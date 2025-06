Explore el mundo de “Dune: Awakening” | Juegos de vídeo

Epic de ciencia ficción de Frank Herbert Duna Y sus secuelas son notoriamente desafiantes para adaptarse. Los críticos se reunieron con la película de “dune” de David Lynch en 1984 con desprecio, llamándolo un desastre inescrutable sin una visión clara: Roger Ebert dijo que todo, desde los disfraces hasta el guión, parecía inacabado, y los conflictos con Universal durante la producción, según los informes, lo convirtió en uno de los proyectos menos favoritos de Lynch. Mientras tanto, la adaptación de varias partes de Sci-Fi Channel, “Frank Herbert’s Dune”, corregió y provocó críticas por explicar demasiado y dejar muy poco a la imaginación del espectador, antes de que Denis Villeneuve convirtiera las novelas en dos películas que ganan el Oscar.

El desarrollador Funcom evitó todos estos problemas en su nuevo juego de supervivencia en línea “Dune: Awakening” al no adaptar “dune” en absoluto, o no las partes difíciles, al menos. En “Dune: Awakening”, uno de los eventos más importantes que no ocurrió en la novela de Frank Herbert o las adaptaciones de cine y televisión suceden: Lady Jessica, concubine de Duke Leto Atreides y miembro de la hermandad de Bene Gesserit, lleva a una hija según las instrucciones por su reverenda madre.

Esta única alteración establece una cadena de eventos que gira en una línea de tiempo alternativa que puede o no tener sentido para usted dependiendo de lo familiarizado que esté con los médicos de Suk, Mentats, Kwisatz Haderach, Gom Jabbars y todos los otros alimentos básicos del mundo de Herbert. Al igual que la mayoría de los proyectos modernos de fantasía y ciencia ficción, “Dune: Awakening” está en primera línea con un número vertiginoso de sustantivos propios destinados a mostrarle que comprende el material de origen y no tiene ningún intento de darle sentido a cualquiera que no tenga una página de wiki cerca.

En lugar de que Paul Atreides y Lady Jessica intenten encontrar a los Fremen para el Bene Gesserit, un personaje anónimo creado por el jugador tiene esa tarea, solo los Fremen han desaparecido. El imperio los cace, y cualquier rastro de su antigua relación con la Casa Atreides se ha ido. Mientras tanto, eres libre de ayudar o obstaculizar las facciones Atreides o Harkonnen, como mejor te parecen, los barcos destrozados para materiales valiosos, arrinconan el mercado en Spice al cooperar con otros jugadores, construir una lujosa mansión, lo que sea que mejor te parezcan.

Lo que influye en la historia principal y las alineaciones de su facción podrían tener en la versión de Funcom de Arrakis, si la hay, es incierto en este punto temprano de la vida del juego, cuando la mayoría de las personas todavía están construyendo bases rudimentarias e intentan superar los gusanos de arena. Sin embargo, la configuración es motivo para explorar la cultura de Arrakis y Fremen con más detalle sin tener que preocuparse por cómo se ajusta, o no, con el mundo que Herbert creó. También está principalmente en segundo plano después de que termina el tutorial. “Dune: Awakening” te anima a poner la historia en espera de vez en cuando y concentrarte en la exploración y las misiones secundarias, por lo que eres libre de hacer lo que te gusta sin la mano dura de la tradición “Dune” que te cuelga.

Vale la pena dejar el camino principal también. Lo que importa más que los detalles de los cuales estuvieron involucrados la casa en la que la trama de asesinato es cómo es la vida en Arrakis, y Funcom lo adapta brillantemente. “Dune: Awakening” toma prestado su estructura básica de la mayoría de los juegos de supervivencia. Pasas tu tiempo explorando, encontrando recursos, elaboración de herramientas y máquinas para facilitar la supervivencia en Arrakis, y la supervivencia se trata casi de gestión del agua. La hidratación adecuada afecta todo, desde su máxima resistencia hasta su salud, hasta qué equipos son mejores para usar en un momento dado. Funcom mantuvo sabiamente a otros productos básicos del juego de supervivencia, como la fatiga y el hambre, de “Dune: Awakening”, y construyó la lucha por el agua y el refugio en cada parte del juego.

