Sensibilidad temporal: plazos y nostalgia queering

En colaboración con el queer East Film Festival, nuestro segundo par de la cohorte emergente de críticos ofrece sus pensamientos sobre el programa de este año.

Esta es la segunda de las tres piezas publicadas en colaboración con Festival de cine de Queer Eastcuyo proyecto emergente de críticos reunió a seis escritores para un programa de tutoría en todo el festival.

Yuki Yoshikawa

Querida pera,

¿Cómo fue su experiencia en el Queer East Film Festival de este año? Nos encontramos en algunas proyecciones, ¿no? Aunque estábamos en el mismo espacio viendo las mismas películas, estoy seguro de que nuestras experiencias fueron diferentes.

Tuve la oportunidad de ver algunas películas de repertorio taiwanés, que van desde la década de 1980 hasta la década de 2000. Entre ellos, encontré la proyección de doble factura de Jo-Fei Chen’s ¿Dónde está mi amor? y Viaje incidental Especialmente hermoso. Siempre me ha atraído las películas más antiguas. Hay algo sobre la calidad ligeramente difícil de las imágenes, el desgaste de la película y el tinte azulado que me cautiva. El sonido ocasional de los rasguños de la película, como algo se está incendia, agrega un encanto peculiar a la película, como si fuera una pista de fondo. Por supuesto, mi fascinación no solo proviene de que la película es físicamente vieja. Hay algo nostálgico en las calles, paisajes, el comportamiento de una persona y las relaciones entre los personajes que se representan en la película. Mientras miraba estas películas, me pregunté, ¿por qué me siento nostálgico por algo que nunca he experimentado? Solo he estado en Taiwán una vez, a fines de la década de 2010, como turista. Parece que esta sensación nostálgica que surge al ver estas películas no tiene nada que ver con mis propias experiencias personales.

También estoy interesado en las personas queer de esa época. No puedo evitar sentir una sensación de melancolía. En ¿Dónde está mi amor?la película retrata la relación romántica entre KO, el protagonista que se resiste a salir como gay, y su amigo abiertamente gay, Pierre. En Viaje incidentalVemos a dos personajes lésbicos: Ching, una mujer que viaja por Taiwán después de romper con su novia, y Hsiang, una artista solitaria cuyo amante pasado se casó con un hombre. Después de toparse entre sí por casualidad, los dos se quedan en la casa pasada de Hsiang. Sus sentimientos en evolución y la creciente atracción entre ellos me dejaron una fuerte impresión. Ambas películas retratan delicadamente las luchas y las emociones de las personas queer en ese momento, a través de la representación de experiencias de salir, desamor, encontrar una pareja y decidir dónde y cómo vivir. Me imagino que estos problemas deben haber pesado aún más en ellos en ese entonces de lo que podrían hacer ahora. Debe haber sido increíblemente difícil buscar una forma de vivir sin aceptación social. Al ver estas películas, siento que me han conmovido el dolor y las experiencias vividas de los personajes, que ahora llevo conmigo. Parece que el cine permite que el pasado y el presente se conecten a través del tiempo.

A pesar de que el movimiento LGBTQIA+ estaba ganando impulso en Taiwán alrededor de los años 90, esa era una era en la que los queers eran socialmente aceptados. Sin embargo, es seguro que existían personas gay, lesbianas, transgénero y extrañas. A través del cine, sentimos su propia existencia. No importa que las historias representadas en estas películas sean ficticias. De alguna manera, se transforman en un recuerdo que no es mío, pero aún resurge dentro de mí.

En una escena en ¿Dónde está mi amor?un joven gay se sienta en un estudio con poca luz, sosteniendo delicadamente un cigarrillo entre sus dedos mientras se concentra en su escritura bajo el brillo de la lámpara de un banquero. Otro joven lo mira con melancolía. La cámara captura a cada uno de ellos a nivel de los ojos, alineándose con sus perspectivas. Sus miradas y expresiones nos llegan a través de la pantalla y a través del tiempo. Incluso si esta es una historia ficticia o proviene de un pasado que no me pertenece, los recuerdos queer continúan hablando con nosotros como nostalgia.

En Viaje incidentalun artista está cautivado por una mujer de espíritu libre y seductora de pie junto a la orilla del río. Desde una corta distancia, Hsiang se encuentra dibujando a la mujer. Enmarcado por la quietud de las montañas, observamos la escena desde lejos, rastreando la distancia entre los dos. Sentí como si este fuera un paisaje que quería recordar. La película es, por supuesto, una fantasía, y nunca he visto este lugar. Pero Viaje incidental pinté un paisaje tranquilo e interno en mí, como un recuerdo que llevo en mi mente. Quizás ver películas permite que los queers, cada uno con sus propias historias y experiencias, creen tales focos de memoria dentro de sí mismos.

Las fantasías queer creadas por la película borran las líneas entre el pasado y el presente, interrumpen el flujo del tiempo y mezclan la realidad con la ficción, construyendo un pasado romántico para las personas queer. Estas películas nos ofrecen algo más allá de las simples historias visuales. A través del dolor de los personajes, su alegría y el tiempo que vivieron, podemos experimentar una historia imaginaria. Este es el poder de la nostalgia que trasciende el tiempo y el espacio, lo que nos permite reafirmar nuestra existencia como individuos queer.

