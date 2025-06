El elenco de cómo entrenar a tu dragón en honrar la película original y encarnar a sus personajes icónicos

Actores Masón Támesis, Nico Parker, Gerard Butlery director Dean DeBlois Siéntese con el corresponsal de Fandango, Zuri Hall, para hablar sobre su adaptación de acción en vivo de Cómo entrenar a tu dragón.

En la película, Thames interpreta a Hiccup, el inteligente pero subestimado hijo del jefe Stoick (Butler), que rompe la tradición vikinga al convertirse en amigo de un poderoso dragón llamado Toothless. En la entrevista, el director Dean DeBlois habla sobre lo que lo inspiró a volver a visitar la historia en acción en vivo, mientras que el elenco reflexiona sobre sus escenas favoritas para filmar y cómo era entrar en el mundo de una de las franquicias animadas más queridas.

Zuri Hall para Fandango: ¿Qué escena estaban más emocionadas de recrear en acción en vivo?

Masón Támesis: Siento que la respuesta obvia es “prueba de manejo”. Estaba realmente emocionado por eso. Pero también la escena de la arena, porque hay tanta profundidad en esa escena y muchas cosas. Cuando Hiccup sabe que está a punto de decepcionar a su padre, y Astrid viene, y tienen ese momento juntos, eso es tan especial. Sabes, él muestra a la aldea que, después de toda su vida tratando de ser uno de ellos y querer enorgullecer a su padre, finalmente acepta que es diferente, y eso está bien. Y esa fue una escena divertida.

Gerard Butler: La escena que me encantó que no sabía que iba a amar era la escena cuando hablo por primera vez, ya sabes, cuando presento a todos en el Gran Salón. Y no es que sea un gran admirador de pronunciar discursos todo el tiempo. Pero eso resultó ser tan divertido como se escribió, y tener cientos de vikingos allí. No solo digo esto, sino que mis escenas favoritas fueron definitivamente con este hombre [Thames]porque eran las escenas con el corazón y la historia, el elemento padre-hijo, y ese es como el teatro cuando estás allí.

Cómo entrenar a tu dragón ahora está jugando en los cines.

