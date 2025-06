Notas de campo: navegando por su primer festival de cine | Festivales y premios

Por primera vez, Notas de campouna marca mejor conocida por sus revistas especiales de bolsillo y otros artículos secos de papelería, está llevando sus cortometrajes independientes a la pantalla grande. A medida que se hace cargo del teatro principal de Music Box el lunes 23 de junio, el festival de solo día amplía nuestra comprensión de la intencionalidad detrás de cada cuaderno especial y trimestral.

Un lunes por la mañana, me senté con el cofundador de Field Notes Jim Coudal en la sede de notas de campo en lo que alguna vez fue el distrito industrial y de carne de carne de Chicago, West Loop. El espacio continúa aprovechando la simplicidad y el cuidado del trabajo del trabajo de cuello azul. La producción de un producto intencional sencillo se alinea bien con el espíritu de Field Notes: suministrar personas, en su mayoría personas creativas, con herramientas tangibles para sus prácticas de autoarquival.

En 2007, Coudal y su compañero cofundador Aaron Darplin comenzaron las notas de campo como un pasatiempo que rápidamente amplió mucho más. Desde que comenzó su película trimestral en 2009, Field Notes ha producido más de 50 cortos, y alrededor de 25 a 30 de las películas se exhibirán durante el festival. En un momento, Coudal compartió que alguien “nos acusó de crear nuestros cuadernos de edición trimestrales como un medio para hacer películas”. En verdad, ha habido ediciones en las que el tema nace del concepto de la película que se propusieron hacer; Esta relación recíproca y simbiótica entre estos dos modos de fabricación es lo que alimenta su fuego creativo y transparencia al compartir su proceso en el camino.

Algunos de los títulos incluidos son “East Is East and West Is West”, que acompaña a una edición de 2018, y “un hombre que no conoces todos los días”, un mini documental que cuenta la historia de Rex Brasher, un prominente pionero de las pinturas de aves. Un aspecto notable de las películas previsadas es la sensación de que hay mucho más de lo que vemos que llegó a la pantalla final: Coudal confirmó que la mayoría de los cortometrajes fueron empalmados de horas y horas de imágenes capturadas, y aunque el próximo festival exhibirá principalmente cortocircuitos de menos de 10 minutos, Field Notes también se ha incrustado en un cine de forma larga. A pesar del llamado continuo para que todos y todas las empresas generen contenido de redes sociales, Field Notes nunca dispara verticalmente; Se adhiere a las relaciones de aspecto de pantalla panorámica es integral para permanecer fiel al medio y su oficio.

Los puntajes familiares y los impresionantes sets no deben malinterpretarse como producciones de gran presupuesto. Con un pequeño equipo de producción y fuertes conexiones con su comunidad, Field Notes, como muchos cineastas, sabe cómo implementar tácticas desgarradas, lo que se suma a la autenticidad de las películas y la marca. Si bien el equipo de Field Notes no es nuevo en organizar reuniones en persona para celebrar su trabajo, el festival de cine es un salto formal para resaltar su compromiso de mantener vivas otras formas de arte analógicos. Con el resurgimiento en la popularidad de las salidas nocturnas al cine, el momento del festival es crucial para amplificar el apoyo interseccional creativo.

El público tiene un deseo natural de un vistazo detrás de escena sobre cómo y por qué se hizo algo; Muchas películas excelentes son memorables debido a la forma en que transmiten de manera precisa y empatía el proceso de creación. Durante nuestra conversación, fue inspirador experimentar que Coudal superara las revistas de temporada del estante de la tienda para contar su historia con detalles matizados de cómo llegó a ser. En medio de estos tiempos controvertidos de lo que significa perseguir el sueño americano, las películas de notas de campo y la historia de cada cuaderno nos recuerdan los deseos que mantienen el cuidado en nuestros corazones, por el bienestar de nuestra tierra y nuestros vecinos.

Además de una variedad de pantalones cortos, los asistentes pueden esperar invitados especiales y otras sorpresas. Para conmemorar el festival inaugural y probablemente único, los titulares de boletos también recibirán un paquete de revistas de 2 Music Box Edition muy especial, prensados ​​a mano individualmente y adornados con una linda cámara cinematográfica. Un recuerdo que hace que los asistentes a los festivales sean comprometidos incluso después de abandonar el teatro, difundiendo aún más el lema de las notas de campo: “No lo estoy escribiendo para recordarlo más tarde, lo estoy escribiendo para recordarlo ahora”.

