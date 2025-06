Wicked: For Good: Fecha de lanzamiento, elenco, trailers y más

Algo ha cambiado … ahora hay un trailer y un nuevo teaser para Malvado: para siempre, La muy esperada conclusión de la adaptación de la pantalla grande del querido musical de Broadway. Una historia de fondo reinventada de la llamada bruja malvada de Occidente desde El mago de Oz, MalvadoLa primera entrega de películas se estrenó en 2024 para un gran éxito de taquilla y aclamación general. La secuela, que cubre el Acto II del musical, se filmó simultáneamente con la primera película, y está programado para llegar a los cines solo un año después, abriendo antes del Día de Acción de Gracias.

Antes de que se abra, puede averiguar todo lo que necesita saber sobre Malvado: para siempre por Siguiendo el camino de ladrillos amarillos Desplácese hacia abajo para aprender todos los hechos sobre la próxima película.

Cuando lo hará Malvado: para siempre ¿SALGA?

Malvado: para siempre llegará a los cines el 21 de noviembre de 2025. Esto lleva su lanzamiento casi un año al día después del primer MalvadoPremiere, ya que esa película se abrió el 22. Malvado: para siempre Inicialmente será exclusivamente visible en los teatros, y no llegará a VOD ni se transmitirá hasta algún tiempo después. (Como referencia, el primero Malvado estaba disponible como VOD después de un mes en los cines; Estaba transmitiendo en Peacock a fines de marzo, cuatro meses después del lanzamiento teatral).

¿Quién lo está dirigiendo?

Jon M. Chuque dirigió Malvadotambién dirigido Malvado: para siempre. Dirigió ambas películas al mismo tiempo, de hecho, ya que se filmaron simultáneamente. La filmación para ambas películas comenzó a fines de 2022 y envuelta a principios de 2024, aunque se habría completado anteriormente si no hubiera sido por la huelga SAG-AFTRA 2023.

¿Quién está en él?

Casi todo el elenco de Malvado devoluciones para Malvado: para siempreque tiene sentido ya que es la segunda mitad de la historia y todos los actores filmaron las dos películas al mismo tiempo. Cynthia Erivo Reprise su papel como Elphaba Tropp, la estudiante de piel verde de la Universidad de Shiz que se hizo conocida como la malvada bruja de Occidente cuando rechazó la oferta corrupta de mago para usar su magia para ayudar a gobernar Oz. Ariana Grande Una vez más interpreta a Glinda Upland, la mujer joven pop-u-lar que inicialmente era rival de Elphaba antes de convertirse en amigos rápidos. Mientras Elphaba salió de la ciudad esmeralda, una glinda en conflicto se quedó atrás, colocándola en el lado opuesto de su querida amiga. Tanto Ervio como Grande fueron nominados para los Oscar (mejor actriz y mejor actriz de reparto, respectivamente), por sus actuaciones en la primera película.

Jeff Goldblum Reprise su papel como el maravilloso mago de Oz, el gobernante aparentemente benevolente y caprichoso de Oz, que se revela como un charlatán que reprime los animales que hablan de la tierra mágica. Michelle Yeoh interpreta a Madame Morrible, decano de brujería en la Universidad de Shiz que está trabajando con el mago.

Jonathan Bailey Juega a Fiyero Tigelaar, el guapo y confiado Winkie Prince que tiene un vínculo poco probable con Elphaba. Marissa Bode interpreta a la hermana de Elphaba, Nessarose, que usa una silla de ruedas, mientras Ethan Slater Toca Boq Woodsman, un munchkin con un enamoramiento no correspondido por Glinda. Bowen Yang y Bronwyn James Regresa como dos de los amigos de Glinda.

QUÉ ES Malvado: para siempre ¿ACERCA DE?



Una adaptación de la querida obra de Broadway (que en sí misma se basa en la novela de 1995 de Gregory Maguire, una precuela revisionista de The Wonderful Wizard of Oz) de L. Frank Baum), Malvado Sigue a Elphaba y Glinda a medida que van a la escuela, se convierten en amigos poco probables y se convierten en la bruja malvada de Occidente y Glinda el bien. La trama de Malvado: para siempre no es un secreto; Millones de personas han visto los eventos en el escenario en las últimas décadas. Si no sabes cómo termina la historia y quieres spoilers, no son difíciles de encontrar. Te dejaremos con la sinopsis oficial que se burla de la próxima acción bastante bien, según Universal.

