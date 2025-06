ELIO Primeras revisiones: otro ganador de Pixar para toda la familia

La última función animada de Pixar, Eliollega a los cines este fin de semana, y las primeras críticas de la película declaran que vale la pena verlo. La historia original sigue a su personaje titular al espacio exterior, donde se hace amigo de los extraterrestres y encuentra un mensaje sincero. Los aspectos más destacados incluyen su construcción mundial, humor y se enfrenta a la ciencia ficción y a los productos básicos de terror, mientras que su guión tiene algunos problemas. Sin embargo, en última instancia, Pixar ha creado otra película familiar emocionalmente entretenida para el público de todas las edades.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Elio:

Al igual que Elio, con frecuencia me encontraba anhelando la experiencia más transportada, del tipo que Pixar solía hacer una especialidad en la casa. – Angie Han, The Hollywood Reporter

(Foto de © Disney/Pixar)

La narración no se parece tanto a una historia convincente como varios trozos creados cuando la narración inicial se retrocede en una esquina o no tenía suficiente carne para sostener las cosas. – Kristen López, la película Maven

¿Es una película de Pixar incluso una película de Pixar si no te hace llorar? No me da vergüenza admitir que este me tenía con los ojos llorosos al final, como de costumbre con este estudio.

– Tessa Smith, geek de mamá