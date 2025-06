Stranger Things: Fecha de estreno de la temporada 5, trailer, elenco y más

(Foto de Netflix)

Hable sobre “Déjalos con ganas de más”. Cosas más extrañas Temporada 4 Terminó con el episodio ahora icónico “The Piggyback”, también conocido como la mejor actuación de “Master of Puppets” de Metallica desde Seattle 1989 (búscalo en youtube). Demonizado injustamente el metalhead Eddie Munson (Joseph Quinn) tiene su momento de redención mientras se destroza dentro de la alza para comprar la pandilla el tiempo suficiente para salvar la vida de Max (Fregadero) del villano Vecna ​​(Bower de Jamie Campbell).

Las secuelas vieron muchas más preguntas planteadas que respuestas. ¿Se recuperará Max? ¿Eddie está realmente muerto? ¿Once (Millie Bobby Brown) Derrota a Vecna ​​en su duelo psíquico o sigue siendo una amenaza? ¿Y los Hawkins, Indiana, serán absorbidos por el revés en su totalidad? Era un cliffhanger monstruo (sin juego de palabras), y los fanáticos han estado anticipando ansiosamente lo inevitable Temporada 5. Esto es lo que sabemos sobre Cosas más extrañas Temporada 5 hasta ahora.

Este es el final

En febrero de 2022, unos meses antes del estreno de la temporada 4, Show Creators Mate y Ross Duffer (también conocido como The Duffer Brothers) insinuó que no tenían planes para Cosas más extrañas Para continuar indefinidamente, diciendo en una carta abierta a los fanáticos: “Hace siete años, planeamos el arco completo de la historia para Cosas más extrañas. En ese momento, predijimos que la historia duraría de cuatro a cinco temporadas. Resultó demasiado grande para decirlo en cuatro, pero, como verán para ustedes mismos, ahora estamos precipitándonos hacia nuestro final. La temporada 4 será la penúltima temporada; La temporada 5 será la última “. Luego confirmaron esto A principios de este año Mientras acepta el Premio Variety Showrunner en SCAD TVFest en Atlanta, Georgia y disparando rumores de posibles spin-offs. “Esta historia, las historias de estos personajes, eso está hecho”, dijo Matt. “Toda esa historia está llegando a su fin. No es como un spin-off de Steve/Dustin o algo así”.

Pero todavía hay grandes revelaciones por delante

Hablando con Netflixlos Duffers revelaron que el estudio les pidió que pusieran por escrito la mitología masiva de The Upside Down que anteriormente había vivido solo en sus cabezas. El documento resultante terminó durando 25 páginas, lo que demuestra que los Duffers han pensado mucho sobre los misterios dentro del mundo de las sombras bajo el nuestro. Este ejercicio no solo resultó útil para Netflix, también ayudó a los Duffers, como el dúo reveló durante un panel en Netflix’s Semana Geeked en 2022. “Las últimas preguntas restantes que se responden en ese documento, hemos apretado un par de ellas para tener algunas grandes revelaciones en la temporada 5”, dijo Ross. “Y eso realmente va a afectar de lo que se trata la temporada 5”.

Los chicos (y las niñas) están de vuelta en la ciudad

No es sorprendente tal vez que toda la pandilla OG regrese para el gran final. Esto incluye, por supuesto, el “Core 6”: Noah Schnapp Al igual que Byers, Millie Bobby Brown como once, Finn Wolfhard Como Mike Wheeler, Gaten Matarazzo Como Dustin Henderson, Caleb McLaughlin Como Lucas Sinclair y Sadie se hunden como Max Mayfield. También incluye David Harbour (Jim Hopper), Winona Ryder (Joyce Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Natalia tintor (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Brett Gelman (Murray Bauman) y Jamie Campbell Bower (Vecna/Henry Creel).

Pero, ¿qué pasa con la ruptura de la temporada 4 y al novio de Internet Eddie? En una entrevista con Entretenimiento esta noche El año pasado, Joseph Quinn (que pronto será visto como Johnny Storm/la antorcha humana en Los cuatro fantásticos: primeros pasos) Brindó un posible regreso cuando le dijeron que los fanáticos tenían “un sentimiento” que volvería. “Podría tener esa sensación también”, bromeó. “¡O tal vez no! No sé. ¿Quién lo sabe?”

También habrá caras nuevas, pero icónicas,

Cosas más extrañas ha rindiendo homenaje constantemente a sus raíces creativas al lanzar íconos del cine clásico de los 80, comenzando con Winona Ryder. Pero las temporadas anteriores han visto personas como Los Goonies estrella Sean Astin, Extraterrestres estrella Paul Reisery Chaqueta de metal completa estrella Matthew Modine. La temporada 5 agregará nada menos que El terminador leyenda Linda Hamilton a la lista en un papel no revelado.

Los grandes nombres están tomando el timón

Aunque Matt y Ross Duffer siguen siendo las principales fuerzas creativas detrás de la serie y dirigirán muchos episodios de la temporada 5, están trayendo algunos nombres grandes (e icónicos) para ayudar a traerlo todo a casa, como lo hicieron con Nimrod antal (Depredadores) para la temporada 4 y Andrew Stanton (Pared) para la temporada 2. Productor de la serie Shawn Levy (Deadpool y Wolverine) Una vez más atravesará la cámara en la temporada 5 para el episodio “Escape from Camazotz”, donde se le unirá el legendario Frank Darabont (La niebla, La redención de Shawshank)¿Quién tomará “la trampa del arco” y “Shock Jock”?

