Revisión de Elio: un tratado conmovedor en la búsqueda de ...

Primero conocemos a Elio Solis (Yonas Kibreab) acurrucados debajo de una mesa de cabina de un restaurante dentro de un museo. Es un poco más joven de lo que será para la mayor parte de la película, dolorosamente tímido y todavía tambaleándose por la reciente pérdida de sus padres. Su tía Olga (Zoe Saldaña), recientemente e inesperadamente designada como su tutor, está luchando por adaptarse a su nuevo papel. Mientras que un colega la distrae momentáneamente, Elio se escapa y se topa en una exposición inmersiva sobre la inmensidad del espacio, un encuentro de otro mundo que alterará el curso de su vida para siempre.

Lo que sigue es una profunda obsesión con la existencia de la vida alienígena. Aunque Elio ya no es tímido per se, permanece socialmente incómodo y tiene dificultades para formar amistades, no necesariamente porque a sus compañeros no les gusta, sino porque no se distancia de ellos. Él alberga la creencia de que algún día los extraterrestres lo secuestrarán, pero es reacio a compartir. Varias razones subyacen al intenso anhelo de Elio de abandonar la tierra: un deseo de escapar de los dolorosos recuerdos de estar huérfanos; La esperanza de encontrar a los seres que desafían las normas convencionales, y un anhelo de descubrir una vida más allá de las limitaciones ordinarias de la Tierra.

Después de pelear, Elio es recogido por su tía Olga y traída a regañadientes a la base militar donde trabaja. Curioso y desafiante, la sigue a una reunión restringida, solo para descubrir que los extraterrestres han enviado un mensaje a la Tierra. Escondiéndose en un contenedor de basura cercano hasta que la habitación se desprende, Elio se apodera del momento. En una explosión de desesperación y esperanza, registra un mensaje propio, suplicando a las formas de vida en el otro extremo y compartiendo su sueño de algún día unirse a su mundo.

Los extraterrestres no solo reciben el mensaje de Elio, sino que también responden. Al cumplir con sus sueños más salvajes, lo secuestran y lo llevan al comunicado, una vasta alianza interplanetaria hogar de innumerables especies inteligentes. Pero aquí está la trampa: porque Elio fue quien respondió a su señal, creen erróneamente que él es el gobernante de la Tierra. Ansioso por impresionar al Consejo de Embajadores que gobiernan el comunicado, Elio asume el papel y hace todo lo posible para cumplir con el título. Cuando Lord Grigon (Brad Garrett), un señor de la guerra del planeta Hylurg, amenaza la existencia misma del comunicado y nadie más se atreve a negociar, Elio se eleva al desafío, decidido a proteger el único lugar al que finalmente espera llamar hogar.

No es sorprendente que, como niño literal, Elio fumbe a las negociaciones, solo logrando enfurecer más a Lord Grigon. Mientras planeaba en secreto su escape, se encuentra con Glordon (Remy Edgerly), el Príncipe de Hylurg y el hijo de Grigon. Adorable, ingenuo e imposiblemente dulce, Glordon es el polo opuesto de su padre. Él acepta regresar al comunicado, inicialmente como un peón en el juego diplomático más grande que Elio se niega a retroceder, pero lo que se desarrolla es una amistad conmovedora entre dos jóvenes extraños que, por primera vez, comienzan a sentirse como en casa, al lado del otro.

Hay momentos en que la película se siente ligeramente torpe, como si ciertos elementos de la historia necesitaran más tiempo para desarrollarse o deberían haberse simplificado. Esto es más evidente en el acto medio, donde el concepto del comunicado, aunque imaginativo, comienza a sentirse sobrecomplicado. Lo mismo se aplica a su diseño visual, a veces menos realmente es más. La abundancia de colores y formas, aunque ambiciosas, termina mezclándose en un desenfoque estilístico. Dicho esto, la animación sigue siendo tan impresionante como el público que esperan de Pixar.

El primer acto de la película es excepcional y alegre de ver. Así como convincente es cualquier cosa que involucre la amistad entre Elio y Glordon, que en última instancia se convierte en el núcleo emocional de la historia. Lo que realmente hace que la película sea especial es el notable trabajo de voz de los actores jóvenes Yonas Kibreab y Remy Edgerly, quienes dan vida a sus personajes con una sorprendente autenticidad. Sus actuaciones son ricas en pasión, vulnerabilidad y matices emocionales, transmitiendo todo, desde la curiosidad infantil hasta el anhelo profundo. Es a través de sus voces que el corazón de la película late más fuerte, basando su mundo fantástico en algo profundamente humano y conmovedor.

Hay un encanto innegable en esta película que facilita ser deslumbrado. Desde sus personajes principales profundamente adorables, a quienes no puedes evitar apoyar, hasta sorpresas deliciosas como una caída de agujas de las cabezas parlantes perfectamente cronometradas y momentos de humor sin esfuerzo. Pero lo que lo hace realmente especial es su sincera exploración de temas universales como el dolor, la soledad y el profundo deseo humano de pertenecer. Es el tipo de historia que se queda contigo, recordándonos suavemente que no importa de dónde venimos, todos estamos buscando conexión.