Pera nuallak

Querido Yuki,

Recuerdo cuando sus manos describieron el tiempo en la mesa del pub poco después de conocernos por primera vez. Usted dijo: “La gente piensa que el tiempo es así”, deslizando su dedo índice hacia adelante. Al considerar el tiempo queer, entendemos el potencial de ser temporalmente rebelde: el tiempo puede “continuar” debido a la presión social para vivir una vida recta y estrecha, por lo que el tiempo queering puede significar encontrar nuestro propio camino sinuoso. O tal vez el tiempo en sí mismo puede convertirse Drag – Material para desestabilizar el rendimiento.

La historia se convirtió en burlesco en Una mariposa en forma de culo. Parte de queer East expandió, esta conferencia de actuación de la estudiosa de cine Misha Zakharov fue seguida por una rara proyección de Paralelos vocalesDirigido por Rustam Khamdamov. Zakharov, quien se describe a sí mismo como “ruso-coreano” con un ‘r’ minúscula con una intención descolonial, ofreció una lectura especulativa extraña de Erik Kurmangaliev, un tenor kazajos que floreció en la Rusia recientemente post-soviética.

La investigación juguetona de Zakharov y la investigación cuidadosa alentaron mi lectura de Paralelos vocales como una sátira mordaz del concierto de cine soviético. Esta forma de arte introdujo el arte en las masas combinando musical y documental; Paralelos vocales Lo convierte en un cabaret surrealista que trata la historia cultural soviética como una caja de disfraces. Nuestro anfitrión de este cine-concert es el actor ruso Renata Litvinova. Con su estilo retro soviético ultra femen y bromas de púas, Litvinova presenta cada acto y explica la delgada trama del concierto de la película. “Una soprano odia a otra soprano […] Y la mezzo soprano los odia a todos “, dice. Dice. Seguimos a las divas de la ópera involucradas en la rivalidad, incluido Erik Kurmangaliev. Siempre en pleno arrastre, su voz oscura, rica y ambigua de género teje a través de la película. Cuando canta” Vanya’s Aria “de Glinka’s Ivan Susanines un personaje “femenino” con un uniforme militar “masculino” que interpreta el papel de un niño destinado a un contralto, el rango de voz “femenino” más bajo que se superpone con un tenor “masculino”. La película trata el género como si trata el tiempo, juguetonamente.

Debido a Paralelo vocals‘Escala histórica y tono irónico, nos mantienen a distancia. En contraste, cuando fui al estreno del Reino Unido de Chu Ping’s Chispas silenciosasMe sorprendió la invitación cercana a sentir el tiempo que pasa junto al personaje principal, un joven gángster gay taiwanés llamado PUA. Tenía curiosidad sobre esta película porque había estado leyendo la escritura abolicionista de Jackie Wang a tiempo y encarcelamiento. La película comienza con Pua encerrado en su celda de la prisión. Su hora de comida programada, lo que Wang describe como “hacer tiempo digerible”, se gasta en silencio.

Chispas silenciosas Observa suavemente cómo la criminalización da forma a la vida diaria de PUA. Tras su lanzamiento, PUA se reanuda a trabajar como un portero casual y contrató a un matón para su jefe de autos de automóvil y crimen, generalmente decepcionando a su larga madre que sufre, Ru, una adivina que insiste en que se come mee sua (vermicelli de trigo) durante 100 días para cambiar su destino. Pua y Ru viven al lado de las vías del tren y no pueden permitirse el lujo de insonorizar su hogar, el pago de compensación por su víctima anterior se suma a sus crecientes facturas. Pensé en cómo Wang describe la deuda como excluyendo los futuros de las personas, con el encarcelamiento como “castigo temporal”. El ritmo lento de la película, junto con las composiciones de túneles y las líneas rítmicas de la infraestructura de la ciudad, crean la sensación de confinamiento fuera de las paredes de la prisión.

El rechazo de PUA de comida fuera de la prisión marca su falta general de apetito por la vida. Lo único que PUA desea con un enfoque decidido es Mi-Ji, quien aparentemente permanece frío para PUA a pesar de la pasión que alguna vez compartieron en prisión. PuA y Mi-Ji son empleados por el mismo jefe del crimen; A medida que su relación reaviva, su trabajo se vuelve más riesgoso. Cerca del final de la película, cuando Pua decide subir las apuestas en su búsqueda del amor, finalmente come el mee sua de su madre, que no pudo cambiar su fortuna pero lo sostiene cuando toma una decisión que altera la vida en su búsqueda de amor extraño.

La rareza y el tiempo crean diferentes capas y caminos en cada una de estas películas. Dónde Paralelos vocales Vista la amplitud del tiempo como un espectáculo de campamento, Chispas silenciosas Muestra cómo el personaje principal intenta ejercer su voluntad con el tiempo. En la escena de cierre, volvemos a un momento en el que Pua parece contento con él mismo: enganchar un paseo en un carrito de almacén motorizado. Nos llevamos junto con él, viajando hacia adelante y de regreso al mismo tiempo. Aunque PUA está muy implícita para regresar donde estaba al comienzo de la película, su dedicación a Mi-Ji rechaza una narración convencional.

He estado pensando en cómo la rareza no siempre es divertida o afirmativa. Estas películas vinculan el tiempo con la destrucción, permanecen dentro de las ruinas de culturas pasadas o vidas individuales destrozadas por sistemas violentos. Después de verlos, me siento fortalecido en mi resolución de que no podemos abandonarnos a nosotros mismos o a las personas que amamos. Los reinas siempre se han encontrado en cada línea de tiempo.