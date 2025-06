Cómo la música cinematográfica llega a la vida: Inside Abbey Road

Las recientes renovaciones de Studio One han agregado importantes innovaciones técnicas en la sala de control. A 20-años de edad 72-Calanal Neve La consola de grabación ha sido reemplazada por un 84-Capedia de canal. Con cada uno de los jugadores o instrumentos Miked individualmente, a los ingenieros se les otorga una flexibilidad aún mayor durante el proceso de mezcla final. Tener acceso a tallos de cada instrumento le da al equipo creativo flexibilidad para editar diferentes recortes de puntaje mucho más fácilmente si una escena se recorta o se extiende en el corte final.

“Cuantas más cosas hagamos por separado ahora, grabando cadenas por separado del latón, la percusión, que ayuda en el proceso de edición, porque puede hacer que las ediciones funcionen ”, explica Dudman. ​“Puede robar cosas de otras señales para que la edición funcione “.

Studio One es capaz de sostener un 100-La orquesta o coro de pieza en cualquier momento, y el aumento en los canales de grabación disponibles ahora significa que, la mayoría de las veces, cada jugador es mik individualmente.

“Una de las cosas buenas del estudio es que puedes hacer las cosas por separado, volver a armarlas y nadie lo sabría ”, entusiasma Barton. ​“Ese es a menudo un factor tan crítico en lo que hacemos. En el doblaje, si el latón interfiere con el diálogo por alguna razón y no puedes entender una línea porque hay algo de bocina francesa sobre él, en lugar de derribar a todo el fader de la música y deshacerse de todo, puedes sacar la pieza ofensiva, tal como es, o agacharlo “.

“Hay momentos en que sabes de antemano que las cosas van a cambiar ”, agrega Dudman. ​“El compositor ha escrito a una versión de la imagen. Ya son cuatro versiones bajas, pero no hay tiempo para volver a clasificarlo “. Como resultado, se pueden grabar secciones enteras de música para incluir lo que se conoce como una parada artificial a la mitad de una señal musical, seguida de un comienzo artificial. ​“Eso te da una limpieza y limpia ”, continúa. ​“Entonces es posible que haga una sección de parche que funcionará para el corte posterior y el editor de música se unirá a todos ellos juntos. Esa es una forma mucho más eficiente de hacer las cosas “.

Si bien la sala de control de Studio One ha visto cambios significativos, se ha alterado muy poco en la sala en vivo. Para preservar su firma 2.3 Segundo reverb y rico sonido favorecido por compositores y directores por igual, el 4,844 FT Room ha visto que sus paredes art deco permanecen en gran medida intactas, salvo por ser lavado. No dispuesto a arriesgarse a afectar la acústica, su piso ha sido lijado y reorganizado como barnisqueo que habría alterado demasiado el sonido.

“Siempre he pensado en la acústica y la ciencia de la grabación como una especie de ciencia parcial, en parte vudú “, agrega Barton. ​“Lo que no queríamos que cambiaran fue el vudú, que funciona muy bien “.

Además de retener las cualidades sonoras que han hecho que el espacio sea tan deseable, Abbey Road también actúa como una especie de cápsula de tiempo tecnológico. Los escritorios y equipos de mezcla modernos están optimizados para utilizar micrófonos y equipos viejos, algunos de los cuales son tan antiguos como el edificio en sí.

“Nunca tiramos nada “, afirma Dudman. ​“El neumann u87S, tenemos tal vez 30 de ellos y todos son de la 80S … Entonces tienes todos los micrófonos de válvula clásicos, que son 70 años – el u47S que se usaron en la voz de los Beatles. Ahora los usamos en voces de latón y solistas. El resto de la cadena ha mejorado tanto que cuando se inventaron por primera vez, no escuchaste lo bien que eran … también tenemos las viejas consolas de mezcla, así que dependiendo de qué tipo de ambiente buscas, puedes mover el escritorio a Studio One y Stick 16 Mics a través de él si quieres. Nada se arregla en ese sentido “.

El uso de equipos de grabación más antiguos a veces se puede requerir en el período de tiempo en el que se establece un proyecto en particular, como fue el caso durante el trabajo de Barton en un episodio del 12 Monos Serie de televisión ambientada en 1944 que requirió música fuente que sonó ​“Auténticamente antiguo ”. La prioridad ante todo, sin embargo, siempre es de calidad por encima de todo.

“En última instancia, siempre estamos tratando de hacer que las cosas suenen bien ”, reconoce Barton. ​“No se trata necesariamente de sonar realista. A menudo es hiperreal. Algunos de los viejos micrófonos tienen esta cosa realmente interesante en la que sus altas frecuencias no son tan pronunciadas. A menudo usamos palabras que realmente no significan mucho, pero significan algo para la mayoría de los ingenieros. A menudo decimos sonidos de audio ​‘cálido ‘: debido a la forma en que se diseñó la tecnología temprana, tiende a tener esas cosas agradables que forman parte del sonido de lo que nos gusta “.

Hay, por supuesto, una cualidad innegablemente mítica en los espacios de estudio sagrados que quizás sigue siendo el mayor atractivo de Abbey Road, incluso para aquellos que podrían no ser conscientes de ello.

“Esa es una de las cosas que la gente dice, entran y lo hace hacer algo ”, se entusiasma Barton. ​“Sí, es el equipo antiguo y la combinación de la vanguardia también, pero las paredes hacen un cosa. Hay algo allí, y no puedes decirle tu dedo. Tuvimos una sesión fascinante hace unos años con un coro para niños en Studio One … En el momento en que comenzaron a cantar, su director era como, ​‘No los he escuchado cantar esto bien ‘. Creo que solo tiene ese efecto. Entras y tienes que traer tu juego A. La gente lo hace instintivamente ”.