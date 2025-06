Taquilla de fin de semana: cómo entrenar a sus Dapon Daphones Lilo & Stitch con feroz debut de $ 84 millones

(Foto de © DreamWorks)

Tracer Cinema (o Tracinema, es decir, los remakes de escena de escena para escena casi “trazados” que hemos estado recibiendo últimamente) obtuvieron su última entrada este fin de semana. Hemos tenido tu Cenicientai, Dálmatas y Reyes de león, Aladdin y La sirenitaa Belleza y un Bestiamás (tos) Dumbo y Blanco como la nievesin mencionar tres semanas consecutivas de Lilo y puntada. Pero todos son parte de su equipo de Disney. Es hora de que uno de sus competidores animados a lo largo de los años llegue al juego, y su retador esta semana es Universal y DreamWorks en el 15 aniversario de Cómo entrenar a tu dragón. ¿Cómo le fue? Bueno, bastante bien.

Rey de la cosecha: Cómo entrenar a tu dragón DETRONES Lilo y puntada con feroz debut de $ 84 millones

Nunca será divertido reducir un fin de semana de apertura de $ 83.7 millones. Pero en el juego de números de la taquilla, comienza con la forma en que se mide en el camino hacia el juego final de satisfacer el resultado final. Entre el grupo de películas no delogios no delgados en el Prólogo, el recorrido de apertura de la versión de acción en vivo y efectos especiales cargados de efectos de Cómo entrenar a tu dragón Octualización octavo:

El rey león (2019) – $ 191.7 millones

La bella y la bestia (2017) – $ 174.7 millones

Lilo y puntada (2025) – $ 146.0 millones

Alicia en el País de las Maravillas (2010) – $ 116.1 millones

El libro de la jungla (2016) – $ 103.2 millones

La sirenita (2023) – $ 95.5 millones

Aladdin (2019) – $ 91.5 millones

Cómo entrenar a tu dragón (2025) – $ 83.7 millones

Pernicioso – $ 69.4 millones

Cenicienta (2015) – $ 67.8 millones

Dumbo (2019) – $ 45.9 millones

Blanco como la nieve (2025) – $ 42.2 millones

101 dálmatas (1996) – $ 33.5 millones

Cruella* – $ 21.4 millones

Tampoco olvidemos el paramount Fantasma en el caparazón y Web de Charlotte Películas también, más una secuela con un dálmata agregado. DragónLos números, en comparación, no deberían ser tan sorprendentes. A pesar de ser un sólido éxito de boca en boca en 2010 que se abre a $ 43.7 millones y luego casi ganó cinco veces más con $ 217.5 millones nacionales, hubo rendimientos decrecientes en las secuelas a lo largo de los años, al menos en el lado nacional. Todavía estamos hablando de una trilogía de $ 1.63 mil millones que se extendió entre 2010 y 19. Eso es solo seis años desde que la tercera película tuvo su mayor inauguración ($ 55 millones), pero su bruto más bajo doméstico ($ 160.7 millones, ni siquiera tres veces su comienzo, una rareza para la animación). Lilo y puntada tuvo un período de espera de 23 años.

Cómo entrenar a tu dragón ‘S $ 83.7 millones sigue siendo la 18ª apertura más alta en junio, y la más baja bruta para cualquier película en el Top 20 fue de $ 245.4 millones, y ese fue el primer Wahlberg Transformadores película. También fue una de las cinco películas en esa lista para no actuar tres veces su apertura, las otras son Hombre de acero, Harry Potter y el prisionero de Azkabany los dos últimos Mundo jurásico Películas (que también son cuarto y quinto en la lista de aperturas de junio). El presupuesto en el trazador Dragón se informa en $ 150 millones, por lo que si la película se acerca al transporte de medio billón de la película original, será un éxito rotundo. Los números nacionales podrían acercarlo a la mitad. A nivel internacional este fin de semana, la película ganó $ 114 millones por un inicio de $ 197+ millones. A la mitad de las ganancias es bastante bien.

