El “Revival” de Syfy resucita la locura zombie de la pequeña ciudad de manera adecuada morbosa | TV/transmisión

Durante mucho tiempo, nos hemos acostumbrado a que los zombis sean uno de los dos tipos: los caminantes chambólicos y hambrientos de cerebro de “Night of the Living Dead” o los corredores de rayos de “28 días después”. Pero la nueva serie de Syfy “Revival”, basada en el cómic del mismo nombre, escucha a otro breve coqueteo que tuvimos en la década de 2010 con un tipo diferente de muertos vivientes: los que justo Vuelve, recuerdos y cuerpos (en gran parte) intactos. “Les Revenants”, “The Returned”, “Torchwood: Miracle Day” e incluso “Izombie” presentan personas o comunidades que se ocupan de la repentina reaparición de los muertos, y cómo eso sacude la dinámica interpersonal y reordena a todas las civilizaciones.

Las ambiciones de “Revival” son un poco más modestas, aunque sus auspicios de pueblos pequeños le permiten espacio para jugar como un riff adecuadamente macabro en “Fargo”. Al igual que el cómic en el que se basa, “Revival” comienza en el pequeño pueblo de Wausau, Wisconsin, donde el recientemente fallecido brota repentinamente de sus tumbas (algunos de ellos desnudos. Supongo que aquí es donde Corncob TV debe haber filmado “Flop de ataúd”) Como si no pasara nada. Después de una introducción horrible con hombres que gritan saliendo de los incineradores, “Revival” corta a 35 días después, donde Wausau finalmente está levantando su bloqueo (aunque la ciudad todavía está en cuarentena) y permite que los “revistas” vuelvan lentamente a la sociedad. La confianza sigue siendo baja, y quedan preguntas sobre por qué estas personas están repentinamente vivas nuevamente y qué se puede hacer con ellas.

Revival – “Reality Check” Episodio 103 – En la foto: (LR) Romy Weltman como Martha “Em” Cypress, Kaleb Horn como Rhodey Rasch – (Foto de: Mathieu Savidant/Lavivier Productions/Syfy)

En el centro de todo esto está el Oficial de Policía Dana Cypress (Melanie Scofano, quien demostró que puede liderar un espectáculo de Syfy como este en “Wynonna Earp”), quien está a un pie de esta ciudad de un solo caballo (y lejos de su padre jefe de policía, Wayne, interpretado por David James Elliott) para comenzar una nueva vida con su pequeño hijo, cuando una serie de misteriosas mutilaciones puestas en el caso. No solo eso, ella debe lidiar con su hermana pequeña Em (Romy Weltman), una estudiante de secundaria que trata sobre la adicción a las drogas y un pequeño número de secretos del día de reactivación. Junto con una científica de los CDC recientemente arrancada (Andy McQueen) con quien tiene una fricción de voluntad, Dana lleva el peso de una ciudad entera de repente obligada a tener en cuenta lo sobrenatural y lo divino, de manera que ninguno de ellos esté preparado.

Los creadores Aaron B. Koontz (“Paquete de miedo”) y Luke Boyce (“Revelador”) adoptan un enfoque de quema lenta a todo esto, tomando su tiempo durante los seis episodios proporcionados a los críticos para desarrollar (lo siento) a los residentes de Wausau y las formas en que el día de reactivación los impactan a todos. Los “revistas” son tratados como ciudadanos de segunda clase, sujetos a sospechas y discriminación, si no violencia directa. (Que sus heridas sanguen con una invulnerabilidad efectiva se usan para un efecto horrible, ya sean abuelas afligidas que suben a los ataúdes o músicos de punk-rock que se abre en el escenario para la pura asta de asta de la artesanía).

Pero los problemas de la ciudad comienzan a crecer más espirituales, ya que el hijo de un predicador sórdido y el jinete de radio AM (pro Steven Ogg) comienzan a construir una coalición de personas de la ciudad de mentalidad apocalíptica decidida a hacer algo sobre los “demonios” que viven entre ellos. En el medio de todo está, Em, que tiene su propio misterio negro para juntar dónde estaba la noche del día de renacimiento.

Revival – Episodio 101 de “Don’t Dad” – En la foto: (LR) Nicky Guadagni como Arlene Stankiewiscz, Romy Weltman como Martha “EM” Cypress – (Foto de: Naomi Peters/Lavivier Productions/Syfy)

El programa se ve lo suficientemente llamativo en un presupuesto de cable, aunque plagado de los programas de transmisión de la liquidad con poca luz debe soportar. (Las bengalas de la lente son un intento bienvenido de condimentar el aspecto visual del programa, pero de lo contrario, el programa se siente lavado de una manera que oscurece en lugar de impone el estado de ánimo). Es realmente el elenco que ayuda a elevar el “renacimiento”, particularmente Scofano, que lleva toda la pieza sobre sus hombros resueltos.

La cosa más espeluznante de “Revival”, realmente, es la facilidad con la que los residentes de Wausau se instalan en una especie de normalidad a pesar de la indignación de su situación. Hay una extraña en la premisa que evoca “las sobras” y “Twin Peaks”, historias de personas comunes que miran con los ojos vidriosos frente a lo imposible. Sin muerte no significa consecuencias, pero también significa que no hay escape de las cosas que has hecho; Uno espera que los episodios restantes del programa continúen construyendo sobre la base sólida a la que sirve el primer tramo. Y, por supuesto, esperemos que el programa (a diferencia de su material fuente, que duró solo 47 problemas) no se asfixia en su propia cuna.

Seis episodios proyectados para su revisión. Se estrena el 12 de junio y se transmite los jueves en Syfy.