“Elphaba, ahora demonizada como la bruja malvada de Occidente, vive en el exilio, escondido dentro del bosque de Ozian mientras continúa su lucha por la libertad de los animales silenciados de Oz y tratando desesperadamente de exponer la verdad que sabe sobre el mago.

Mientras tanto, Glinda se ha convertido en el glamoroso símbolo de la bondad para toda Oz, que vive en el palacio en la ciudad esmeralda y se deleita en las ventajas de la fama y la popularidad. Bajo la instrucción de Madame Morrible, Glinda se despliega para servir como una comodidad efervescente para Oz, tranquilizando a las masas que todo está bien bajo la regla del mago.

A medida que el estrellato de Glinda se expande y se prepara para casarse con el Príncipe Fiyero en una espectacular boda oziana, su separación de Elphaba está perseguida de Elphaba. Ella intenta negociar una conciliación entre Elphaba y el mago, pero esos esfuerzos fallarán, impulsando a Elphaba y Glinda solo separados. Las réplicas transformarán a Boq y Fiyero para siempre, y amenazarán la seguridad de la hermana de Elphaba, Nessarose, cuando una niña de Kansas se estrella contra toda su vida.

A medida que una mafia enojada se eleva contra la malvada bruja, Glinda y Elphaba deberán reunirse una última vez. Con su amistad singular ahora el punto de apoyo de su futuro, tendrán que verse realmente, con honestidad y empatía, si se cambian a sí mismos y a todo Oz, para siempre “.

¿Habrá algún cambio de la obra?

La primera Malvado Cubrió el primer acto de la obra, y terminó con “Defying Gravity”, un espectáculo absoluto de una canción y, con mucho, el momento más icónico de la obra. Fue una excelente manera de terminar una película, pero eso es potencialmente un problema para Malvado: para siempre Dado que el consenso es que el Acto I de la obra es mejor que el Acto II. Con ese fin, habrá algunas adiciones a la historia.

En una entrevista con Feria de VanidadChu sugirió que Malvado: para siempre Mostraría más de lo que Elphaba está haciendo que la producción escénica.

“Creo que cualquiera que conozca el segundo acto del programa quiere un poco más de lo que ha pasado Elphaba”, dijo. “Se sintió correcto ver cómo se siente llevar esa vida, entrar en ‘ninguna buena acción’ y decidir ¿Sabes que? Si quieren que sea malvado, seré malvado. ¿Qué tipo de decisiones toma cuando no está dentro de la ciudad esmeralda o participa en la sociedad como de costumbre? Podemos ver su base rebelde. Vamos allí “.

Además, hay dos nuevas canciones originales que se agregarán a la película. Uno es el de Elphaba con Erivo diciendo Variedad que “toda la tripulación estaba llorando”, cuando la filmaron cantando, y agregó que “habla al corazón de quién es Elphaba”. Glinda de Grande canta la otra, que ella le dijo Variedad “Muestra un lado de ella que nunca antes habíamos visto”.

¿Hay remolques?

El primer trailer de Malvado: para siempre fue lanzado el 4 de junio. Las burlas cortas bastante llenas de acción muchas escenas y canciones que los fanáticos de la producción escénica probablemente esperan, así como algunas de esas nuevas incorporaciones. Por ejemplo, Elphaba dice “Me voy a ver al mago”, un icónico Mago de Oz línea que no está en la obra. Y ayer, un teaser oficial con Ariana Grande y Cynthia Erivo cantan “Debido a que te conocí” fue lanzado.

Además, hay un póster, que se lanzó en mayo. El póster tiene a Elphaba y Glinda mirándose en acantilados opuestos con el camino de ladrillos amarillos entre ellos y la ciudad esmeralda en la distancia.

Malvado: para siempre Tierra en los cines 21 de noviembre.

