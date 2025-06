Brian Tyree Henry habla con su ruptura y regresa a la televisión: el podcast de la gira de premios

En el podcast de la gira de premios esta semana, el editor de los Premios Rotten Tomatoes Jacqueline Coley chatea con el actor nominado a los Oscar Brian Tyree Henry para discutir su nueva serie apasionante Ladrón de drogas.

En el programa, Henry interpreta a Ray Driscoll, un traficante de drogas reformado que se une a su amigo de la infancia Manny (Wagner Moura) para hacerse pasar por agentes de la DEA, con consecuencias violentas. En su conversación, Henry comparte cómo se involucró con el proyecto, cómo fue colaborar con los creativos legendarios Peter Craig y Ridley Scott, y cómo formó vínculos inesperados con el elenco.

Jacqueline Coley por Rotten Tomatoes: Felicidades por el Nominat de OscarIon y todo su trabajo cinematográfico reciente, pero hablemos de eso y por qué querías volver a la televisión después de un poco de ausencia después de Atlanta.

Brian Tyree Henry: Es divertido porque me estaba entregando el trasero por televisión durante bastante tiempo. Quiero decir, cada personaje que jugué en los últimos años realmente tomó mucho. Tomó mucho, y sabía que quería una salida de la televisión, y creo que nuestra relación solo necesitaba un pequeño descanso. Tomé esta decisión solo dar un paso atrás. No quería volver a la televisión a menos que fuera realmente apasionado, algo nuevo, algo que me emocionó, porque la televisión requiere mucho trabajo. Lo hace.

Creces con estos personajes y te acercas mucho a ellos. El conjunto con el que te acercas. Es mucho trabajo, y aquí viene Peter Craig con este fantástico guión para Ladrón de drogasy no solo el guión y el mundo de esta historia son tan increíbles, sino que me estaba dando la oportunidad de ser un protagonista, que no me habían ofrecido antes.