La temporada 5 puede volver a las raíces del programa

Durante un evento de prensa de Netflix En 2022, Ross Duffer reveló algunos detalles sobre la temporada 5, incluido dónde estaba inspirando su inspiración. Duffer confirmó que sería “una culminación” de todas las temporadas anteriores, y no tan específicamente enfocada como algunos de los otros lo han estado. “[Season] 3 es nuestra gran temporada de éxito de taquilla con grandes monstruos, y [Season] 4 fue el horror psicológico. Creo que lo que estamos tratando de hacer es volver al principio un poco, en el tono de [Season 1]. ” Sin embargo, en cuanto a la escala de la acción, Duffer dijo que la temporada 5 estaría en el lado más grande (como la temporada 4).

Los títulos de los episodios han sido revelados

A los Duffer Brothers les gusta mantener muchas cosas en secreto, pero no han sido tímidos al compartir los títulos de los episodios para avivar la curiosidad de los fanáticos y comenzar cien pensamientos sobre “lo que significa todo”. Los títulos para los ocho episodios (sí, solo ocho, pero llegaremos a eso en un minuto) están fuera, así que sigamos adelante y hagamos con la especulación:

Episodio 1 : “El rastreo”

: “El rastreo” Episodio 2 : “The Vanishing of …”, claramente una referencia al título del primer episodio de la temporada 1, que comenzó todo: “The Vanishing of Will Byers”. ¿Pero quién es el tema esta vez?

: “The Vanishing of …”, claramente una referencia al título del primer episodio de la temporada 1, que comenzó todo: “The Vanishing of Will Byers”. ¿Pero quién es el tema esta vez? Episodio 3 : “The Turnbow Trap”: los fanáticos de los ojos de águila ya han notado que “Turnbow Land Development and Realty” está en una cartelera ratty visible en el al revés.

: “The Turnbow Trap”: los fanáticos de los ojos de águila ya han notado que “Turnbow Land Development and Realty” está en una cartelera ratty visible en el al revés. Episodio 4 : “Hechicero”: esta podría ser una referencia directa a un mago, que se ajustaría al programa Dungeons & Dragons tema, pero también podría ser una referencia al 1977 Película de William Friedkin Del mismo nombre sobre un grupo de marginados diversos encargados de conducir un camión lleno de dinamita que se desacelera la nitroglicerina en un paisaje peligroso.

: “Hechicero”: esta podría ser una referencia directa a un mago, que se ajustaría al programa Dungeons & Dragons tema, pero también podría ser una referencia al 1977 Película de William Friedkin Del mismo nombre sobre un grupo de marginados diversos encargados de conducir un camión lleno de dinamita que se desacelera la nitroglicerina en un paisaje peligroso. Episodio 5 : “Shock Jock”

: “Shock Jock” Episodio 6 : “Escape from Camazotz”-Camazotz es una criatura gigante de murciélago de la mitología maya, que a menudo se asocia con la noche, la muerte y el sacrificio. Espera: ¿quién se sacrificó por la noche a un enjambre de criaturas de murciélagos nuevamente? ¿Es este el episodio de Munson Strikes Back?

: “Escape from Camazotz”-Camazotz es una criatura gigante de murciélago de la mitología maya, que a menudo se asocia con la noche, la muerte y el sacrificio. Espera: ¿quién se sacrificó por la noche a un enjambre de criaturas de murciélagos nuevamente? ¿Es este el episodio de Munson Strikes Back? Episodio 7 : “El puente”

: “El puente” Episodio 8: “El lado derecho”: suena como un final feliz potencial, pero sabemos mejor que eso, ¿verdad?

La temporada 5 se dividirá en tres partes

Al igual que la temporada 4, Cosas más extrañas La temporada 5 experimentará con diferentes tiempos de ejecución para ciertos episodios, con algunos más cerca de 45 minutos/por hora y otros, como Wolfhard dijo en una entrevista Con Collider, “Definitivamente longitud de la película”. Desde que el “The Piggyback” de la temporada 4 registró más de dos horas, todo esto es de esperar. Tienen mucho que llegar y muchos cabos sueltos potenciales para atar.

Todo esto tiene aún más sentido cuando considere que la temporada final se desatará en tres partes: los primeros cuatro episodios caerán el 26 de noviembre de 2025 (el día antes del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos); Los episodios 5, 6 y 7 se estrenará aproximadamente un mes después el día de Navidad; Y el episodio final, el más probable que sea “definitivamente la duración del cine”, concluirá todo en la víspera de Año Nuevo.

La temporada 5 fue influenciada por … ¿Broadway?

En 2023, uno de los escritores del programa, Kate Trefryescribió una obra de precuela llamada Cosas más extrañas: la primera sombraque se estrenó en el West End de Londres antes de anunciar que llegaría a Broadway esta primavera. Teniendo lugar en 1959, la obra se centra en la oscura historia de la familia Creel. En el estreno del programalos hermanos Duffer revelaron que la obra se estaba escribiendo al mismo tiempo que la temporada 5, y aunque ambos proyectos estaban siendo tallados, había mucha inspiración mutua, y los elementos de uno harán eco en el otro.

Stranger Things: Temporada 5 – La Parte 1 se estrena en Netflix el 26 de noviembre de 2025, seguido de la Parte 2 el 25 de diciembre de 2025 y la Parte 3 el 31 de diciembre de 2025.

