ 25 y 35 millones en junio han llegado a $ 100 millones (y cinco de las nueve películas calificadas de “R”, aunque solo una desde 2015)) Ese porcentaje en general disminuye a un 39% si su estimación cae por debajo de $ 25 millones, pero la gran cantidad de personas que lo han logrado entre $ 20-25 millones han sido “R” películas de R “” R “” R “. Borrador, Con aire, Cara/apagado, El patriota2000’s Eje y Conductor de bebé.

El presupuesto en Bailarina Según los informes, es entre $ 80-90 millones. Los dos últimos John Wick Las películas recaudaron más de $ 326 millones y $ 440 millones en todo el mundo. La franquicia era de $ 1.024 mil millones antes Bailarina Y Lionsgate esperaba que este pudiera agregar al menos otros $ 250 millones a ese total. Agregando ventas internacionales, la película ha ganado solo $ 51 millones hasta ahora. Esta es la segunda semana consecutiva en que los servicios de seguimiento han inflado el potencial de secuelas de spin -off de franquicias. Ambos Karate Kid: Legends y Bailarina Se esperaba que comenzaran en el rango de $ 30 millones solo para ser retrocedido.

Misión: Imposible – The Final Reckoning Viene en tercer lugar esta semana con $ 15 millones. Entre las ocho películas, ese es solo el quinto mejor tercer fin de semana, pero todavía tiene el segundo mejor total de 17 días con $ 149.2 millones. Solo tres de las películas pasaron $ 200 millones nacionales. Polvillo radiactivo que tenía $ 161.3 millones después de 17 días; la segunda película que tenía $ 145.7 millones y Protocolo fantasma que comenzó con un despliegue limitado de IMAX durante las vacaciones de Navidad y construyó su audiencia desde allí. Abrores del Día de los Caídos Pasado mañana y Pearl Harbor Tuvo respectivos terceros fines de semana de $ 14.53 millones y $ 14.72 millones. Si Estimación logra seguir PuertoEl camino, que ascendería a menos del 40% de caídas durante las próximas cinco semanas, podría superar el hito. De lo contrario, está buscando alrededor de $ 185-190 millones. A partir de este fin de semana, es el tercer lanzamiento estadounidense más recaltado en todo el mundo con $ 450 millones, pasando Valiente mundo nuevo y solo se clasificó detrás Minecraft Y Puntada.

Karate Kid: Legends Regresó al cuarto con $ 8.7 millones y ahora ha ganado $ 35.4 millones en diez días. La película de Rob Schneider, The Animal, abrió la primera semana de junio en 2001 y había ganado $ 35.6 millones después de diez días y un segundo fin de semana de $ 9.6 millones. Así es: la nueva película de Karate Kid se ha quedado detrás del ritmo de una vieja película de Rob Schneider. Basado en el seguimiento temprano de esta película había un contendiente de $ 100 millones. Ahora puede estar luchando solo por el rango de $ 50 millones. En este momento está en $ 74 millones a nivel mundial y puede no recuperar sus costos mientras aún está en los cines.

El cuarto fin de semana de Destino final: líneas de sangre resultó en otros $ 6.5 millones. Después de 24 días, el líder de la franquicia está en $ 123.6 millones nacionales. Volviendo a 1998, la versión ridiculizada de Roland Emmerich de Godzilla estuvo en $ 118.9 millones después de una cuarta oportunidad de $ 6.2 millones. Esto mantiene Línea de sangre en un ritmo a la región de $ 140 millones. En todo el mundo, la película supera los $ 257 millones. La entrada de terror con calificación de la semana pasada, Traerla de vueltacayó a $ 3.5 millones. El lanzamiento de A24 de lo último de los hermanos Phillippou es de hasta $ 14.1 millones. Su debut, Háblamepuede haber abierto a fines del verano de 2023, pero nunca cayó más del 40% hasta su séptimo fin de semana. Que a pesar de Meg 2 y El último viaje del deméter Apertura de semanas consecutivas. Háblame Nunca estuvo ni entre los cinco primeros y, sin embargo, permaneció entre los diez primeros durante seis semanas. Eso es el boca a boca sólido.

