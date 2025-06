“Se ven un poco tontos” – James Gunn y David Corenswet explican los baúles de Superman

James Gunn, David Corenswet, Nicholas Houlty Rachel Brosnahan Se sentó con el corresponsal de RT, Perri Nemiroff, para hablar sobre su próxima película esperada Superhombrey no pasó mucho tiempo antes de que la discusión se volviera inevitablemente a los icónicos troncos de Superman. ¿Cómo tomó Gunn la decisión de seguir con el aspecto clásico y qué pensó Corenswet? Mire el video para obtener su explicación, luego vea la entrevista completa a continuación.

James Gunn: Una de las preguntas más importantes fue, si íbamos a tener troncos, o si íbamos a no ¿Tienes troncos? Hablé con Zack Snyder, que dijo: “Sabes, probé mil millones de versiones diferentes con los baúles, y no pude llegar allí”. Y me sentía exactamente igual. Entré con David, lo intentó no troncos, y lo intentó troncos, y todavía iba a ir con no troncos.

David Corenswet: Querías troncos, en teoría. Te gustó la idea de los baúles …

Gunn: Teóricamente, me gustó la idea de los troncos porque es, ya sabes, el Superman con el que crecí.

Para escuchar la conversación completa con el Superhombre Elenco, mira el video a continuación.

Ver Superhombre en los cines el 11 de julio de 2025.