La aventura durante el día te expone al calor intenso, lo que te deshidrata más rápidamente, por lo que corres por tus suministros de agua o mueres en el desierto. Se debe planificar cualquier esfuerzo exitoso si tendrá suficiente agua, si puede encontrar seguridad del sol y si tiene la oportunidad de superar una tormenta de arena inminente. La muerte es un obstáculo, pero no es un revés importante, gracias a un sistema de indulgencia que le permite mantener todo en su paquete, a menos que un gusano de arena lo devore. Casi todas las expediciones lo envían al desierto abierto en algún momento, y siempre existe la posibilidad de que sus pasos llamen la atención de un gusano.

La perspectiva de perder todos sus artículos es suficiente para hacer que las lombrices de arena de “duna: despertar” sean un susto mejor evitado, pero Funcom se inclinó fuertemente en la psicología de ese miedo, dando a los gusanos una calidad casi “mordazas”. El proceso comienza con un medidor de ruido que muestra qué tan probable es que atraiga la atención no deseada. Entonces la música cambia si se acerca un gusano de arena. Puede ver su masa agitada debajo del suelo mientras cambia las montañas de arena y cambia el paisaje. El ruido tumultuoso cuando finalmente rompe los ecos en toda la región, incluso si no puede ver a la bestia, una firme advertencia de lo que podría pasarle si no tiene cuidado.

El elemento básico de género de ganar dominio gradualmente sobre el medio ambiente no se aplica a “Dune: Awakening”, incluso cuando puedes comenzar a construir armamento pesado montado en vehículos, y eso es lo mejor. Funcom buscó formas más creativas de hacerte sentir que estás progresando en el juego más allá de solo darte herramientas más poderosas. Para cuando necesite comenzar a minería de mineral de alta calidad, por ejemplo, estás en una parte de Arrakis que es más peligroso y exigente. Necesita mejores herramientas para una mejor oportunidad de sobrevivir, profundizar en los misterios de los Fremen y establecer un punto de apoyo en Arrakis, no solo para obtener más artículos.

Ayuda que gran parte de la rutina que generalmente sea inherente a estas experiencias no esté aquí. Los recursos respaldan después de medio minuto, por lo que a pesar de que necesita una cantidad excesiva de cosas como el mineral de cobre y las fibras vegetales para proyectos de elaboración básicos, la adquisición rara vez es una tarea. La cosecha de artículos es rápido y fácil también, gracias a la tecnología futurista, como un elemento de escáner y cortador que explota puntos débiles en las construcciones, los destruye y deja caer docenas de artículos en su bolso en menos de 10 segundos. El enfoque en “Dune: Awakening” está firmemente en eventos a gran escala, como descubrir una nueva región, construir su propia máquina voladora similar a la libélula o hacer una alianza económica con otros jugadores que en el tedio de encontrar 100 rocas para construir otra herramienta de cosecha. Es posible que la magia de las herramientas de ciencia ficción no lo salva de los gusanos y la muerte de calor, pero puede ahorrarle tiempo.

Funcom podría no haber roto nuevos terrenos para interpretar la “duna” manteniendo la alta política y la guerra religiosa fuera de “Dune: Awakening”. Sin embargo, se hace más que cualquier adaptación para crear un sentido de lo que es existir en el mundo de Herbert, del desesperado agarre de recursos, la sensación de estar a merced de un ecosistema implacable y la lucha de abrirse camino en un sistema que está tan feliz de verlo morir como para prestar una mano de ayuda. La adaptación perfecta de la novela de Herbert no existe, pero a medida que van las combinaciones de escenario y diseño de juegos, pocas lo hacen mejor que esto.

El editor proporcionó la copia de revisión de este título. Dune: Awakening ya está disponible en PC a través de Steam.