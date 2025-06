Sly y Family Stone fueron más recientemente al frente y en el centro en mis pensamientos gracias al excelente documental de Questlove, “¡Vidas de Sly! (También conocida como la carga del genio negro)”. Revisé la película para El Boston Globe y Robert Daniels lo revisó en este sitio. Ambos otorgamos la película *** 1/2.

A diferencia de “Summer of Soul”, que también contó con la banda y su influyente líder, Sylvester Stewart (también conocido como Sly Stone), el seguimiento de Questlove es un asunto más oscuro que celebra su tema mientras documenta sinceramente la desaparición de la banda que fundó.

Sin piedra astuta, no habría príncipe; Al igual que Stone, tocó numerosos instrumentos y escribió todas sus canciones. Tampoco habría muestras para “Mama Said Sax You Out” de LL Cofr J o “Rhythm Nation” de Janet Jackson, y no hay himno para personas comunes o ideas para divertirse en el verano. La línea de bajo inolvidable que impulsó “Si quieres que me quedes” a través de los altavoces de radio y el violento crimen de Hughes Brothers, “Presidentes muertos”, nunca serían arrancados.

El mundo sería un lugar menos satisfactorio sin piedra astuta, tanto en general como más específicamente, en el asunto familiar que llamamos al aire libre.

Afortunadamente, el cantante/compositor existió para adornarnos con sus dones a través de más éxitos de los que podrías recordar. Por otro lado, nos agradeció por dejarlo ser él mismo (nuevamente). Y a pesar de las pruebas que lo llevaron a la adicción a las drogas, y la carga del genio negro que menciona el título de Questlove, Stone caminó entre los vivos durante 82 años. Su viaje musical terminó el 9 de junio de 2025, dos días después de lo que habría sido el 67 de Princeth cumpleaños.

Nacido en Denton, Texas, el 15 de marzo de 1943, Stone creció en el Área de la Bahía Norte de San Francisco. Su experiencia musical temprana incluía dominar el piano, la guitarra, el bajo y la batería. Pondría este talento a un gran uso durante toda la vida de Sly y Family Stone, la banda que fundó en 1966.

El grupo contenía una familia real: el hermano guitarrista de Sly, Freddie, y el teclado tocando hermana, Rose. A ellos se unieron la trompeta Cynthia Robinson, Larry Graham en el bajo, Jerry Martini en Saxofon y Greg Errico en la batería. Sly y Family Stone se convirtieron en la primera banda de género interracial y mixta en tener un enorme éxito. Juntos hicieron golpes a partir de la llamada inclusiva de 1968 para sacudir su botín, “Danza con la música”. Esa es la canción donde Cynthia gritó “¡Todos los cuadrados se van a casa!”

Estoy seguro de que los cuadrados se quedaron. De lo contrario, extrañarían los éxitos como el glorioso himno de la armonía racial, “gente cotidiana”. Si colgaban por más tiempo, estaban al tanto de Banger de 1969, “Gracias (falettinme be rice elf agin)”, una canción que contiene la letra de apertura inmortal “Lookin ‘at the Devil, sonríe en su arma” y una línea de bajo tan potente que eliminaría los ángulos correctos de esos cuadrados.

El álbum de 1969 del grupo, “Stand” incluyó los éxitos “I Want To Take You Higher” y “Sing a Simple Song”. La canción del título, fácilmente una de las mejores composiciones de Stone, es un llamado para defender lo que crees. Esta tarea no será fácil. “Hay una cruz para llevar”, canta Stone, “cosas para pasar si vas a algún lado”.

El optimismo no fue lo único sobre lo que Sly Stone escribió: creó un álbum de 1971 llamado “Hay un motín”. La portada del álbum de ese disco, con su rediseño de la bandera estadounidense con estrellas de nueve puntas en un cuadrado negro (solía pensar que eran agujeros de bala cuando era niño), indicó que los temas más oscuros estaban contenidos dentro de los grooves.

Aunque la banda original se disolvió en 1975, Sly y Family Stone continuaron haciendo música hasta 1983. Stone desapareció de la vista pública, y el mayor misterio era si aparecería con los miembros de banda originales en su inducción a la sala de rock ‘n roll en 1993. (Apareciría, para su sorpresa). También apareció brevemente en un grammy Tribute a su antigua banda, luciendo un mohawk y el show de los tres minutos.

En 2023, Stone escribió sus propias memorias tituladas “Gracias (Falettinme Be Rice Elf Agin)”, para las cuales Questlove proporcionó un prólogo. Estoy seguro de que discutió sus pruebas y tribulaciones (su consumo de drogas, violencia doméstica y su rumoreada falta de vivienda) mucho mejor de lo que podría.

Pero puedo contarte una historia sobre un niño solitario y confundido cuya perspectiva cambió para siempre por “todo el mundo es una estrella”. Si bien apostaría hoy que mi canción de Sly Stone favorita es “If You Want Me que me quede”, ese no fue el caso décadas antes. Hay una línea en “Todo el mundo es una estrella” que me hizo llorar cuando era niño, porque sentí que Sly estaba entregando un mensaje que debería escuchar:

“Te amo por quien eres, no el que sientes que necesitas ser”. Incluso hoy, de vez en cuando me rompo cuando escucho esa letra.

Quizás la carga del genio negro incluye hablar con nuestra gente de tal manera que estemos elevados. Es una misión difícil, considerando lo que debemos soportar en este mundo. A través de su música, Sly Stone estaba más que a la tarea. Espero que esté atascado con Prince en este momento.