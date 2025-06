Antes del amanecer y la intimidad definitiva

Si un extraño encantador le pidiera que saliera del tren con ellos en una ciudad extranjera, ¿lo haría? Digamos que esto sucedió en el verano cuando estás de vacaciones, y eres joven y lleno de creencias salvajes de que las cosas mágicas suceden todo el tiempo, entonces, ¿por qué no?

En 16th Junio 2025conocido como ​‘Antes del amanecer Día ‘entre los fanáticos, será 30 Años desde que un encuentro encantado tal como este tuvo lugar en un tren rodando a Viena. Antes del amanecer es un caso extremo del encuentro fuera del tiempo, ya que Jesse (Ethan Hawke) persuade a Cénline (Julie Delpy) para que salgan del tren en el que se encuentran, caminar juntos hasta la mañana antes de separarse. Nadie sabe que están haciendo esto, y porque es 1995 No hay actualizaciones de texto para amigos de los Loos, sin pasadores de ubicación en las redes sociales, y ni una sola foto de ellos se ve adorable en la tienda de vinilo o en la rueda de la fortuna. Pero lo más llamativo de ver antes del amanecer de hoy es cómo íntimo Se siente presenciar que estos dos prestan atención tan centrada entre sí, nunca rompiendo el flujo para documentar su aventada para sus amigos o incluso sus futuros seres.

Protagonizada por un Dream Boat de la contracultura Gen X, Ethan Hawke en su mejor momento de cabello grasiento, junto a Julie Deply como un parisino de otro mundo y ligeramente neurótico, Richard Linklater’s 1995 El cine se ha convertido en un clásico de culto, a pesar de que aparentemente es una película en la que realmente no pasa nada. Dos 20-El, caminatas caminan por Viena por la noche, solo hablando. Tal vez esa es la fantasía: simplemente tener la atención indivisa de alguien. Incluso antes de que los teléfonos móviles se volvieran tan omnipresentes que Erykah Badu le dio una serenata a su amante con las palabras ​“Puedo hacerte dejar tu teléfono“, Tener los ojos de alguien en ti como esto sería bastante increíble. Cada vez que vuelvo a ver esta película, me sorprende la belleza desaparecida del momento ininterrumpido que me hace querer arrojar mi teléfono, y los demás también en el océano.

Primero vi Antes del amanecer En el cine cuando era un adolescente, antes de haber tenido un primer beso. Era la primera vez que vi a una niña y un niño hablar Así, fue una experiencia formativa, para decirlo suavemente. Todavía no tenía ideas fuertes de lo que quería que fuera mi futuro, pero esta película me hizo sentir que la vida sería una aventura, llena de personas excepcionales y momentos encantadores, esperando ser experimentados en hermosas noches de verano en las ciudades europeas. Mi VHS La copia se deformó con jugadas repetidas. Solo veo la película una vez al año, pero cada vez que me complace descubrir que no solo se mantiene, sino que hay una sinceridad genuina que nunca deja de cepillar mi cinismo. Incluso ahora, la parte más popular es toda esa intensa conversación.

¿Pero es solo porque Jesse y Céline saben que solo tienen una noche? Tan genial fue su creencia juvenil en la generosidad del universo, seguramente enviarles un sinfín de fechas increíbles en el futuro, que decidieron no intercambiar números: no quieren estropear su relación al dejar que se esfuerce. Generalmente el obstáculo en el ​“El género del cine de las conexiones perdidas es externo: al menos una de las partes está comprometida o casada (Perdido en la traducción, Somno en Seattle, Casablanca), hay algún problema médico como un coma o pérdida de memoria (Sunshina eterna de la mente impecable, Joven para siempre), o el viaje en el tiempo arroja una llave en proceso (La casa del lago, La esposa del viajero del tiempo). La decisión de no intercambiar números es difícil de vigilar a cualquiera que haya estado vivo en la era de Tinder, o de hecho la edad pasada. 22. Pero como una herramienta cinematográfica, realmente aumenta la intensidad emocional, y a medida que la luz antes del amanecer llena la pantalla, prácticamente puede sentir la agonía de los personajes, no querer que el encuentro termine. Están saboreando desesperadamente cada detalle.