Devoluciones Rotten: el público no está interesado en La vida de Chuck

Cuando miramos los números de la plataforma para La vida de Chuck La semana pasada, fue difícil no darse cuenta de que un mes de acumulación no era la mejor estrategia para una película que ganó el Premio People’s Choice en el Festival de Cine de Toronto. En lugar de construir esa buena voluntad y extender el boca a boca positivo a través de un desfile de festivales, Neon se sentó en la película, y el público tendrá que descubrirlo más tarde, porque seguro que no están en los cines. La última adaptación de Stephen King de Mike Flanagan solo ganó $ 2.1 millones en 1,074 teatros. Ese es un promedio por teatro de solo $ 1,955.

En 1994, Sony Platformed La redención de Shawshank Durante dos semanas después de un debut en Toronto Fest. Comenzó con $ 727,327 en 33 teatros, se expandió a 328 teatros en la semana tres con $ 1.96 millones, y luego se amplió la semana siguiente, ganando $ 2.4 millones en 944 teatros. Los amantes del cine finalmente descubrieron esa película en masa, pero por todas las charlas sobre nadie lo ve en los cines, al menos ganó $ 16 millones y luego otros $ 12+ millones durante su carrera de premios, algo La vida de Chuck Ahora parece poco probable que tenga además su decepcionante carrera teatral.

Cuentos del Top 10: Lilo y puntada Cae al segundo Materialista Abre fuerte para A24

Es un golpe de 1-2 de remakes de acción en vivo como Lilo y puntada Terminó su percha de tres semanas en el número 1 para terminar segundo con $ 15.5 millones. Después de 24 días, es más de $ 366 millones nacionales y $ 800 millones en todo el mundo, sigue siendo el 29º mejor total nacional en ese plazo. El Dragón La competencia realmente disminuyó Puntada en su ritmo contra Doctor Strange en el multiverso de la locuraque tenía $ 370.4 millones y un cuarto fin de semana de $ 16 millones. El público familiar se dividirá más la próxima semana con Elioy si el L&S los brutos continúan nivelando en línea con Multiverso, Una película de Minecraft puede poder aferrarse a su título como el mejor más criado doméstico del año un poco más, con Superhombre Quizás siendo su mejor retador para el resto del verano. Sin embargo, Puntada También se está adelantando con los diseños de ser la primera película del año de los Estados Unidos. Con más de $ 858 millones, hay al menos otros $ 40-50 millones solo en el lado nacional para superar los $ 900 millones. El número final podría estar cerca. Una película de Minecraft Es más de $ 951 millones a nivel mundial.

En 2023, A24 Platformó la aclamada película de Sundance de Celine Song Vidas pasadas en junio. Tenía el cuarto mejor promedio por trasero del año ($ 58,067) y recaudó $ 11.3 millones, con su mayor lanzamiento en 776 teatros. Fue a múltiples nominaciones al Oscar, incluida la Mejor Película. Este junio, A24 abrió la función de segundo año de la canción Materialistacon el triángulo romántico más envidiable en algún tiempo (Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal), en 2,844 teatros (su sexto lanzamiento más grande), y comenzó con $ 12 millones de $ 12 millones. Esa es la tercera mejor apertura del estudio detrás Guerra civil y Hereditario y se convertirá en uno de sus 10 principales lanzamientos. Mientras tanto, su liberación de Traerla de vuelta Terminó su tercer fin de semana en el puesto 11 con $ 1.4 millones. Eso trajo su total a $ 17.6 millones. Después del lunes será el 18 de todos los tiempos en su lista.