La semana pasada, Wes Anderson’s El esquema fenicio Inaugurado en seis teatros al mejor promedio por cabia del año ($ 93,417). Esta semana Focus amplió la película a 1.600 teatros tal como lo hicieron en 2023 para Ciudad de asteroides. Recaudó $ 6.2 millones en comparación con Ciudad que tuvo un inicio de $ 845,143 (un PTA de $ 140,857, el mejor en la era moderna para un lanzamiento de seis teatro) y se expandió a 1,67 teatros con $ 9.05 millones. Desde una PTA superior hasta lo que parece una de sus películas de menor recaudación hasta la fecha, Anderson no está ampliando su leal base de fanáticos. Solo El Darjeeling Limited, el despacho francés (lanzado en octubre de 2021 durante la pandemia) y Rushmore (su segunda película) recaudó menos de $ 20 millones. El esquema fenicio fue hecho por $ 30 millones, su tercer presupuesto más alto después de La vida acuática ($ 50 millones) y Fantástico Sr. Fox ($ 40 millones). Ha ganado $ 18 millones a nivel mundial hasta ahora.

Completando los diez primeros es el lanzamiento de Gkids de Dan da Dan: ojo malvado que recaudó $ 3.09 millones en 1,080 teatros. El siguiente es el campeón del horror con calificación “R” y pronto será campeón de las películas calificadas originales de “R”, Ryan Coogler’s Pecadoresganando $ 2.9 millones. Eso lleva su total nacional a $ 272.6 millones. Ahora está a menos de $ 5 millones de superar La resaca ($ 277.3 millones) para esa categoría en particular. A nivel mundial, la película supera los $ 355 millones.

Entonces tenemos Marvel’s Rayos* Casi cumpliendo nuestra profecía durante semanas que no estaba llegando a $ 200 millones. $ 2.5 millones en su sexto y probable fin de semana final en el Top Ten lo lleva a $ 186.4 millones. Capitán América: Brave New World Era más de $ 192 millones en este momento con un sexto fin de semana de $ 4 millones. Rayos* Será solo la sexta película en el MCU en pasar seis semanas o menos entre los diez primeros. Viuda negra Incluso tal vez un regreso al Top Ten durante el fin de semana del Día del Trabajo en 2021. Rayos* cuesta solo $ 380 millones en todo el mundo.

¿Qué tal otra película de terror “R” para las listas? Sean Byrne, director de Los seres queridos y El dulce del diablo (Dos películas de terror que deberías buscar si nunca has visto) llega con la primera película en diez años con el terror asesino en serie con sede en tiburones de Animales peligrosos. El lanzamiento de la CFI ganó $ 1.53 millones este fin de semana en 1,636 teatros. A24 Amistad Cayó de los diez primeros con $ 1.08 millones. Ha ganado $ 14.7 millones hasta la fecha. The Last Rodeo de Angel Studios ganó $ 1.02 millones y ha recaudado casi $ 13 millones. Los 25th Aniversario (y unos meses) relanzamiento de Kevin Smith Dogma resultó en $ 978,000 en 700 teatros. Desde el jueves, la película ha ganado otros $ 2.08 millones.

Veremos más con una expansión la próxima semana, pero Neon puede haber reducido la estrategia de lanzamiento de La vida de Chuck. Abrieron la adaptación de Mike Flanagan de la novela de Stephen King en 16 teatros este fin de semana, lo que resultó en $ 216,000. El promedio de $ 13,502 por teatro apenas encaja en los 15 mejores lanzamientos de múltiples teatro este año. El lanzamiento de UA de Hasta En 2022 se abrió a $ 242,269 en 16 teatros y recaudó solo $ 9 millones. Después de que la película se estrenó y ganó el Premio de la Audiencia en el Festival de Cine de Toronto el año pasado, Neon decidió no tocar más festivales y confió en algunas proyecciones de boca en boca el mes pasado. Los últimos 12 ganadores de elección de personas (y 15 de los últimos 16) de TIFF fueron nominados a Mejor Película, pero todos fueron lanzados el mismo año y ya tenían distribución en el festival. La película tiene un 81% con los críticos, pero si muere en la vid, ¿habrá confianza en darle un empuje completo la temporada de premios?

Más allá de los diez primeros: El público obtiene otro thriller de tiburones con Animales peligrosos

En la vid: Cómo entrenar a tu dragón Se eleva a los teatros; Celine Song nos da otra comedia romántica

Tres semanas después del lanzamiento de un remake de acción en vivo de una querida película animada, obtenemos otra con Cómo entrenar a tu dragón. ¿Se elevará a las alturas de Lilo y puntada ¿O estar basado en otro lanzamiento familiar la semana siguiente? Para los adultos, Celine Song (el director del nominado al Oscar Vidas pasadas) está de vuelta con otro triángulo romántico en Materialista Con Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal.

Lista completa de resultados de taquilla: 23-26 de mayo de 2025