Quedarse alrededor de los cinco primeros por su cuarta semana es Misión: Imposible – The Final Reckoning entrando con $ 10.3 millones. Que ocupa el cuarto lugar entre el MI Películas, justo debajo Polvillo radiactivo’S $ 10.3 millones. Con $ 166.3 millones en 24 días, la película final está detrás del ritmo de Protocolo fantasma ($ 169.5 millones) y No. 2 ($ 168.3 millones). La película actualmente está marcando estrechamente Rayos* ($ 9.6 millones del cuarto fin de semana, $ 171.8 millones en 24 días) y sabemos que no ha alcanzado $ 200 millones. (Se encuentra en $ 188.7 millones después de ganar $ 1.2 millones en el 12º lugar este fin de semana). Pero las modestas caídas en El cálculo final Al igual que el 31% de este fin de semana hasta las vacaciones del 4 de julio (y debería extender su carrera entre los 10 primeros hasta el 11 al 13 de julio) debería obtener la película más de $ 180 millones y posiblemente $ 190 millones. La película ha cruzado medio mil millones a nivel mundial ($ 506 millones), lo que la convierte en la sexta película de la franquicia en hacerlo.

En su segundo fin de semana, el mundo de John Wick spin -off Bailarina cayó más del 61% a $ 9.4 millones. A $ 41.8 millones, la película está a continuación Las crónicas de Riddickque tuvo $ 42.4 millones en sus primeros 10 días y un segundo fin de semana de $ 9.4 millones en camino a $ 57 millones nacionales. No tan caliente para Bailarinacuyo presupuesto se informa en $ 90 millones y ahora podría terminar por debajo de eso en la región de $ 50-55 millones. A nivel mundial, la película es solo de $ 80 millones y necesitaría obtener más de $ 200 millones para reclamar la victoria con su carrera teatral.

Lo siguiente es Karate Kid: Legendshasta el sexto lugar en su tercer fin de semana. Recaudó $ 5 millones por un total de 17 días de $ 44.1 millones. En este punto, está cerca de Los extrañosque tuvo $ 45.2 millones 17 días en su apertura de finales de mayo con un tercer fin de semana de $ 4 millones. Solo se obtuvo a $ 52 millones, así que Leyendas Debe aclarar eso, pero puede terminar su carrera teatral nacional con $ 55-60 millones. Se acerca a $ 100 millones a nivel mundial, pero tiene que parecer una decepción para Sony.

El séptimo lugar va a Destino final: líneas de sangre con $ 3.9 millones. Después de cinco fines de semana, la película de terror con clasificación R ha recaudado más de $ 130 millones ($ 270 millones en todo el mundo) y vendrá alrededor del final de $ 140 millones que hemos promocionado durante semanas. El octavo lugar va a Wes Anderson’s El esquema fenicio con $ 3 millones. Eso es un millón completo menos que su última película, Ciudad de asteroideshecho el fin de semana tres con una expansión de lanzamiento similar. Esa película también tenía $ 18.6 millones, mientras que esta es de solo $ 12.7 millones. La tercera película más cara de Anderson estará entre la mitad trasera de los brutos de su película.

Ya hemos cubierto La vida de Chuck Arriba, así que finalmente, tenemos a Ryan Coogler’s Pecadores. Después de ganar $ 1.47 millones este fin de semana, la película supera los $ 275 millones y probablemente se dirige a mucha atención de los premios, raro para un lanzamiento en abril. Pero nos estamos adelantando a nosotros mismos. Volver al ahora: si las estimaciones se mantienen, Pecadores Será la primera película de 2025 en permanecer entre los 10 primeros durante nueve semanas consecutivas. Una película de Minecraft, Captain America: Brave New World y Hombre de perro Todos solo llegaron a las ocho.

En la vid: planifique su doble característica perfecta con Elio y 28 años después

Las familias obtienen otra opción la próxima semana con Disney/Pixar’s Elio. ¿Su última comedia de ciencia ficción será más en el Pared reino o Año luzespecialmente con Dragón y Puntada ¿Sigues atrayendo al público también? Los fanáticos del terror con clasificación R ciertamente están siendo atendidos recientemente, y tienen 28 años después para gastar su dinero la próxima semana. Fueron 14 años desde el último Destino final película; Han pasado 18 años desde la última película de esta serie. Sony espera que la camioneta de Fox valga la pena.

Lista completa de resultados de taquilla: 13-15 de junio, 2025

Se puede escuchar a Erik Childress cada semana evaluando la taquilla en Negocio primero AM con Angela Miles y su Podcast de películas de locura. [box office figures via Box Office Mojo]

